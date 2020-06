V Prekmurju prvi sladoled iz slovenske vanilije

Podjetje Ocean Orchids iz Dobrovnika je v sodelovanju s Podeželsko čokoladnico Passero iz Tešanovcev predstavilo prvi sladoled iz slovenske vanilije. To so vzgojili v tropskem vrtu v Dobrovniku in je organska sestavina najvišje kakovosti, so poudarili.

V Dobrovniku so začeli vanilijo, ki je ena od orhidej, gojiti leta 2007, ko so odprli prvi tropski vrt, letošnji pridelek je bil najuspešnejši doslej, uspelo jim je vzgojiti okoli 220 plodov. Ker cena vanilije vztrajno raste, so se povezali s francoskim inštitutom za tropske rastline na otoku Reunion, od koder bodo te dni dobili pošiljko najboljših sort, ki jih gojijo komercialno, piše STA.

Nasad želijo namreč razširiti in tako narediti korak naprej pri raziskovanju možnosti za gojenje vanilije kot začimbe in za komercialno prodajo, so na današnji predstavitvi v Dobrovniku povedal direktor Ocean Orchids Tomaž Jevšnik. Sladoled med drugimi poizkusili otroci Dvojezične osnovne šole Dobrovnik, ocene zanj pa so bile precej višje kot šolske, so povedali.

Kot začimba le plodovi treh vrst

V naravi obstaja okoli 100 vrst vanilije, kot začimba pa se uporabljajo le plodovi treh vrst. Danes največ vanilije, okoli 2200 ton oz. 80 odstotkov, pridelajo v Indoneziji in na Madagaskarju, a je to le pet odstotkov vse arome, ki se uporabi in predela v industriji. Preostalo zaseda vanilin, ki ga s kemičnim postopkom izdelujejo umetno. Vanilija je druga najdražja začimba, takoj za žafranom, in trenutno dosega enako ceno kot srebro, med 500 in 600 evri za kilogram, je povedal Jevšnik, piše STA.

Foto: STA

Aroma vanilije ima po njegovih besedah precej redko lastnost, da med sabo lepo poveže različne arome, umiri najbolj agresivne, hkrati pa ohranja svojo intenzivnost, saj je med izdelovalci arom in parfumov znana po svoji obstojnosti v izdelkih. Rod je pantropski, kar pomeni, da je prisoten po celotnem tropskem pasu našega planeta. To dejstvo in številne druge botanične podrobnosti pa pričajo o tem, da spada vanilija med najstarejše in evolucijsko najbolj primitivne rodove znotraj družine orhidej.

Možno jo je gojiti tudi doma

Dišeči rjavočrni stroki so pravzaprav fermentirani plodovi orhideje, možno pa jo je gojiti tudi doma. Najhitreje bo rasla z gojenjem pri stalni temperaturi okoli 25 stopinj in precej visoki relativni zračni vlagi, med 70 in 80 odstotki. Raziskave so pokazale prednost uporabe plodov izključno v nekuhanih izdelkih, kot so sladoledi in likerji, saj visoka temperatura, ki je potrebna pri peki peciva, izniči večino kompleksnosti arome. Zato je za enak učinek pri kuhanih izdelkih bolj praktično izbrati cenejšo umetno aromo, je še povedal Jevšnik.

Sladoled z imenom Ocean Vanilla od danes ponujajo v tropskem baru v tropskem vrtu v Dobrovniku in v Podeželski čokoladnici Passero Domačiji v Tešanovcih, še piše STA.