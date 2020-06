Steklarna Rogaška odpušča, brez dela bo ostalo 137 ljudi

Steklarna Rogaška je danes začela vročati prve odpovedi pogodb o zaposlitvi. Čeprav so sprva napovedali, da bo odpuščenih do 200 delavcev, jim je z izvajanjem mehkih metod to število uspelo zmanjšati na 137. 53 delavcev bodo odpustili po mehki metodi, so danes povedali v steklarni.

Odpovedi bodo delavci, po poročanju STA, prejeli v dveh fazah. Ta teden jih bo odpoved prejelo 81, septembra pa še 56. Za vse, ki bodo podjetje zapustili, bo steklarna organizirala delavnice, na katerih jim bodo s pomočjo podjetja Invel nudili pomoč prek motivacijskih delavnic in individualnega svetovanja.

Po navedbah podjetja je eden od ukrepov za omilitev negativnih posledic decembra lani napovedanega programa prestrukturiranja tudi izvedba internega razpisa novih delovnih mest, ki so nastala kot posledica prestrukturiranja. V steklarni so spet poudarili, da ne zmanjšujejo števila steklopihalcev in steklobrusilcev, saj so ti med najpomembnejšimi delovnimi mesti v steklarni. Poleg tega še vedno podpirajo vajeniški program in ponujajo štipendije za ti dve področji.

V začetku leta napovedali, da bodo odpustili do 200 ljudi

Steklarna je v začetku leta napovedala zmanjšanje števila zaposlenih, in sicer do 200, ter pripravo seznama presežnih delavcev do aprila. Zaradi epidemije novega koronavirusa se je priprava tega seznama zamaknila, usklajevanja med podjetniškim sindikatom in upravo steklarne glede števila presežnih delavcev pa so potekala preko videokonferenc.

Namen prestrukturiranja je izboljšati poslovno uspešnost in vzpostaviti pogoje za nadaljnji razvoj steklarne, ki zaposluje okrog 830 delavcev. Cilj dveletnega programa preoblikovanja skupine je povečati učinkovitost in zmanjšati kompleksnost znotraj skupine.

"Poleg tega se je vedenje potrošnikov v zadnjih letih spremenilo, povpraševanje po naših izdelkih se je zmanjšalo, kar je ustvarilo presežek zmogljivosti v proizvodnih enotah. Gre za velike spremembe na trgu, ki zahtevajo prilagoditev. Z namenom zaščite in podpore jedra skupine ter z željo po ohranitvi naših ključnih znanj in fleksibilnosti smo začeli program prestrukturiranja," so pojasnili v steklarni.