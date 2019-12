To je guru, ki vam bo pomagal do cilja v letu 2020

Ali veste, kakšno je vaše resnično finančno zdravje, kaj vam omogoča in kako ste sposobni poskrbeti za svojo prihodnost, za prihodnost svojih otrok in za finančno varnost najbližjih, če se vam pripeti kaj usodnega?

To so vprašanja, ki zadevajo vsakega, ne glede na to, kakšno premoženje imate in kako se prebijate iz meseca v mesec. Finančno "pismene" osebe so praviloma bolje ozaveščene in s tem uživajo višjo raven finančne svobode. Ker pa je finančna pismenost med Slovenci na skrb vzbujajoči nizki ravni, je prav, da se o svojem finančnem zdravju pravočasno informirate in ukrepate glede na rezultate.

Finančna analiza, ki jo prejmete na podlagi svojih odgovorov, je zelo temeljita in vam daje uvid v vse, kar se dogaja z vašimi financami, pa se tega sploh ne zavedate. Analiza pa ni namenjena sama sebi, ampak vam poda namige, kako lahko svoje finančno zdravje izboljšate in na katerem področju morate ukrepati.

Ekipa finančnih strokovnjakov je izdelala interaktiven test, ki vam pove, kakšno je vaše finančno zdravje. To je prvi korak na poti do večje finančne varnosti. Ekipi 360Finance Guru zaupajo tudi znana imena iz sveta športa, kot so prvak NHL Anže Kopitar, prvak NBA in Evrolige Rašo Nesterovič, svetovni prvak v smučarskih poletih Peter Prevc ter olimpijski in svetovni prvak Primož Kozmos.

Profesionalni športniki vedo, kako doseči visoke cilje. Z uporabo orodja ekipe 360Finance Guru lahko tudi vi postanete dovolj finančno pismeni in izobraženi, da boste prepoznali pravilne rešitve in pravočasno dosegli zastavljene cilje.

Prvi korak: čas je za resnico

Izpolnite pregleden in razumljiv test, ki zajema vsa področja osebnih financ. Test je primeren za vsakogar, saj je prilagojen različnim življenjskim okoliščinam posameznika, njegovi fazi kariere, dohodku in njegovim trenutnim potrebam in željam.

Na podlagi izpolnjenega interaktivnega testa prejmete popolnoma personalizirano oceno finančnega zdravja s slikovitim prikazom urejenosti vaših osebnih financ in kako finančno zdravi ste.

Vprašanja so plod večletnega raziskovanja osebnih financ s strani strokovnjakov ekipe 360Finance Guru in zagotavljajo izjemno točnost podane ocene in priporočil za izboljšanje.

Kako blizu ste popolnemu rezultatu – 100 točkam?

Kaj se zgodi, če jutri ostanem brez službe?

To je neprijetno vprašanje, vendar morate biti pripravljeni tudi na ta primer. Na srečo se je za nepredvidene primere, ki lahko korenito spremenijo vaš način življenja, mogoče zavarovati. S tem zagotovite svojim najbližjim določeno stopnjo finančne varnosti. Tudi vi boste lažje spali, če boste vedeli, da ste že danes poskrbeli za primer izgube službe. Mogoče pa vam je bolj všeč ideja, da si naredite varnostno rezervo. V tem primeru potrebujete takšno rezervo, da boste lahko nekaj mesecev pokrivali vse nujne izdatke.

Kakšna bo moja pokojnina?

Že dolgo je znano, da je za dovolj visoko pokojnino treba začeti varčevati čim bolj zgodaj. Zato v svoj načrt mesečnih izdatkov čim prej vnesite primeren znesek za redno varčevanje za starost. Koliko boste varčevali, je odvisno od vaših prihodkov. Obstaja pa več načinov varčevanja, zato je posvet s strokovno usposobljenim finančnim svetovalcem na tem področju zelo dobrodošel.

Bom lahko otroku omogočil brezskrben študij?

Študij otroka je velik strošek za družino, saj je ponavadi treba plačati otrokovo namestitev in druge stroške študija, ki niso zanemarljivi. Če se otrok podaja na študij v tujino, pa se temu primerno povečajo tudi stroški. Pravočasno razmislite, kako boste otroku omogočili brezskrben študij.

Kaj se zgodi moji družini, če jutri ne pridem več domov?

Ob smrti družinskega člana, ki vsak mesec prispeva v družinski proračun, pride do finančne vrzeli, ki jo je težko nadomestiti. Brezskrbno življenje družine potem ni več tako samoumevno, kot je bilo prej. Da se izognete najhujšemu, s finančnim načrtovanjem poskrbite, da družina ne bo občutila izpada dohodka.

Kaj se zgodi, če se jutri hudo poškodujem?

O težkih trenutkih, ki pridejo ob hujših poškodbah, nihče ne želi razmišljati. Najbolj odgovorno boste ravnali, če boste imeli pripravljen finančni "plan B" za primer vaše invalidnosti, bolezni ali smrti.

Na vsa ta vprašanja vam pomaga odgovoriti personalizirana finančna analiza ekipe 360Finance Guru.

Na podlagi vaše ocene vam osebni finančni svetovalec pomaga pri sprejemanju pomembnih finančnih odločitev v vašem življenju in vam razkrije, kako svoje odločitve potem tudi realizirati.

Vsako področje osebnih financ se lahko izboljša

Slabe finančne navade so po navadi vzrok za vaše finančne težave, zato slabe navade zamenjajte z dobrimi.

Pri tem upoštevajte nasvete ekipe 360Finance Guru, ki jo sestavljajo izkušeni in kredibilni osebni finančni svetovalci, svetovalci pri upravljanju osebnega premoženja in finančni analitiki. Strokovnjaki so na poti do finančnega zdravja nujni, saj svet financ postaja iz dneva v dan bolj kompleksen in zahteva popolno predanost. Osebne finance so stabilne in urejene samo, če se z njimi ukvarja strokovnjak, ki je popolnoma predan svetu financ.

Celotna ekipa ves čas spremlja možnosti na trgu in predlaga samo tiste rešitve, ki so za določenega uporabnika najbolj smiselne in koristne.