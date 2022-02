Palais in Villa v najmodernejšem slogu sredi prestolnice že čakata stanovalce #video

Prestižni kompleks Schellenburg, ki nosi ime po trgovcu in velikem mecenu Jakobu pl. Schellenburgu, stoji ob Gosposvetski cesti. Do Tromostovja v središču mesta je le 853 korakov, do Tivolija pa le 787. Prvo postajališče mestnega avtobusa je oddaljeno le 130 korakov, glavna železniška postaja pa je v petih minutah dostopna peš. Še pomembnejša je neposredna bližina Bleiweisove in Celovške ceste, ki mestni kompleks enostavno in hitro poveže z glavnimi mestnimi vpadnicami.

Umeščenost projekta Schellenburg v okolico:

Premium ponudba za najzahtevnejše okuse

Nov poslovno-stanovanjski kompleks Palais & Villa Schellenburg, ki vključuje tri objekte, ponuja 125 premium stanovanj za najbolj izbrane okuse.

Glavno stavbo predstavlja sedemnadstropna palača, t. i. Palais, kjer je na voljo 110 stanovanj, velikih od 62 do 345 kvadratnih metrov neto stanovanjske površine, med drugim je v najvišji etaži tudi šest prestižnih penthousov.

Na drugi strani vrta zgradbe Palais stoji reprezentativna vila, t. i. Villa Schellenburg s 15 razkošnimi stanovanji večjih tlorisov v petih nadstropjih, med katerimi bodo tri atrijska. Posebnost Ville je njena jugozahodna fasada z zastekljenimi ložami, ki stanovanjem podarjajo obilo naravne svetlobe in ustvarjajo edinstven dialog z mestom.

Celoten kompleks Schellenburg bo dopolnil še poslovni objekt s šestimi nadstropji ob Gosposvetski cesti. Za oddajo za poslovne namene je na voljo šest tisoč kvadratnih metrov neto poslovnih prostorov. Pisarniški prostori se razprostirajo med prvim in šestim nadstropjem, poleg tega pa bo v pritlični etaži na voljo pet lokalov – trgovine, restavracija, likovna galerija in še veliko več, veliki pa bodo od 92 do 693 kvadratnih metrov. Nekatere dolgoročne najemne pogodbe so že sklenjene, nekatere pa bodo sklenjene do konca gradnje.

Vhodni prostor bo z recepcijo poskrbel za posebno dobrodošlico stanovalcem in gostom.

Stanovanja v vili bodo vseljiva konec oktobra letos, v palači pa oktobra 2023.

Poklon velikemu ljubljanskemu dobrotniku

"Jakob pl. Schellenburg je veliko pripomogel k razvoju Ljubljane v svojem času, zato smo njemu v čast želeli poimenovati ta neponovljiv projekt," je povedal Matej Sodin, direktor družbe Reitenburg za razvoj nepremičninskih projektov, ki že od leta 1992 skrbno načrtuje, razvija in gradi edinstvene nepremičninske projekte. S projektom Palais & Villa Schellenburg želijo zagotoviti vrhunsko kakovost bivanja v prestolnici.

Kdo (še) ne pozna mecena Jakoba pl. Schellenburga? Med najuglednejšimi osebami v zgodovini Ljubljane je ime, ki bo od oktobra letos dobilo še eno posebno mesto na zemljevidu prestolnice in bodo zanj izvedeli tudi vsi, ki še ne vedo, kako pomembna zgodovinska osebnost je Jakob von Schellenburg. Izvod časopisa, ki je izšel leta 1845, in so ga shranili v skrinjico, ki je 176 let čakala zakopana v temeljnem kamnu od začetka gradnje prvotne zgradbe. Trgovec, finančnik in mecen Jakob pl. Schellenburg (1652–1715) se je iz rojstnega Innsbrucka preselil v Ljubljano, kjer je med drugim pospeševal tudi razvoj šolstva in umetnostne kulture. Večji del svojega premoženja je skupaj z ženo Ano Katarino pl. Hofstätter daroval v dobrodelne namene, predvsem pa namenil Ljubljani in jo tako obogatil s kar nekaj znanimi stavbami. Leta 1702 je ustanovil uršulinski samostan in cerkev, s čimer je omogočil ustanovitev dekliške šole, ki je naslednjih 170 let ostala edina šola za deklice v Ljubljani. Po njem so leta 1877 imenovali tudi zdajšnjo Slovensko cesto. Družba Reitenbrug v počastitev spomina na plemenitega mecena pripravlja tudi posebno monografijo o gradbenem projektu in prvotni stavbi ter o Jakobu pl. Schellenburgu, kjer bodo širšemu krogu bralcev pokazali tudi posebno odkritje, na katerega so naleteli ob izkopu gradbene jame. Našli so dve od štirih kositrnih skrinjic, o katerih je že Janez Bleiweis zapisal, da so jih zakopali 31. maja pred natanko 176 leti. V skrinjicah je bilo malo arheološko bogastvo – na pergamentu natisnjen časopisi in ročno izdelan načrt prvotne stavbe. Ročno izdelane načrte prvotne zgradbe, ki so jih v arhivu natančno restavrirali, skrbno hranijo na sedežu družbe Reitenburg.

