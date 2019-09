Udoben dom ali naložba v Ljubljani – zakaj ne kar oboje?

V Ljubljani - Vižmarje se gradnja nastanitvenega objekta Rezidenca Pipanova nezadržno bliža zaključnim fazam. Gre za poseben objekt, ki omogoča tako bivanje kot tudi dnevno oddajanje prek Airbnbja, Bookinga in drugih spletnih platform, brez pridobivanja soglasij. Objekt zajema 48 enot (večjih garsonjer), na voljo jih je še 18.

V nepremičninski agenciji Mreža nepremičnin so se pred časom lotili nove ideje. Rezidenca Pipanova v Vižmarjah meri predvsem na kupce, ki želijo svoja stanovanja oddajati.

Objekt je prava posebnost na slovenskem nepremičninskem trgu. Gre za nadvse zanimiv projekt, za katerega so v Mreži nepremičnin našli investitorja z dovolj poguma, da ga je prevzel in realiziral. Gre namreč za hibrid med različnimi načini sobivanja.

Sobivanje v praksi

Kako pa bo to videti v praksi? Glede na velikost enot, lokacijo in standard bodo turisti prihajali kot poslovneži, pari in mlade družinice, tako da bo bivanje stalnih prebivalcev ostajalo sproščeno kot v drugih stanovanjskih objektih.

Enote bodo ne nazadnje dopuščale tudi možnost pametnega dostopa (prek aplikacije in alternativne tipkovnice) vse od rampe za dostop na parkirišče do posameznih enot. Za tiste malo manj vešče tehnologije pa ostaja že vgrajen sistemski cilinder KESO 8000 Omega.

Enote bodo imele vgrajeno kopalnico z vso sanitarno opremo (z izjemo pralnega stroja), rekuperacijo zraka, predpripravo za klimatske naprave, troslojna protihrupna okna, protivlomna, protipožarna vrata, položeno keramiko v predsobi in na pokritem balkonu ali v pokritem delu atrija ter hrastov parket v dnevno-bivalnem prostoru.

Vsaki enoti bo pripadal balkon pribl. 7 m2 ali atrij v velikosti 15 m2–20 m2 (od tega 7 m2 pokritega) ter manjša shramba z drsnimi vrati, v zgornji del katere se bo pospravila zunanja enota klime, spodnji del pa lahko uporabite za smuči, kolo, zimska oblačila itd.

Lastnikom bo v brezplačni souporabi pripadalo 15 varovanih parkirišč (23 parkirnih mest pa bo lastniških), pokrita kolesarnica, dvigalo in invalidom prijazna dostopnost. Tudi zelena, pohodna streha ima svoj prispevek k trajnostnemu razvoju. Torej vse, kar v tem trenutku moderno, urbano bivanje omogoča.

Ne pozabimo tudi na to, da bo v objektu kavarna, ki bo med drugim pripravljala zajtrke za goste. Zajtrki ob kavici bodo seveda na voljo tudi tistim, ki v objektu ne bivajo kot turisti. Posebno možnost pa imate tisti z malo daljšim dopustom. Poleti (npr. avgusta), ko so najboljše zasedenosti, oddajajte svojo enoto in si z zaslužkom, vsaj delno, pokrijete strošek počitnic.

Ugodna naložbena priložnost

Zelo pomemben vidik klasifikacije objekta kot nastanitvenega objekta je, da so vse objavljene cene, navedene že z vključenim 22% DDV, in ne 9,5 %, kot je pri stanovanjskih objektih. Kaj pa to pomeni za kupca?

Kupec lahko pridobi DDV nazaj kot fizična in tudi kot pravna oseba. Kot fizična se boste morali za to zavezati, da nepremičnino oddajate dnevno (Airbnb, Booking) in vsakemu svojemu gostu zaračunati znižani, 9,5 % DDV.

Kot pravna oseba, ki je davčni zavezanec, pa lahko pri nakupu enote, vstopni DDV obračunate neposredno in niste vezani na dnevno oddajo. Oddajate lahko tudi dolgoročno, pomembno je, da gre za naložbo. Pri že tako zmernih cenah, z obračunanim vstopnim DDV pridete na res zelo ugodno naložbeno priložnost.

Strateška lokacija

Objekt stoji v VižmarjIh, le streljaj od avtocestnega priključka. Še do nedavnega so bili ljudje prepričani, da je za kratkoročno oddajo potrebna nepremičnina v središču mesta. To že nekaj časa ne drži. Ne smemo pozabiti, da je naša država majhna, a zato nič manj lepa in zanimiva. Turisti tako po večini ne pridejo v Ljubljano, pač pa v Slovenijo. Mnogi nas obiščejo z lastnim prevozom ali najamejo vozilo, s katerim si ogledajo celotno deželo. Vsi ti se v središču spopadajo s problematiko parkiranja, ki ni najcenejše.

Rezidenca Pipanova nudi strateško pozicijo, ki do Brnika nima niti enega semaforja, na Bledu ste v pol ure, na morju v dobri uri, v središču Ljubljane v 10 minutah, na smučišču Krvavec pa v dobrih 20 minutah. Bližina gorenjske/primorske avtoceste, železniške postaje in Celovške ceste omogoča hitre dostope na vse strani Slovenije.

Kot dobro prakso pa lahko vzamemo Hotel NOX, ki ima eno najboljših zasedenosti od vseh hotelov v Ljubljani, leži pa le dobrih 100 metrov zračne linije od Rezidence Pipanova. Eden izmed večjih razlogov za privlačnost te lokacije je, kot rečeno, bližina avtoceste. Največ turistov (vir: Statistični urad Republike Slovenije) sicer v Slovenijo prihaja iz Nemčije, Avstrije, Češke, Nizozemske (prek gorenjske avtoceste) in Italije (prek primorske avtoceste). Dostop jim je seveda močno olajšan.

Možnost vodenega oddajanja

Zakaj bi se s sprejemanjem in prijavljanjem gostov, pospravljanjem in oglaševanjem enote ukvarjali sami? Vzame veliko časa, volje in zahteva kar nekaj specifičnega znanja.

Za določen odstotek od zaslužka vam to opravlja agencija, specializirana prav za to. Dajte jim svoj ključ oz. dostop, oni bodo skrbeli za zasedenost, vi pa lahko brezskrbno, vsakomesečno čakate na svoj dodatni priliv.

