Visa z motnjami v plačilnem sistemu

Kot so v družbi Visa Europe zapisali na Twitterju, so se pojavile motnje storitev, zaradi katerih ni mogoče izvesti nekaterih transakcij v Evropi. "Vzrok težave preiskujemo in si prizadevamo za čim hitrejšo rešitev položaja," so dodali.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi imeli podobne težave tudi nekateri drugi ponudniki kreditnih kartic.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.