Kako si manjša podjetja in podjetniki lahko olajšate poslovanje?

Oglasno sporočilo

Čeprav vse več ljudi plačuje brez gotovine, se še vedno najdejo prodajna mesta, ki zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne omogočajo kartičnega poslovanja. Če mednje sodi tudi vaše, imamo praktično rešitev – aplikacijo NLB Smart POS, ki jo v nekaj korakih aktivirate v svoji pametni napravi, omogoča pa vam hitro in stroškovno učinkovito sprejemanje kartičnih plačil, predvsem pa enostavno in varno uporabo ne samo za vas, ampak tudi za vaše stranke.

Foto: NLB d.d.

Frizerka, taksist, prodajalec sladoleda ali kdorkoli, ki svoje delo opravlja v trgovini, salonu, lokalu ali izven njih (na stojnicah, tržnici, sejmih ali na terenu) – ne glede na to, kakšno trgovinsko ali storitveno dejavnost opravljate, zagotovo si ne morete zamisliti bolj nelagodne situacije, kot je ta, da želi vaša stranka za plačilo blaga ali storitve uporabiti plačilno kartico, vi pa ji tega ne morete omogočiti. V časih, ko se vedno več ljudi odloča za plačilo s plačilnimi karticami,– ta način plačevanja je v porastu že od epidemije koronavirusne bolezni dalje –, je za uspešno podjetje ali podjetnika ključno, da se prilagodi spremenjenim navadam svojih kupcev. To sedaj lahko storite nadvse enostavno z aplikacijo, ki vašo pametno napravo spremeni v mobilni POS terminal, vi pa lahko brezstično kartično plačevanje svojim strankam ponudite kar s svojim pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.

Smart POS predstavlja eno od najnaprednejših tehnologij na področju kartičnega plačevanja na globalnem trgu, saj omogoča enostavno, hitro in varno brezgotovinsko in brezstično sprejemanje plačil s plačilnima karticama VISA in Mastercard ter karticami, digitaliziranimi v mobilnih denarnicah.



Foto: NLB d.d.

Je mobilni POS terminal pravi zame?

Aplikacija NLB Smart POS je za vas prava rešitev, če s svojimi strankami še vedno poslujete samo z gotovino in zaradi premajhnega obsega poslovanja nakup klasičnega POS terminala ne pride v poštev.

Novo rešitev imate vedno pri sebi in enostavno sprejemate brezgotovinska plačila kadarkoli in kjerkoli vam internetna povezava to dovoljuje.

Kljub temu da je NLB Smart POS aplikacija na vaši mobilni napravi, je uporabniška izkušnja za končnega uporabnika zelo podobna kot pri klasičnem POS terminalu: kartico z odloženim plačilom ali debetno kartico, telefon ali drugo vrsto mobilne naprave, opremljene s tehnologijo NFC, se samo prisloni ob zadnjo stran vaše mobilne naprave in po vnosu številke PIN, če jo aplikacija zahteva, je plačilo že izvedeno.

Foto: NLB d.d.

Aplikacija NLB Smart POS v primerjavi s klasičnim POS terminalom pomeni cenovno ugodnejšo rešitev, saj je namestitev in uporaba le-te brez fiksnih mesečnih stroškov, obračunava pa se zgolj provizija v primeru izvedbe transakcije. Tudi dodatne opreme ne potrebujete, kar pomeni, da ni potrebe po namestitvi, vzdrževanju in servisiranju kot pri klasičnem POS terminalu.

Kako aktiviram mobilni POS terminal?

Aplikacijo NLB Smart POS prenesete na svojo mobilno napravo iz spletne trgovine Google Play, jo aktivirate v nekaj sekundah in takoj začnete s prodajo. Vse, kar potrebujete za njeno uporabo, je operacijski sistem Android (min. verzija 10.0), podpora NFC in z NLB sklenjena pogodba za sprejem brezgotovinskih plačil z aplikacijo NLB Smart POS.

Posebna ugodnost za nova prodajna mesta

Če se boste odločili za pristop k NLB Smart POS, lahko do konca letošnjega leta za prve tri mesece pridobite oprostitev plačila uporabe aplikacije in kartičnih provizij. Če ustrezne mobilne naprave še nimate, lahko preverite ponudbo pametnih telefonov po ugodnih cenah, ki je do 31. 12. 2023 v partnerskem sodelovanju s podjetjem Telekom Slovenije na voljo vsem novim uporabnikom NLB Smart POS.

Več informacij je na voljo na www.nlb.si/smartpos, lahko pa pišete tudi na e-naslov mikropotencial@nlb.si in s svetovalcem za podjetja v NLB se boste dogovorili za sestanek, kjer boste skupaj poiskali najbolj ustrezno rešitev za vaše prodajno mesto.

Naročnik oglasnega sporočila je NLB.