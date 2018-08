V EU julija 2,2-odstotna inflacija

Najnižjo stopnjo inflacije so zabeležile Grčija (+0,8 odstotka), Danska (+0,9 odstotka) in Irska (+en odstotek), medtem ko so imele najvišjo rast cen življenjskih potrebščin Romunija (+4,3 odstotka), Bolgarija (+3,6 odstotka), Madžarska (+3,4 odstotka) in Estonija (+3,3 odstotka).

Inflacija na letni ravni se je v primerjavi z junijem sicer znižala v devetih članicah in zvišala v 13 članicah, medtem ko je ostala stabilna v devetih državah EU. Slovenija je imela julija 2,1-odstotno inflacijo na letni ravni.

K rasti cen v območju z evrom so največ prispevale cene energentov (+0,89 odstotne točke). Sledile so storitvene dejavnosti (+0,64 odstotne točke), hrana, alkohol in tobak (+0,49 odstotne točke) ter neenergetske industrijske dobrine (+0,12 odstotne točke).