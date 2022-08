Ustvarite Rožnato poletje in osvojite bogate nagrade

Oglasno sporočilo

Kdo se ne ustavi ob dišeči cvetlični gredici, uživa ob pogledu na cvetoč travnik in njegove zvoke ali obožuje sprehodov po poletno pisanih urejenih mestnih parkih? Cvetlice rastejo, pozitivne misli nas polnijo z optimizmom in prihodnost vidimo skozi rožnata očala. To je čar poletja in njegove energije!