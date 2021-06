Zadnje priložnosti za nakup nekaterih nepremičnin DUTB

Oglasno sporočilo

Povpraševanje po nepremičninah v Sloveniji je kljub neobičajnim okoliščinam, ki jih je krojila epidemija, stabilno. Poleti se zaključuje zbiranje zavezujočih ponudb za več nepremičnin DUTB. Že v juniju bo možen nakup različnih zemljišč, hotelov, poslovnih stavb, parkirnih hiš, nedokončanih in končanih stanovanjskih objektov v Sloveniji. Celotna ponudba nepremičnin in pogojev za sodelovanje na dražbah je na voljo na www.nepremicnine.dutb.eu .

Ponudba zemljišč

Za zazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 6.267 m2 na Masarykovi cesti v Ljubljani bo predvidoma v juniju objavljen razpis za zbiranje zavezujočih ponudb. Na zemljišču je predvidena gradnja stolpnice, trenutno je tam starejši poslovni kompleks, ki je predviden za rušenje.

Zemljišča pod Šmarno goro predstavljajo sklop devetih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in sklop treh zemljišč za dovozne poti skupne površine 8.608 m2. Zemljišča so primerna za razvoj samostojnih, vrstnih, verižnih ali atrijskih hiš ter dvojčkov. Izdelana idejna zasnova predvideva izgradnjo do 40 vrstnih hiš, možna pa bi bila razporeditev na 13 parcel za 13 enodružinskih hiš ali dvojčkov. Prodajna cena znaša 1.850.000,00 evrov + DDV. Razpis za zbiranje zavezujočih ponudb bo objavljen v juniju.

Atraktivno stavbno zemljišče v Podutiku obsega 14 parcel v skupni izmeri 44.511 m². Manjši del zemljišča je na nivoju ceste, večji del pa se razteza po pobočju starega kamnoloma nad separacijo. Občinski prostorski načrt predvideva na zemljišču večstanovanjsko gradnjo z dovoljenim visokim faktorjem izrabe: 1,8. Na javnem arhitekturnem natečaju, izvedenem leta 2009, je zmagovalna idejna rešitev predvidela izgradnjo večstanovanjskega terasastega naselja s 360 stanovanji. Prodajna cena znaša 6.600.000,00 evrov + DDV.

Zazidljiva zemljišča Zbiljski gaj v Medvodah obsegajo 4.693 m² in so namenjena za gradnjo eno- in dvostanovanjskih objektov. Zbiranje zavezujočih ponudb z izklicno ceno 735.000,00 evrov + DDV poteka do 14. junija 2021.

Zemljišče Britof, velikosti 20.023 m2, je v zelenem predmestju Kranja. Zemljišče je celovito zaokroženo in popolnoma ravno, lahko dostopno z regionalne ceste in različnih lokalnih dovozov. Vsa potrebna infrastruktura je v neposredni bližini. Skladno z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu območja Br 1 – Britof jug in izvedeno komasacijo, je zemljišče namenjeno gradnji različnih stanovanjskih stavb, in sicer 26 samostojnih enodružinskih hiš, 2 dvojčkov in 7 vrstnih hiš. Parcele za gradnjo hiš so različnih velikosti, od pribl. 300 m2 do 600 m2. Zbiranje zavezujočih ponudb z informativno ceno 1.950.000,00 evrov + DDV poteka do 21. junija 2021.

Stavbno zemljišče na Ptuju v izmeri 31.312 m² v skladu z aktualnim zazidalnim načrtom na širšem območju omogoča gradnjo 32 stanovanjskih blokov (K+P+2+M in K+P+3+M). Zemljišče je od centra Ptuja oddaljeno 5 minut hoje, razprostira se med obstoječim naseljem vrstnih hiš na jugu in individualnih hiš na severovzhodu. V bližini so večji trgovski center, šolski center ter različne površine za športne dejavnosti. Junija bo potekalo zbiranje zavezujočih ponudb z možnostjo nakupa celote (informativna cena 1.100.000,00 evrov + DDV) ali pa ločeno po dveh sklopih.

V urbanem in mirnem predelu Maribora je stavbno zemljišče Studenški razgledi, kjer je predvidena gradnja večjega stanovanjskega kompleksa. Celotna površina zemljišča je 19.092 m². V neposredni bližini je vsa potrebna infrastruktura. Predvidoma junija bo objavljen razpis za zbiranje zavezujočih ponudb.

Na voljo je 15 zazidljivih zemljišč na Zaplani, v velikosti od 630 do 1508 m2. Dostop je v večini urejen po asfaltirani cesti. Na zemljiščih je predvidena gradnja vikendov (počitniških hiš in stanovanj podeželskega tipa). Možen je nakup posameznih parcel ali celote. Cene stavbnih zemljišč so od 20 do 28 evrov/m2 + pripadajoči davek.

Ponudba hotelov

Aparthotel Natura v Nazarjah obsega 6.236 m² skupne površine zemljišč, od tega 2.193,70 m² neto tlorisne površine. Sodobno zasnovan objekt je bil zgrajen leta 2006. Grajen je v treh etažah, tvorijo ga trije sklopi: nastanitveno-apartmajski sklop, osrednji del, v katerem so skupni prostori, namenjeni gostinski dejavnosti, in kopalni bazen z zimskim vrtom. Instalacije v objektu so izdelane (fekalne vode so izpeljane preko lastne čistilne naprave, meteorne vode pa preko filtrov v reko Dreto). Ogrevanje je preko kotlovnice na utekočinjen plin. Lokacija je primerna za razvoj turizma, nudi možnost sprehodov in sprostitve v naravi ter edinstven razgled na okoliške hribe. Okolica je urejena z zelenicami in grmovnicami, urejenim nabrežjem reke Drete, parkirnimi površinami in z zunanjimi stopnicami za dostop do nabrežja. Prodajna cena znaša 350.000,00 evrov + DDV. E-dražba je v pripravi in bo objavljena v kratkem.

