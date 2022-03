Ta banka novim komitentom ponuja posebne ugodnosti

Izbira banke, ki ji boste zaupali svoje prihranke je ena najpomembnejših finančnih odločitev. Nekaj tako osnovnega, pa hkrati tako zelo pomembnega. Pri Novi KBM so bančno poslovanje popolnoma prilagodili potrebam sodobnega potrošnika. Digitalizirali so svoje storitve do točke, ko je mogoče celo bančni račun odpreti na daljavo. Novim strankam so ponudili pestro izbiro računov oziroma paketov, ki jih lahko odprejo brez, da bi obiskali poslovalnico, hkrati pa prejmejo še številne ugodnosti, med njimi tudi ugodno vodenje računa s kar devet mesečnim brezplačnim vodenjem računa in nižjo obrestno mero za stanovanjske kredite glede na redno ponudbo banke.

Pri Novi KBM lahko nov račun odprete kar na daljavo

Hiter tempo življenja in številne obveznosti, ki od nas mnogokrat zahtevajo več pozornosti, kot imamo na razpolago časa, naše opravke vse bolj selijo na splet. Tudi zadnji dve leti, ki ju je zagotovo najbolj zaznamovala pandemija covid-19, sta nam pokazali, da je pravzaprav mnogo obveznosti mogoče enako kakovostno opraviti tudi na daljavo. Prav prilagajanje aktualnim razmeram pa je ključni korak, ki podjetju prek prilagajanja strankam omogoča, da izstopi iz množice in pritegne pozornost.

Nova KBM je na tej poti. Poslušali so želje komitentov in prilagodili način poslovanja. Zakaj ne bi bilo tudi bančnih obveznosti mogoče izvesti kar na daljavo? Da niti ne omenjamo, koliko nadležne birokracije lahko na ta način preskočimo. Pomislite na okolje in na polno mapo papirjev, s katero smo nekoč zapustili prostore banke, kjer smo ravnokar odprli nov račun. Tudi bančno poslovanje je lahko prijazno do okolja, še posebej če skrajša pot do banke, ki je lahko kar digitalna in brez ogličnega odtisa.

Nova KBM svojim prihodnjim in obstoječim strankam omogoča uporabo večkrat nagrajenih vrhunskih digitalnih rešitev, ki omogočajo zares enostavno uporabo. Tako tudi nove stranke lahko pri Novi KBM banki celo odprejo nov bančni račun na daljavo. To lahko storite kar na svojem pametnem telefonu, vzelo pa vam bo le deset minut. Stranke, ki so že odprle nove račune pri Novi KBM na daljavo, so navdušene nad odlično uporabniško izkušnjo.

Odpiranje bančnega računa je mogoče tudi na daljavo.

Pestra ponudba za nove stranke

V Novi KBM opažajo, da število računov, ki jih nove stranke odprejo prek mobilne banke mBank@Net, hitro raste, kar le še dodatno dokazuje, da je postopek enostaven in prijazen do uporabnika. Pri odpiranju računov na daljavo lahko stranke izbirajo med številnimi računi.

Osebni Plus račun strankam omogoča udobno digitalno poslovanje, vključuje pa vse bančne storitve, ki jih stranka najpogosteje potrebuje, med njimi brezplačno dvigovanje gotovine v vseh poslovalnicah Nove KBM, na kar 400 bankomatih ter vseh poštah. Tako vam ne bo treba dolgo iskati bankomata za brezplačen dvig. Zagotovo je kakšen tudi v vaši neposredni bližini. Prav tako boste imeli z Osebnim Plus računom za le 2,99 evra na mesec možnost za prekoračitev sredstev do kar 400 evrov ter uporabo mDenarnice@ in FLIK-a. Posebej za nove stranke pa so pripravili Net Račun, ki je prilagojen za vse, ki se še niso odločili, da bi zamenjali svojo glavno banko. Poleg brezplačnega vodenja boste prejeli tudi predplačniško kartico Visa v virtualni ali fizični obliki. Tako lahko, ne da bi že zamenjali banko, izkusili ugodnosti, ki jih svojim komitentom ponuja Nova KBM. Poleg Računa za mlade, ki mladim zagotavlja vodenje računa brez stroškov, ponujajo pri Novi KBM tudi Paket Komplet, ki ga uporablja že več kot 190 tisoč zadovoljnih strank. Paket vključuje: ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke ob plačevanju z debetno kartico Visa,

spletno banko Bank@Net in mobilno banko mBank@Net,

neomejeno število nenujnih plačilnih nalogov v spletni in mobilni banki za plačila do 50 tisoč evrov v EU,

izredni limit na osebnem računu do 8.500 evrov brez stroškov odobritve in

nižjo obrestno mero za stanovanjske kredite glede na redno ponudbo banke,

mDenarnic@ in Flik,

varnostno SMS obveščanje,

in še več ugodnosti.

Nova KBM z digitalnim poslovanjem in številnimi ugodnostmi pri izbranih partnerjih.

Devetmesečno brezplačno vodenje računa in številne druge ugodnosti

Za nove stranke, ki bodo Osebni Plus račun ali Paket Komplet sklenile na daljavo, so pri Novi KBM pripravili še posebno ugodnost. Čaka jih namreč kar devetmesečno brezplačno vodenje izbranega paketa oziroma računa.

Pri Novi KBM v ospredje postavljajo svoje stranke in njihovo zadovoljstvo. Prav zato so se z uporabo digitalne tehnologije približali njihovim željam in jim omogočili enostavnejše bančno poslovanje, pri katerem jim ni treba obiskati poslovalnice. Pri Novi KBM lahko vse, od začetka do konca, uredite digitalno, z uporabo dokazano najboljše spletne in mobilne banke v državi. Ob tem vam je banka zmeraj blizu, saj je Nova KBM z več kot 900 bančnimi točkami po vsej državi najdostopnejša banka v Sloveniji, kjer so vam s svojim znanjem in izkušnjami na voljo prijazni bančniki.

Vsi komitenti Nove KBM uporabljajo plačilne kartice Visa, s katerimi dostopajo tudi do številnih ugodnosti pri izbranih partnerjih banke. Med drugim vas čakajo številni popusti pri izbranih ponudnikih športne opreme, kozmetike, kulinarike in celo turističnih namestitev. Preverite ugodnosti za imetnike plačilne kartice Visa.

Izkoristite prednosti digitalnega poslovanja, ugodnosti pri izbranih partnerjih in zaupajte banki, ki je imetnica številnih prestižnih nazivov, ki potrjujejo njeno osredotočenost na zadovoljstvo strank. Pridružite se Novi KBM.