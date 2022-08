To podjetje bo slovenskim odjemalcem prekinilo dobavo plina

Dodatni razlog za prenehanje dobave zemeljskega plina je po pojasnilih Komunalnega podjetja Velenje tudi analiza poslovanja družbe ter napovedani trendi nadaljnjega razvoja energetske krize po svetu.

Odjemalcem so zagotovili, da izvajajo in bodo izvajali vse potrebne aktivnosti, da jim zagotovijo stabilno in neprekinjeno oskrbo dobave zemeljskega plina, zato jim bodo nudili vso potrebno pomoč pri zamenjavi dobavitelja z natančnimi informacijami z opisom postopkov.

Odjemalci se morajo znajti sami

Odjemalce so napotili na spletno stran Agencije za energijo, kjer se lahko seznanijo s postopkom zamenjave dobavitelja, pri izbiri novega pa so, kot so dodali, v pomoč pa so jim lahko tudi informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z zemeljskim plinom, dostopni prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom.

V komunalnem podjetju odjemalce obveščajo tudi o spremembi splošnih pogodbenih pogojev za prodajo in nakup zemeljskega plina, ki začnejo veljati 24. septembra. Kot so pojasnili, gre za uskladitev z zakonom o oskrbi s plini. Celotno besedilo o novih splošnih pogodbenih pogojev je dostopno na njihovi spletni strani.

Za dodatno pomoč bodo odjemalcem na voljo na telefonski številki 080 80 34, v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek ter po elektronski pošti.