Pogled v bivalne prostore stanovanj projekta Schellenburg (predlogi ureditve prostorov):

Kakšna stanovanja so na voljo v vili in palači Schellenburg?

Statistični podatki kažejo, da ima danes vsak Slovenec deset kvadratnih metrov več neto bivalne površine, kot je je imel pred 20 leti. Odlika našega premium projekta je v velikosti stanovanj. Površina stanovanja se giblje od 62 kvadratnih metrov za najmanjšo enoto do skoraj 600 kvadratnih metrov za največje stanovanje. Ta kvadratura vključuje tudi terase. Največja še razpoložljiva enota je velika 250 kvadratnih metrov neto, zraven pa je še približno 150 kvadratnih metrov terase. V povprečju se površina stanovanj giblje okrog 120 kvadratnih metrov. Tloris je oblikovan zelo sodobno, tako velik odprt prostor vključuje dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico. Bivalni prostori so orientirani na jugozahod, spalni prostori pa na severovzhod, kar je optimalno zaradi izkoriščanja dnevne svetlobe.

Dodatno bi poudaril posebno storitev, ki jo bodo imeli stanovalcih našega objekta. To je storitev concierge, torej 24-urno varovanje in recepcija, ki se lahko izkaže za zelo priročno zadevo, če želite na primer nekomu pustiti ključe, kuverto, pismo, sporočilo, na voljo pa bo tudi za sprejem gostov oziroma obiskovalcev.

Kakšno je povpraševanje po premium stanovanjih?

Trenutno je prodanih približno 40 odstotkov stanovanjskih enot. Naš cilj je odprodati preostale enote, preden bo projekt v celoti dokončan. Vila bo dokončana do konca oktobra letošnjega leta, palača pa do konca oktobra prihodnjega leta. Trg je trenutno dober za prodajo.

Pogled v spalne prostore stanovanj projekta Schellenburg (predlogi ureditve prostorov):

Cene kvadratnega metra v vili in palači se gibljejo med 5.200 in 8.200 evri na kvadratni meter neto, torej brez davkov. Cena je odvisna lege, predvsem pa od etaže. Višje etaže so praviloma dražje kot nižje. Najugodnejša etaža je v prvem nadstropju.

Kaj kupcu pripada ob nakupu stanovanja?

K stanovanju spada še shramba in do dve parkirišči v kleti v objekta. Parkirna mesta bodo opremljena z električno polnilnico, ki bo povezana s stanovanjem, da bo mogoča odmera porabe pri posameznem polnjenju električnega avta.

Kako so videti kopalnice stanovanj projekta Schellenburg:

Kako opremljeno stanovanje prejme kupec?

Stanovanja prodajamo v stanju delne opremljenosti. To pomeni, da so v ceno vključena zunanja senčila, osnovna razsvetljava v spuščenem stropu in zaključni parket. Način polaganja in vrsto parketa si lahko vsak kupec v tem trenutku izbere sam. Kopalnice bodo prav tako dokončane, vgrajena bodo vsa notranja vrata, stene pa pobeljene. Kupec bo moral izbrati in izvesti kuhinjo in drugo vgradno pohištvo.

Kako se bo počutil lastnik stanovanja v Palais & Villa Schellenburg?

Ljubljana je zelo butično mesto. Življenje v ožjem mestnem jedru, ne samo na naši lokaciji, ima svoje privilegije. Zato nas tudi veseli prihod oziroma gradnja drugih objektov v bližnji okolici. Kot pozitivne lastnosti bivanja v našem projektu bi naštel neposredni dostop do mestnega parka, nekajminutni sprehod do Prešernovega trga, takojšnji dostop do različnih trgovin v ožjem mestnem jedru in tudi dostop do služb v bližini.

Na pragu objektov je veliko zelenja, ki ga ne manjka niti v širši okolici. Kaj ste upoštevali pri oblikovanju parkovne okolice?

Naš projekt bomo dopolnili z zelenjem, kar bo seveda učinkovito ne samo za prebivalce, ampak tudi za vse mimoidoče in za Ljubljančane.

Na polovici našega zemljišča, ki meri en hektar oziroma približno deset tisoč kvadratnih metrov, bodo zelene površine. V tem delu smo oblikovali tri manjše parke. Tako ožje mestno jedro ne bo samo pozidano z betonom, ampak bo tudi malce zadihalo.

Višji standard gradnje zahteva tudi vrhunske materiale. Za kakšne gradbene materiale ste se odločili?