Wellness hotel Arena , zgrajen leta 2008, stoji na zemljišču v izmeri 13.200 m². Stavbe obsegajo 4.871 m² neto tlorisne površine. Nepremičnino sestavljajo novejši Wellness Hotel Arena (4 zvezdice) z 39 sobami (superior) ter wellnessom in starejši Hotel Arena (3 zvezdice) z 20 sobami (standard). Smučarski center, kjer so hoteli, je znan po Zlati lisici − smučarskem svetovnem pokalu, ki na Mariborsko Pohorje privablja obiskovalce z vsega sveta. V prihodnjih dneh bo objavljeno zavezujoče zbiranje ponudb z izhodiščno ceno 2.000.000, 00 evrov + DDV.

Apartmajski objekt na hrvaškem otoku Pašman v naselju Ždrelac je bil zgrajen leta 2012 in obsega 933 m² skupne površine, od tega 733,97 m² neto tlorisne površine. Objekt s podkletjo, pritličjem in dvema nadstropjema ima v vsaki etaži tri stanovanja oziroma apartmaje. Leta 2015 je objekt pridobil odločbo o izvedenem stanju, ki nadomešča gradbeno in uporabno dovoljenje. Naselje Ždrelac je locirano na skrajnem severno zahodnem delu otoka, tik ob morju in približno 20 km južno od Zadra. Prodajna cena znaša 750.000,00 evrov + DPN. Kmalu bo objavljeno zavezujoče zbiranje ponudb.

Ponudba stanovanjsko-poslovnih stavb

Stanovanjsko-poslovni objekt Maribor obsega 1.373 m² površine in ima prodajno ceno 1.250.000,00 evrov + DDV. Objekt ponuja zanimivo investicijsko priložnost, saj ima šest funkcionalnih garsonjer. V mansardnem delu objekta je elitno štirisobno stanovanje, v novozgrajenem delu pa še drugo elitno dupleks stanovanje. Nepremičnina se prodaja izključno kot celota. V začetku poletnih dni bo možen nakup te nepremičnine kot celote v okviru nadgrajenega prodajnega postopka.

Kapela - Upravna stavba z vinsko kletjo in zemljiščem v Radencih obsega skupno 12.702 m² površin. Nepremičnine v naravi predstavljajo upravno stavbo, skladišča, delavnice, vinsko klet ter kmetijsko (deloma tudi stavbno) zemljišče. Kapelski Vrh v Radgonsko - Kapelskih goricah je eden od najbolj priljubljenih izletniških točk, kjer so obsežni vinogradi in nasadi jabolk, breskev ter ribeza. Prodajna cena znaša 350.000,00 evrov + DDV.

V Slovenski Bistrici je na voljo poslovna stavba Granit. Leta 1980 zgrajena stavba obsega 1.008,50 m² neto tlorisne površine. Zgradba je razdeljena na etaže P+1+M, ki jih povezujejo notranje stopnišče. K stavbi sodi zemljišče, na katerem je urejeno parkirišče. Stavba se polni z najemniki pisarniških prostorov. Prodajna cena znaša 488.000,00 evrov + DDV.

Poslovna stavba EDA center je v stičišču trgovske, upravne in povezovalne osi na elitni lokaciji v centru Nove Gorice. Stavba je lahko dostopna, lepo umeščena v okolico. Neto tlorisna površina pisarniških prostorov, za katere je objavljeno zavezujoče zbiranje ponudb, znaša 1.532 m². Prodajna cena je 2.250.000,00 evrov + DDV. V trgovskem delu stavbe je na voljo še nekaj razpoložljivih poslovnih prostorov za najem.

Ponudba parkirnih hiš

Parkirna hiša Kotnikova v Ljubljani obsega 154 parkirnih mest in ima vstop s Kotnikove ulice. V bližini so glavna avtobusna in železniška postaja ter več pomembnih upravnih in poslovnih zgradb. Parkirna hiša je dobro zasedena, delno z mesečnimi in delno z urnimi obiskovalci. Ugodna lokacija in vedno večje povpraševanje po najemu parkirnih mest odpirata možnosti za še večjo zasedenost v prihodnje. Prodajna cena znaša 1.575.000,00 evrov + DDV. V teku je zbiranje interesa za nakup posameznih parkirnih mest, čemur bo sledila e-dražba.

Parkirna hiša Metelkova obsega 509 parkirnih mest v treh kletnih etažah. V sklopu parkirne hiše delujeta tudi avtopralnica in vulkanizerska delavnica. Parkirna hiša je dobro zasedena, delno z mesečnimi in delno z urnimi obiskovalci. Zaradi ugodne lokacije in vedno večjega povpraševanja po najemu parkirnih mest je parkirna hiša odlična investicijska priložnost. Prodajna cena za celoto, 509 parkirnih mest, znaša 4.970.000,00 evrov + DDV. Kmalu bo objavljeno zavezujoče zbiranje ponudb za posamezno etažo s parkirnimi mesti v lasti DUTB.

Naročnik oglasne vsebine je DUTB.