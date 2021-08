Tako bo videti nova podoba Vilharjeve ceste #foto

Potem ko je lani poleti slovaška družba za razvoj nepremičninskih projektov Corwin začela graditi novo stanovanjsko sosesko Kvartet v Šiški, potekajo intenzivne priprave na gradnjo še enega megalomanskega projekta v prestolnici. Tokrat gre za edinstven poslovno-trgovski objekt ob Vilharjevi cesti, za katerega Slovaki trdijo, da bo najsodobnejša, trajnostna in tehnološko najnaprednejša poslovna stavba v državi.

Kot zatrjujejo, je postopek pridobivanja dovoljenj v polnem teku, gradnja naj bi se začela prihodnje leto, končala pa dve leti kasneje. Vrednosti naložbe sicer še nočejo razkriti, glede na velikost in uporabljeno tehnologijo pa pričakujejo, da bo znašala več deset milijonov evrov. Zasnovo projekta bodo v celoti uradno razkrili prihodnji teden.

Po njihovih navedbah gre za edinstven poslovni objekt v središču prestolnice, s poudarkom na zdravju in dobrem počutju uporabnikov. Poimenovali so ga Vilharia, tako kot Corwinovi dozdajšnji poslovni objekti pa bo moral tudi njihov najnovejši objekt prestati strog postopek certificiranja ter uporabljati energetsko učinkovito tehnologijo ogrevanja in hlajenja, urediti zelene strehe, vgraditi neposredne sisteme za filtriranje in kroženje zraka ter pametno upravljanje zgradbe.

Objekt bo umeščen na več kot deset tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču ob Vilharjevi cesti. Foto: DUTB

Več kot desetletje degradirano območje v središču prestolnice, ki je po dolžini umeščeno med Situlo in bodočo Emoniko, po širini pa med Vilharjevo cesto in železniško progo, obsega več kot deset tisoč kvadratnih metrov površin.

Zgradba bo zaradi oblike zemljišča podolgovate oblike in sestavljena iz petih nadstropij. Skupna površina šestih nadzemnih etaž (P+5) bo približno 40 tisoč kvadratnih metrov. Parkiranje je predvideno v dveh podzemnih etažah. Za primerjavo, novo nakupovalno središče Aleja v Šiški meri 32 tisoč kvadratnih metrov.

Pritličje objekta bo namenjeno javno dostopnim dejavnostim, kot so trgovine, restavracije in storitvene dejavnosti, ki bodo obiskovalce privabljale zunaj rednega delovnega časa. Foto: Corwin Med nadstropja bodo umeščeni zeleni atriji, s čimer želijo izkoristiti razpoložljivo dnevno svetlobo, uporabnikom pa ponuditi dostop do zelenih zunanjih površin, ki bodo izboljšale kakovost delovnega okolja in ustvarjale občutek skupnosti.

S prilagodljivimi tlorisi lažje do najemnikov

Poslovne prostore bodo oddali v najem. Zgradba bo omogočala obsežne pisarniške površine s prilagodljivimi tlorisi, kar bo ustrezalo širokemu razponu potencialnih najemnikov, od manjših pisarniških enot do velikih korporacij.

"Ker v Ljubljani primanjkuje novih pisarniških prostorov višjega cenovnega razreda, smo se odločili, da bomo še bolj poudarili filozofijo ustvarjanja sodobnih in trajnostnih stavb, z namenom še bolj izstopati na trgu. Tako je Vilharia že pritegnila pozornost več velikih podjetij iz zasebne in javne sfere. Medtem ko je stavba v zaključni fazi projektiranja, se že pogajamo s prvimi potencialnimi najemniki," je povedal Peter Demsky, komercialni direktor Corwina.

Med nadstropja bodo umeščeni zeleni atriji, s čimer želijo danski arhitekti izkoristiti razpoložljivo dnevno svetlobo. Foto: Corwin Pritličje bo namenjeno javno dostopnim dejavnostim, kot so trgovine, restavracije in storitvene dejavnosti, ki bodo obiskovalce privabljale zunaj rednega delovnega časa.

Danski arhitekturni biro z uglednimi referencami

Projekt je zasnoval danski arhitekturni biro Schmidt Hammer Lassen (SHL), ki je že podpisan pod nekaj svetovnih kulturnih znamenitosti med Köbenhavnom in Šanghajem. Med njihovimi bolj razpoznavnimi projekti so Black Diamond – podaljšek Danske kraljeve knjižnice, Start-Up City Frederiksberg v Köbenhavnu, Malmö Live – koncertni, kongresni in hotelski kompleks v švedskem mestu Malmö, knjižnica univerze Curtin v Perthu v Avstraliji in večfunkcijski Beijing Vanke Times Center v Pekingu.

Koncertni, kongresni in hotelski kompleks Malmö Live v Malmöju, pod katerega se je podpisal danski arhitekturni biro Schmidt Hammer Lassen (SHL). Foto: Schmidt Hammer Lassen Poleg danskega SHL bo pri projektu sodeloval slovenski inženirski studio Elea iC, ki je sodeloval tudi pri gradnji ljubljanske Ikee.