Konstrukcija našega projekta je armirano betonska, gradbeni materiali pa so najvišje kakovosti. Za fasado smo se odločili za prezračevano fasado. V vili bomo imeli krasen rumen peščenjak proizvajalca marmor Hotavlje. Tudi za opremo stanovanj smo uporabili najboljše materiale in konstrukcije. V stanovanjih je na primer plavajoči pod, ki zelo amortizira hrup v zgradbi. Talna obloga bodo parketi s talnim gretjem. Za okna smo izbrali enega boljših svetovnih proizvajalcev, in sicer družbo Internorm iz Avstrije, ki je vgradila okna s troslojnim termopan steklom s 30-letno garancijo. Posebnost naše stavbe je talno gretje in hlajenje, kar je unikum v Sloveniji. Vgradili smo prisilno prezračevanje, kakor narekujejo predpisi. Pohvalimo se lahko tudi s certifikatom BREEAM za najbolj trajnostne zgradbe, kar je bilo mogoče doseči z uporabo energentov, ki so na voljo v ožjem mestnem jedru. Za ogrevanje in hlajenje smo se priključili na vročevodno omrežje ljubljanske toplarne. Stavba je izolirana v skladu z zahtevami certifikata BREEAM. Gradimo najbolj trajnostni objekt, kar je mogoče, glede na posamezne priklope oziroma energente v okolici.

Stavbe objekta Villa & Palais Schellenburg izpolnjujejo pogoje protipotresne zaščite po evropskem standardu za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oz. EC8 (SIST EN-1998). Gre za eno izmed najbolj protipotresno varnih stavb v Ljubljani.

Kako pomembna je kupcem kakovost materialov, koliko sprašujejo o materialih?

Vedno bolj. Kupci so tudi glede materialov postali zahtevnejši in mi jim v čim večji meri poskušamo ugoditi, seveda upoštevamo omejitve, ki jih imamo zaradi videza in dolgotrajnosti stavbe za prihodnjih 50 ali sto let.

Kdo je povprečen kupec stanovanj v projektu Schellenburg?

Gre za uspešne podjetnike, pretežno so to Slovenci, ki si taka stanovanja lahko privoščijo. Naša stanovanja so odprtega tlorisa, zato niso tako primerni za družine. Vedno bolj se za stanovanja zanimajo tuji kupci.

Nakup stanovanja v objektu Schellenburg kot dobra naložba za prihodnost "Trenutno je nakup kateregakoli stanovanja še vedno dobra investicijska priložnost. Nakup novogradnje je ena najboljših priložnosti za prihodnost. Ob podpisu pogodbe lahko po zakonodaji kupec plača samo vrednost v višini desetih odstotkov, preostalo pa ob dokončanju projekta. V tem času pričakujemo rast cen, zato je to izjemna naložbena priložnost," je dejal Matej Sodin, ki ocenjuje, da stavbni fond v Ljubljani ni najboljši, ker se po letu 1967 ni dovolj obnavljalo in gradilo.

Kaj kupci najbolj pohvalijo, ko se odločijo za nakup?

Kupci so najbolj navdušeni nad lokacijo projekta in nad izjemno dobro izbranimi materiali ter dejstvom, da bodo stanovali v po videzu zelo enotnem objektu, saj so oblikovalci že izbrali vse elemente, kar bo ugodno prispevalo k lepši podobi Ljubljane.

Čez cesto se začenja graditi Kopališče Ilirija, kar bo velika pridobitev za mesto in stanovalce Schellenburga. Župančičeva ulica se bo v prihodnjih od dveh do treh letih zaprla za dvosmerni promet in bo tu potekal enosmerni promet, kar bo bistveno razbremenilo okolico.

Poleg tega se umika ves stoječi parkirni promet. Občina namreč ukinja tamkajšnja parkirišča in bo razširila pločnike v kolesarske cone, pod Kopališčem Ilirija bodo zgradili garažno hišo, kjer bodo prebivalci okoliških Dukičevih blokov lahko parkirali. To pa je velika pridobitev za Ljubljano.

V kakšni fazi je gradnja?

Groba gradbena dela v Villi so že zaključena in se izvajajo obrtniška dela. Groba gradbena dela v Palais pa se bodo zaključila v naslednjih mesecih. Nato se začne z izvedbo obrtniških del. Prihodnje leto se bomo ukvarjali z notranjimi detajli – električnimi in strojnimi instalacijami ter drugimi elementi gradnje, kot so suhomontažna dela, pleskanje in tako naprej.

Rast cen se lahko še nadaljuje V zadnjem letu in pol so izjemno zrasle cene vhodnih materialov, kar se lahko še nadaljuje. Zelo težko je napovedati, kaj se bo zgodilo s cenami materialov. Višanje cen je verjetno tudi del inflacijskih pritiskov, pomanjkanja parcel za večje nepremičninske projekte, zato kupce spodbujamo k nakupu. V tem trenutku se obrestuje kupiti nepremičnino katerekoli vrednosti. Gospodinjstva, ki so si to lahko privoščila, so povečala prihranke, čeprav so se po drugi strani prihodki pri marsikom zmanjšali. Ker se je prihodkovni del vseeno stabiliziral in zaradi količine denarja v obtoku, menimo, da bodo cene na nepremičninskem trgu še rasle. "Prepričan sem, da bo trg še zelo rasel v prihodnjih od dveh do treh letih, in sicer odstotkovno gledano v višini dvomestne številke letno," dodaja Matej Sodin.

