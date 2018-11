V Ljubljani podelili "poslovnega oskarja" za ženske, romal je v hrvaške roke

Na Ljubljanskem gradu so razglasili prejemnice regijske poslovne nagrade Veuve Clicquot Business Woman Award. V konkurenci slovenske, črnogorske in dveh srbskih nominirank je slavila Hrvatica Aleksandra Dojčinović.

Po lanskem slavju slovenske nominiranke Urške Šefman Sojer v Zagrebu je bilo letošnje regijsko srečanje najbolj cenjenih poslovnih žensk v Ljubljani.

Veuve Clicquot Business Woman Award je mednarodni poslovni oskar, ki ga Veuve Clicquot, prestižna francoska znamka šampanjca s sedežem v Reimsu, od leta 1972 podeljuje uspešnim poslovnim ženskam po svetu. Nagrada VCBWA je nastala v čast 200-letnici obstoja znamke Veuve Clicquot. Nagrade od takrat podeljujejo ženskam, ki s svojim delom vidno zaznamujejo napredek v poslovnem okolju in nadaljujejo vizijo madame Clicquot, ki je postavila temelje nagradi. Madame Clicquot, znana tudi kot vdova Clicquot oziroma Veuve Clicquot, je bila francoska poslovna ženska, ki je pri 27 letih po smrti svojega moža prevzela posel pridelovanja in distribucije prestižnega šampanjca, ki še danes nosi njeno ime.

Nagrada je šla letos v hrvaške roke, prejela jo je Aleksandra Dojčinović, kreativna direktorica in lastnica modne blagovne znamke Lei Lou.

Nagrado ji je podelil direktor Veuve Clicquota Thomas Bouleuc, ki je tokrat prvič obiskal Slovenijo. Foto: Mediaspeed

"S svojimi oblačili in drugimi modnimi kosi je Dojčinovićeva v dobrih desetih letih osvojila ženske vseh starosti in postav ter tako postala ena izmed najbolj pronicljivih zgodb o poslovnem uspehu na Hrvaškem. To se odraža tudi na področjih prodaje, marketinga, nastopa na družbenih omrežjih in družbene odgovornosti. V središču mednarodne znamke je od vsega začetka izjemna modna oblikovalka in podjetnica Aleksandra Dojčinović, ki s svojo ženskostjo ter poslovno žilico Lei Lou ločuje od množice," so pojasnili letošnjo izbiro zmagovalke, ki ji je na svečanem dogodku na Ljubljanskem gradu nagrado izročil Thomas Bouleuc, mednarodni direktor šampanjske znamke Veuve Clicquot.

Preostale nominiranke oziroma nacionalne prejemnice nagrade: Marija Ignjatović, Ana Petrović, Irena Fonda in Ana Nives Radović Foto: Mediaspeed

Ob hrvaški modni oblikovalki in podjetnici so bile za nagrado nominirane še štiri prodorne podjetnice iz regije. Slovenska nominiranka je bila Irena Fonda, "mama piranskega brancina", kot ji pravijo, ki je z ribogojnico v Piranskem zalivu ustvarila mednarodno priznano znamko Fonda, njeni piranski brancini so dobro znani vsem navdušencem nad morsko hrano.

Iz Srbije sta bili za nagrado nominirani dve finalistki, Ana Petrović, ustanoviteljica Travel Boutiquea, turistične agencije za personalizirana potovanja, in Marija Ignjatović, srce znamke Novitas Consult, ki je poslanstvo za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidnih oseb pretvorila v zgodbo o uspehu. Črnogorska nominiranka pa je bila znanstvena raziskovalka, avtorica in predavateljica Ana Nives Radović, ki že od leta 2004 prek lastne spletne platforme ananives.me trži svojo umetnost, dobiček od prodaje pa v celoti namenja v dobrodelne namene.