Vas zanimajo električna vozila? Zdaj lahko trgujete s ceno njihovih delnic.

Oglasno sporočilo

Delnice NIO in Tesle, vodilnih svetovnih proizvajalcev električnih vozil, so se v zadnjih mesecih močno podražile. Delnice Tesle so v zadnjem letu poskočile za približno 254 odstotkov, medtem ko je cena delnic NIO v zadnjem letu zrasla za neverjetnih 558 odstotkov.

Ali ste vedeli, da lahko trgujete z delnicami teh podjetij iz udobja svojega doma? Fortrade je za vse, ki jih zanima, kako trgovati s ceno delnic na spletni borzi (finančna pogodba za razliko ali CFD), ali pa tiste, ki preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik "Kako trgovati s cenami delnic". Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Doslej je bilo glavno bojišče kitajski trg, kjer je NIO tržni vodja, ki po uradnih podatkih iz aprila zaseda 23 odstotkov trga. Na drugem mestu je Tesla s 17 odstotki.

Prvi korak družbe NIO zunaj Kitajske je bila Norveška, kjer se prodaja ogromno električnih vozil, prvi center za vzdrževanje in dostavo pa se bo odprl septembra. Junija je NIO napovedal, da bo prihodnje leto vstopil na nemški trg. Prejšnja poročila so tudi navajala, da je NIO objavil oglase za osebje v ZDA, kar je povzročilo ugibanja, da bo podjetje na ameriški trg vstopilo prihodnje leto. Prav tako je NIO 11. junija sporočil, da je prejel odobritev EU za prodajo svojega vodilnega SUV ES8.

Po drugi strani pa je Tesla zasedena s širjenjem svojih dejavnosti v ZDA in Evropi. Teslina megatovarna v Berlinu se bo odprla julija prihodnje leto, govori se tudi, da bodo v Angliji zgradili še eno megatovarno, kar nakazuje, da podjetje pričakuje občutno povečanje prodaje v regiji. Tesla prihodnje leto načrtuje začetek proizvodnje avtomobilov v Indiji po začetku prodaje modela 3 v tej državi, to bo junija.

Analitiki so glede vrednosti delnic Tesle zelo optimistični. Analitiki podjetja Wedbush napovedujejo, da bo do konca leta delnica dosegla vrednost tisoč dolarjev v primerjavi s trenutno ceno, ki je približno 650 dolarjev. Credit Suisse je pred nedavnim za NIO določil ciljno ceno 75 dolarjev v primerjavi s trenutno, ki je približno 40 dolarjev.

Viri: Bloomberg, CNBC, Reuters

Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. 73 % računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete pogodbe za razliko in če si lahko privoščite tveganje, da izgubite ves denar. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabo teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA, Belgije ali Francije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasne vsebine je Fortrade Limited.