Želite iz svojega marketinga iztržiti maksimum?

Vsi, ki se ukvarjate z marketingom, ste že slišali za slavni rek Johna Wanamakerja, da je 50 odstotkov vložka v marketing brez učinka, vendar nikoli ne veš, katera polovica. V današnjih časih, ko smo tržniki in podjetniki soočeni z vedno večjimi in hitrejšimi spremembami in so te edina stalnica, se upravičeno lahko vprašamo, kako se s tem učinkovito spoprijeti, da bomo na koncu lahko ponosno pokazali rezultate svojih oglaševalskih aktivnosti pred šefom, sodelavci ali naročniki. Za pomoč smo prosili Davida Fabjana iz podjetja Growthcom, kjer so dnevno vpeti v izvedbo digitalnih kampanj po vsem svetu .

Foto: Growthcom d.o.o.

Vaši kupci prehajajo med kanali?

Ste vedeli, da povprečna nakupna pot traja 13 dni in obsega od 20 do tudi več kot 500 stičnih točk (vir: Google, 2018)? Google je vedenje večine potrošnikov poimenoval "zmedena sredina", ki poljubno dolgo časa raziskuje in premišljuje o rešitvah in produktih. Običajno je potrebnih sedem interakcij z našim podjetjem ali blagovno znamko, preden bodo opravili nakup. Pri tem je ključna izkušnja, ki jo imajo potencialni kupci z našimi oglasi, spletnim mestom, zaposlenimi, recenzijami, dostavo izdelkov in še bi lahko naštevali, nam povedo strokovnjaki za digitalni marketing v Growthcom.

Od vzbuditve zanimanja do nakupa je ključno, da ste prisotni na več kanalih hkrati in si s tem povečate možnosti za prodajo. Foto: Growthcom d.o.o.

Performance marketing je rešitev

Zaradi vseh zgoraj naštetih dejavnikov je nemogoče pričakovati, da bomo z enim oglasom na Googlu ali Facebooku pokrili celotno nakupno pot in v konkurenčni bitki zmagali, zato v Growthcom na podlagi več kot desetletnih izkušenj prisegajo na koncept performance marketinga (učinkovitostnega marketinga). Performance marketing je enovit sistem, usmerjen v doseganje merljivih rezultatov na podlagi zastavljenih ciljev. Iz tega izhaja, da si mora vsako podjetje najprej postaviti realne cilje, ki jih želi doseči, izpolnitev teh pa bo imela neposreden vpliv na kratkoročno in dolgoročno uspešnost podjetja.

Performance marketing je preverjen koncept, s katerim se ob pravilni izvedbi praviloma dosega optimalne rezultate na kratek in predvsem na dolgi rok. Foto: Growthcom d.o.o.

V drugem koraku se določi spletne kanale, vsebino in KPI-je (ključne kazalnike uspešnosti), ki bodo zasledovali postavljene cilje. Pri tem je pomembno, da to delo opravlja usposobljena oseba ali še bolje ekipa z multidisciplinarnimi in praktičnimi znanji, s čimer se uspešnost realiziranega v primerjavi z zastavljenim občutno poveča.

Foto: Growthcom d.o.o.

Pogoste napake

V Growthcom opažajo, da je v Sloveniji še premalo zavedanja o pomenu awareness kanalov, ki pa so ključni, da nas občinstvo odkrije, da pri njem vzbudimo zanimanje, da mu olajšamo nakupno odločitev in, ne nazadnje, da nagovorimo dovolj potencialnih kupcev za dosego zastavljenih ciljev. Zdravo razmerje med awareness kanali in kanali, usmerjenimi k nagovarjanju občinstva, ki je bliže nakupu, je 50/50, v segmentu B2B celo 60/40 v prid awareness kanalov. 95 odstotkov občinstva namreč v določenem trenutku še ni pripravljeno na takojšen nakup, vendar si z nagovarjanjem tega dela občutno povečamo možnosti za dolgoročno uspešnost svojih marketinških aktivnosti in večjo dobičkonosnost, česar pa si vsi želimo, kajne?

