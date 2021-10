Študijsko leto še ni zamujeno: po novem lahko študirate brez vpisa

Študij je življenjska prelomnica, ki vas lahko popelje na čisto drugačno karierno pot. Tudi če ste zamudili vpisne roke, ne skrbite, vse poti so še vedno odprte. Študijsko leto ni zamujeno in v študijski proces se lahko vključite kar med študijskim letom. Želja po znanju in napredovanju je vse, kar potrebujete, da začnete opravljati posamezne predmete visokošolskega ali magistrskega študijskega programa na FKPV .

Študij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede je dobra popotnica za uspešno poslovno kariero in bogato osebno rast.

Priključite se študijskemu procesu in opravite posamezne predmete visokošolskega ali magistrskega študijskega programa z vpisom kot občan. Študijskemu procesu pri izvedbi enega ali več predmetov izrednega študija se lahko pridružite že zdaj.

Po opravljenih študijskih obveznostih prejmete potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih KT. Opravljene obveznosti (izpite) lahko uveljavite ob vpisu na FKPV v študijskem letu 2022/23, če je predmet del predmetnika. Opravljene izpite pa lahko uveljavljate za priznavanje znanja tudi na drugih fakultetah.

Če se boste odločili za opravljanje predmetov z vpisom kot občan, boste na tekočem z novimi aktualnimi znanji, udeležili se boste lahko raznih seminarjev, kot so seminar retorike, informacijsko opismenjevanje, seminar čustvene inteligence, osnove statističnih metod in tehnik, metodološki pristop k raziskovanju. Pri tem pa boste imeli možnost mreženja in pridobivanja informacij o študiju od študentov, ki že študirajo na FKPV. Nenazadnje je veliko vreden tudi dostop do knjižnice FKPV.

Prijava na izpitne roke Občani prejmete posebno vpisno številko in urnik ter se priključite predavanjem izrednih študentov. V referatu za študentske zadeve vam dodelijo dostop do prijave na izpite, ki jih želite opraviti. Na izpit se prijavite najprej mesec dni pred začetkom oz. najpozneje tri dni pred razpisanim izpitnim rokom. Vse dodatne informacije so na voljo na teh elektronskih naslovih: dodiplomski@fkpv.si ali podiplomski@fkpv.si.

Študij na največji zasebni izobraževalni ustanovi v Sloveniji

Fakulteta za komercialne in poslovne vede in Abitura, višja strokovna šola, sta po številu vključenih posameznikov največji zasebni izobraževalni ustanovi v Sloveniji. Zdaj s pomočjo družbenih omrežij postajata tudi največja skupnost ljudi z odličnimi študijskimi izkušnjami.

Cilj Fakultete za komercialne in poslovne vede in Abiture, višje strokovne šole, je usposobljenost za delo, podjetnost, spremembe, življenje. V predavalnicah, pri delu, v življenju drug drugega spodbujajo pri podajanju znanja in delu, pri vzpostavljanju poslovnih in drugih vezi.

Prednosti študija na FKPV in Abituri: Omogočajo študij iz domačega naslonjača.

Spletna predavanja so tudi posneta in jih lahko študent posluša kadarkoli in tolikokrat, kot mu srce poželi.

Na voljo imajo e-učilnice, da študenti ne izgubljajo časa s prevozom na predavanja.

Prisegajo tudi na to, da se je pomembno videti v živo, zato bodo poleg spletnega študija pripravili tudi predavanja v živo.

Vsak dan si je mogoče urediti individualni posvet na fakulteti. TUDI OB DELU DIPLOMIRAJ ZELO PO SVOJE.

FKPV in Abitura: 15 študijskih programov, ki jih povezuje želja po znanju in drznost

Fakulteta za komercialne in poslovne vede in Abitura, višja strokovna šola, ponujata vrsto zaposlitveno zanimivih študijskih programov.

Izobraževalni proces poteka v Celju, Zagorju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in celo v Salzburgu.

Preverite, kateri študijski program je primeren za vas.

Kako blizu smo si lahko, tudi kadar študiramo na daljavo?

Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede so študijsko leto 2021/2022 začeli z okroglo mizo Dan osebnih spoznanj, na kateri so z dr. Danom Podjedom, antropologom in avtorjem aktualne knjige Antropologija med štirimi stenami – Spoznavanje družbe in sebe med pandemijo, Maksimilijanom Janijem Tušakom, duhovnikom v Župniji Zagorje in diplomantom Abiture, ter Dušanom Utrošem, višjim podčastnikom na Centru vojaških šol Slovenske vojske, gasilskim regijskim poveljnikom Pomurja in študentom FKPV, govorili o tem, kako nove razmere vplivajo na način študija, dela in življenja in kako je novi način dela vplival na počutje mladih.

Če hočemo ohraniti človečnost, moramo ohraniti fizični stik

"Mladim smo povzročili velike stiske, pomembno je zagotoviti vsem enake zmožnosti. Fizična šola je dobra, če zagotovi vsem enake možnosti šolanja na daljavo. Tudi delo na daljavo marsikomu ustreza. Lahko sem se bolje posvetil delu, branju, predavanjem. Problem pa je, kaj nastane iz mene, ker nisem v stiku z ljudmi," je povedal Dan Podjed in navedel primer Poljakinje, ki jo je spoznal v okviru svojega raziskovalnega dela.

Dan Podjed: "Empatije in dotika, ki ga za komunikacijo in osebni odnos potrebujemo poleg zvoka in slike, se po zaslonu ne da prenašati." Foto: Jure Makovec/STA

"Šest mesecev ni videla človeka, razen nekega soseda, ki jo je opozoril, naj ne meče ogorkov skozi okno. Čez pol leta pa je dobila gosta, ki je pri njej prenočil prek platforme couch-surfing. Ni ga prenašala, niti ni mogla z njim normalno komunicirati. Zdi se mi, da nastaja neka nova podvrsta človeka – človek, ki komunicira drugače in je več časa zaprt za stenami in pred ekrani," je še opozoril. Po njegovem je nujno, da hodimo na kulturne in športne prireditve ter na razne dejavnosti v živo. "To je bolj človeška izkušnja, saj tako komuniciramo zadnjih 300 tisoč let, po zaslonih pa le zadnjih deset let. Če hočemo ohraniti človečnost, moramo ohraniti fizični stik. Empatije in dotika, ki ga za komunikacijo in osebni odnos potrebujemo poleg zvoka in slike, se po zaslonu ne da prenašati," je dodal.

