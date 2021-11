Oplemenitite svoje prihranke in vlagajte v svojo prihodnost

Oglasno sporočilo

Uradna statistka kaže, da so slovenska gospodinjstva po svoji varčnosti na četrtem mestu v Evropski uniji, a ob nizkih obrestnih merah in inflaciji se je dobro vprašati, kako varčevati, da bi vsaj ohranili vrednost svojih prihrankov.

V Novi KBM opažajo, da stranke v želji po ohranjanju vrednosti svojega premoženja zanimajo različne oblike vlaganja. Ste vedeli, da je Nova KBM odličen in celovit ponudnik storitev tudi na področju trženja oziroma prodaje finančnih instrumentov?

Vedno je pravi čas za naložbo v prihodnost Če varčevanje pomeni, da se na mesec odpoveste določenemu znesku denarja, ki ga prihranite in vam je ves čas na voljo, je investiranje načrtno nalaganje denarja z namenom, da se vrednost vašega premoženja poveča. Pri vlaganju se je smiselno naložbenemu znesku, ki ga določite sami, odpovedati za daljše časovno obdobje. To obdobje izberete sami, saj je od vrste naložbe odvisno, kako hitro boste dostopali do sredstev, ob tem pa so naložena sredstva zmeraj na voljo, saj do njih dostopate ne glede na čas investiranja.

" Investiranje v vzajemne sklade je ena od oblik, s katerimi lahko stranka oplemeniti svoje prihranke oziroma premoženje. Naložbe v vzajemne sklade je primerno začeti kadar koli, tudi takrat, ko imamo v mislih dolgoročne cilje, na primer nakup nepremičnine, avtomobila ali prihranek denarja za šolanje otrok," so pojasnili v Novi KBM, kjer lahko stranke vlagajo v široko paleto najboljših, večkrat nagrajenih vzajemnih skladov treh družb za upravljanje – Sava Infond, Raiffeisen Capital Management in Triglav Skladi.

Zakaj vlagati v vzajemne sklade?

Ključne prednosti naložb v vzajemne sklade so enostaven dostop do finančnih trgov, velika razpršenost premoženja, likvidnost in razpoložljivost vloženega denarja. V Novi KBM licencirani strokovnjaki poskrbijo, da izberete produkte, ki najbolje ustrezajo vašim željam in potrebam, in sicer na podlagi naložbenih ciljev, predvidenega obdobja naložbe in stopnje pripravljenosti tvegati. Zmotno je namreč prepričanje, da je vlaganje v splošnem tvegan posel – če se ga lotimo preudarno in nas ob tem spremlja še odgovoren partner, dosežemo oplemenitenje svojega premoženja, kar je ključni cilj vsakega vlagatelja.

V Novi KBM si s preglednimi informacijami prizadevajo, da vlagatelji preudarno izbirajo naložbe v vrednostne papirje oziroma vzajemne sklade ter so podrobno seznanjeni s povezanimi pogoji in stroški. Če vas zanimajo naložbe, začnite nadgrajevati svoje znanje z naložbenim vodnikom .

Posebna ponudba, ki jo je dobro izkoristiti Do 30. novembra letos Nova KBM zainteresiranim vlagateljem omogoča polovične vstopne stroške oziroma distribucijsko provizijo za vsa enkratna vplačila v vzajemne sklade v svoji ponudbi. Odločitev, kakšna bo prihodnja vrednost vašega premoženja, je popolnoma v vaših rokah, v Novi KBM pa želimo, da bo vaša odločitev v vsakem primeru ne samo dobro premišljena, ampak naj ustreza tudi pogojem na finančnem trgu.

Naročnik oglasnega sporočila je NOVA KBM, D. D.