Revolut, ki bo v Sloveniji odslej banka, ponuja depozitne račune

Oglasno sporočilo

Revolut, globalna finančna platforma z več kot 15 milijoni strank po svetu, je danes začela uporabljati svojo specializirano evropsko bančno licenco v Sloveniji. Stranke iz Slovenije, ki se preselijo k banki Revolut za dodatne storitve, bodo odslej imele račune zavarovane z jamstveno shemo za depozite.

Stranke iz Slovenije lahko svoj račun pri banki Revolut v aplikaciji zdaj nadgradijo z dodatnimi storitvami. Postopek posodobitve traja samo nekaj minut.

Do danes je Revolut v Sloveniji pritegnil več kot 60.000 strank, v hitro rastočem finančnem in tehnološkem podjetju pa so prepričani, da bodo s široko ponudbo izdelkov in storitev strankam v Sloveniji zagotovili več nadzora, vrednosti in varnosti od tradicionalnih bank.

Virgilijus Mirkės, izvršni direktor banke Revolut "Revolut je zdaj najhitreje rastoče finančno in tehnološko podjetje v Evropi, ker stranke postavljamo v središče vsega, kar počnemo. Zasnova naših produktov je izjemna, nimamo skritih provizij in neprestano ustvarjamo nove ter inovativne finančne produkte," je povedal Virgilijus Mirkės, izvršni direktor banke Revolut.

"Lansiranje banke v Sloveniji bo našim strankam zagotovilo visoko stopnjo varnosti in zaupanja ter nam omogočilo ponudbo novih produktov in storitev v bližnji prihodnosti," je nadaljeval Mirkės.

Do danes je skupina Revolut zbrala skoraj eno milijardo ameriških dolarjev naložb, nedavno pa so njeno vrednost ocenili na 5,5 milijarde ameriških dolarjev. V samo petih letih je Revolut pritegnil več kot 13 milijonov strank po svetu. Lani je Revolut lansiral svojo specializirano banko na Poljskem in v Litvi ter začel v obeh državah ponujati zelo konkurenčne kreditne produkte. Specializirana bančna licenca banki Revolut omogoča ponujanje omejenih bančnih storitev prek aplikacije Revolut skupaj z vrsto finančnih storitev in produktov, ki jih ponujajo druga podjetja iz skupine Revolut.

Z uporabo aplikacije Revolut lahko stranke vidijo, koliko denarja na mesec porabijo za, denimo, restavracije in nakup živil, določijo mesečne omejitve porabe za te kategorije in upravljajo provizije za naročnine, takojšnje pošiljanje in zahtevanje denarja od prijateljev in kartična plačila ter prihranke v drobižu. Stranke Revoluta lahko denar po svetu pošiljajo brez skritih provizij, v aplikaciji hranijo in zamenjujejo 29 valut ter takoj pošljejo denar prijateljem in družini.

Naročnik oglasnega sporočila je Revolut.