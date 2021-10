V prvi polovici leta 2021 zasebni vlagatelji v evropska start-up podjetja vložili 49 milijard evrov

Čeprav kar 80 odstotkov start-up podjetij ne doseže svojega cilja in ugasnejo, še preden postanejo uspešno in dobičkonosno podjetje, so zasebni vlagatelji samo v prvi polovici leta 2021 v evropska podjetja v tem naložbenem razredu vložili neverjetnih 49 milijard evrov.

Zakaj je tako? Ker številke govorijo, da je investicijsko področje tveganega kapitala privlačno, hkrati pa tudi precej drugačno od drugih. Posebno je predvsem zaradi dejstva, da so v njem lahko uspešni le tisti vlagatelji, ki poznajo specifike in zakonitosti na tem področju.

Kot je dejal Jure Mikuž, direktor RSG Capital in South Central Ventures, so investicije v start-up podjetja malo poznana kategorija naložb na trgu, ki je v Sloveniji šele v zgodnjih fazah razvoja. "Vsak investitor v start-up podjetja se mora zavedati tveganj tovrstnih vlaganj, obenem pa je to oblika naložbe, ki lahko investitorju poleg donosov prinese tudi veliko zadovoljstva, saj je zadnji soudeležen pri ustvarjanju novih vrhunskih podjetniških in osebnih uspehov. Tako za investitorja kot tudi za podjetnika, ki prejme sredstva, je zelo pomembno, da je partnerstvo dogovorjeno na način, ki je skladen z ustaljenimi standardi iz razvitejših trgov, ter da pogoji sodelovanja dolgoročno ustrezajo obema. Le na ta način so vzpostavljeni pogoji, da se bo podjetje neovirano razvijalo dalje, pogosto tudi s pomočjo dodatnega financiranja, ki ga bo podjetje zbralo iz drugih virov. Slovenija je dobro rastišče za vrhunska tehnološka podjetja, ki pa ga še niso popolnoma odkrili uveljavljeni investitorji iz tujine. Zato je priložnosti za dobro naložbo na voljo precej."

Foto: Getty Images

Izobraževanje priporočamo vsem, katerih strateški fokus je iskanje inovativnih projektov v start-up podjetjih, saj boste s pridobljenim znanjem udeleženci izobraževanja oblikovali ali utrdili kompetence na področju vlaganja v zagonska podjetja.

Primere iz prakse bodo z vami delili ugledni strokovnjaki in izkušeni vlagatelji, kot so: Jure Mikuž, glavni upravljavec prek sto milijonskih skladov tveganega kapitala South Central Ventures s sodelavci, Gregor Rebolj, sklad Silicon Gardens, prekaljeni vlagatelj z uspešnim izstopom iz naložb tveganega kapitala, Peter Globokar, ki v tujini že dolga leta deluje kot vlagatelj in svetovalec M&A, ter Dean Mikolič, P&S, eden od pionirjev vrednotenja podjetij pri nas.

Foto: Thinkstock

Več informacij, program in prijava na brezplačno izobraževanje : tukaj