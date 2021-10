3 skrivnosti spletnega nakupovanja

Oglasno sporočilo

1. Za spletni nakup odslej uporabite kar svojo debetno kartico

Časi, ko ste za nakupovanje na spletu potrebovali ločeno kartico, so mimo. Zdaj lahko za plačevanje prek spleta uporabljate enako kartico kot za plačilo v trgovini ali dvig gotovine na bankomatu. Nova NLB Debetna kartica Mastercard® vam namreč poleg funkcionalnosti, ki ste jo stranke že vajene pri vsakodnevni uporabi kartice BA Maestro, omogoča tudi plačevanje prek spleta.

Kartica pa uporabnikom prinaša še široko sprejetost po vsem svetu, in sicer na več kot 53 milijonih prodajnih mest, in posebne ugodnosti za uporabnike.

Varno spletno plačevanje, ki gre z roko v roki s številnimi ugodnostmi Prva je ekskluzivna ugodnost VOYO 1 = 2 ali 3 = 6: ob nakupu enomesečne naročnine VOYO z NLB Debetnimi karticami Mastercard boste uporabniki lahko VOYO gledali dva meseca, ob nakupu trimesečne naročnine VOYO pa si boste zagotovili kar šest mesecev zabave.

Ne spreglejte tudi dodatnih ekskluzivnih ugodnosti Mastercard, ki bodo poleg varne plačilne izkušnje poskrbele za nasmeh na obrazu. Med njimi se lahko razvajate z raznolikimi akcijskimi ugodnostmi, uživate pa tudi v razširjenih ugodnostih, ki imetnikom NLB Debetnih kartic Mastercard World in World Elite zagotavljajo še bolj zaščiteno spletno plačevanje in hitrejšo potovalno izkušnjo. Zato izkoristite možnost brezplačne aktivacije zavarovanja spletnih nakupov, s katero ste zaščiteni tudi v primeru kraje ali nastale škode, poleg tega pa deležni podaljšane garancije in garancije najugodnejše cene za spletne nakupe. Preden se odpravite na pot, pa ne pozabite na storitev hitrega prehoda, ki vam omogoča, da zlahka preskočite vrsto in takoj pridete do varnostne kontrolne točke.

2. Poskrbeti za varnost na spletu je lahko nekaj povsem enostavnega

Z začetkom leta je v veljavo stopila evropska direktiva o plačilnih storitvah, ki v ospredje postavlja višjo raven varnosti za zaščito potrošnika. V praksi to pomeni, da spletnih nakupov ne morete več potrjevati s prepisom številk s prejetega SMS. V NLB so med prvimi uporabnikom ponudili rešitev, ki omogoča potrjevanje spletnih nakupov tudi s pomočjo biometričnih podatkov (prstni odtis, prepoznava obraza …) in tako zagotovili plačevanje po najsodobnejših varnostnih standardih prek mobilne denarnice NLB Pay. Spletno nakupovanje je tako postalo še bolj enostavno, predvsem pa varno.

Za potrjevanje spletnih plačil potrebujete ustrezno kartico, ki omogoča spletno nakupovanje. Odslej to omogočajo tudi nove debetne kartice Mastercard, ki postopoma nadomeščajo obstoječe debetne kartice Maestro.

Za samo potrjevanje plačil boste potrebovali še mobilno denarnico NLB Pay, ki si jo lahko naložite brezplačno iz trgovine Google Play oziroma App Store. Spletni nakup nato potrdite v treh korakih: 1. Ob spletnem nakupu boste na zaslon svoje mobilne naprave prejeli obvestilo, da morate potrditi spletno plačilo. 2. Za potrditev nakupa v mobilni denarnici NLB Pay morate najprej vnesti geslo za vstop v mobilno denarnico ali z biometričnim podatkom (prepoznavo obraza oziroma prstnega odtisa) potrditi svojo identiteto. 3. V zadnjem koraku podrobno preglejte podatke o plačilu, nato pa nakup potrdite oziroma ga zavrnite v roku petih minut od prejema obvestila.

3. Podatke o kartici lahko namesto s fizične kartice prepišete kar s telefona

Za nakupovanje prek spleta ne potrebujete več računalnika, mobilnega telefona in denarnice, v kateri imate spravljeno fizično kartico. Vse, kar potrebujete za spletno nakupovanje, lahko namreč najdete na svojem telefonu. Številko kartice, datum veljavnosti in CVC-kodo kartice, ki jih potrebujete pri spletnih plačilih, najdete zapisane v mobilni denarnici NLB Pay. Prepisovanje številke s fizične kartice tako ni več potrebno, saj lahko številko kartice preprosto kopirate iz aplikacije. Če mobilne denarnice NLB Pay še nimate, jo prenesite iz trgovine Google Play ali App Store. Za aktivacijo ne potrebujete pomoči bančnega uslužbenca, saj je njena uporaba nadvse enostavna. Celoten postopek pa vam bo vzel le minuto.

