Vlada še išče rešitev za zaščito NLB pred hrvaškimi sodbami

Vlada išče rešitev za zaščito NLB pred posledicami pravnomočnih sodb na hrvaških sodiščih v povezavi s prenesenimi deviznimi vlogami v nekdanji LB. Kot so povedali na finančnem ministrstvu, so rešitve že pripravili, vlada pa naj bi se po poročanju medijev usklajevala tudi v smeri rešitev na podlagi predloga ustavnega zakona SDS in NSi.

Vlada še išče rešitve za zaščito NLB pred pravnomočnimi sodbami hrvaških sodišč. Foto: Matej Leskovšek

Na ministrstvu za finance so izrazili prepričanje, da je treba hitro najti ustrezno in učinkovito zaščito NLB pred posledicami ravnanja Hrvaške, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom in ustavnim redom Slovenije.

Navedli so, da so s tem ciljem že pripravili ustrezne rešitve na podlagi obstoječih zakonskih podlag. Ker pa so se pri usklajevanju pojavila dodatna vprašanja, so jih odločeni izpopolniti.

"Za stabilnost poslovanja banke in zagotavljanje finančne stabilnosti je pomemben rezultat, zato bomo poskušali najti pot, ki bo sprejemljiva za vse," so zagotovili na ministrstvu.

Koalicija naj bi bila usklajena glede načina zavarovanja NLB

Radio Slovenija je v petek poročal, da naj bi bila vlada oziroma koalicija že skoraj usklajena glede načina zavarovanja NLB pred tveganji zaradi tožb, ki jih v povezavi s prenesenimi deviznimi vlogami na hrvaških sodiščih v imenu in za račun hrvaške države na hrvaškem vodita Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb (PBZ).

Rešitev naj bi šla v smeri predloga ustavnega zakona za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti, ki sta ga v parlamentarni postopek vložili opozicijski SDS in NSi. Pri tem naj bi predlog nekoliko preoblikovali, iz njega pa umaknili nekatera potencialno sporna določila.

Na finančnem ministrstvu so v odgovoru na prošnjo za komentar teh informacij zapisali, da se z vidika iskanja rešitve "tudi usklajevanje stališča vlade do predloga ustavnega zakona kaže kot koristno".

Rešitev, da NLB ne bi smela plačati nobenega zahtevka na Hrvaškem

Radio Slovenija je v nadaljevanju poročal, da naj bi bilo bistvo rešitve to, da NLB ne bi smela več plačati nobenega zahtevka na podlagi sodb na Hrvaškem, v primeru rubežev premoženja banke na Hrvaškem pa naj bi ji sredstva povrnili iz sklada za nasledstvo.

O zaščiti za NLB bi morala vlada po prvotnih pričakovanjih odločati že pretekli četrtek, a se to potem ni zgodilo. Za zdaj ni jasno, ali bo usklajevanje rešitev do vladne seje ta teden že končano.