Španci kupili eno največjih produkcijskih hiš v Sloveniji

Za znano slovensko produkcijsko hišo VPK je eno od najslabših poslovnih let v njeni zgodovini. Ji bo pri širitvi na tuje trge pomagal novi lastnik iz Španije?

VPK, ena največjih in najstarejših produkcijskih hiš v Sloveniji, ima novega lastnika.

Prehaja pod okrilje največje evropske produkcijske hiše MEDIAPRO iz Španije, ki se med drugim ukvarja s prodajo televizijskih pravic športnih prenosov. Na leto ustvari več kot 1,6 milijarde evrov prihodkov.

MEDIAPRO je pred kratkim kupil pravice za televizijske prenose italijanske Serie A za več kot milijardo evrov, med drugim pa je tudi lastnik pravic španske La Lige.

Ustanovitelj in prvi mož VPK Andrej Kregar se je odločil, da španskemu velikanu proda 75-odstotni delež v podjetju. Preostalo še naprej obvladuje sam oziroma drugi vodilni v VPK.

MEDIAPRO je v lastništvo vstopil prek dokapitalizacije. BIl je namreč eden od največjih upnikov VPK, v njegov kapital pa je pretvoril za nekaj več kot 300 tisoč evrov terjatev.

Izguba in likvidnostne težave

Do prodaje prihaja v času, ko se VPK spopada s poslovnimi in finančnimi težavami.

V lanskem letu so dosegli 3,5 milijona evrov prihodkov od prodaje. To je bilo nekoliko več kot v letu 2016, vendar z njimi niso mogli pokriti vseh stroškov delovanja. Ustvarili so skoraj pol milijona evrov izgube.

V zadnjem času so se v VPK močno poslabšale tudi likvidnostne razmere. Po dostopnih podatkih so začeli račune plačevati z zamudo med 16 in 30 dni.

Kljub temu Kregar zagotavlja, da v ozadju posla s Španci nikakor niso finančne težave, saj da VPK posluje stabilno in uspešno.

"Povezovanje z največjo evropsko produkcijsko hišo se je začelo že pred tremi leti. Način dela nas je prepričal in obe strani sta našli svoj interes pri tej transakciji," je povedal.

"Glede na velikost novega solastnika seveda pričakujemo, da bo dostop do novih virov sredstev občutno lažji, kot pa je bil do sedaj," je pojasnil Kregar.

Potrebovali večjega partnerja za širitev v tujini

V španskem velikanu so za Siol.net povedali, da prevzem VPK predstavlja nov korak v mednarodni širitvi in konsolidacijo njihove prisotnosti v Evropi, kjer že imajo podružnice v desetih državah.

"VPK je vidno prisoten na trgu vzhodne Evrope in ima pisarne v Ljubljani, Beogradu in Zagrebu. Pričakujemo, da se bo VPK pod okriljem naše skupine dodatno širil v tem delu Evrope, ki ima velik potencial za rast," so še povedali v MEDIAPRO.

Tudi Kregar je priznal, da brez večjega partnerja, kot je MEDIAPRO, ne bi mogli pričakovati večje rasti in razvoja na slovenskem in tujih trgih, kjer sicer ustvarijo več kot 50 odstotkov prihodkov.

Trenutno so prisotni v Srbiji, kjer imajo največjo neodvisno produkcijo za športne prenose, in v Zagrebu na Hrvaškem, kjer imajo najsodobnejši playout center in virtualni produkcijski studio.

Za vse nove projekte bodo potrebne nove zaposlitve in tudi za to imamo pripravljen načrt, čeprav smo že sedaj družba za daleč največ zaposlenimi ljudmi v naši branži," je dodal Kregar.

V VPK so se v zadnjih nekaj letih tudi v Sloveniji lotili več novih projektov.

Sodelovali so pri ustanavljanju televizije Nova24TV, skupaj s Bojanom Požarjem pa so se lotili skupnega projekta - nakup TV3. Danes z omenjeno televizijo upravlja podjetje TV3, ki ima sedež v prostorih VPK, njegova lastnica pa je nekdanja producentka VPK.

Možna prodaja stavbe VPK na Kranjčevi

Največje breme za poslovanje VPK je do sedaj predstavljala stavba na Kranjčevi ulici v Ljubljani, ki so jo kupili že pred časom in se za ta namen zadolžili pri bankah. Po zadnjih podatkih imajo za več kot dva milijona evrov finančnih obveznosti.

Konec leta 2016 so sicer v VPK celotno dejavnost prenesli na novo podjetje VPK Pro, na prejšnjem pa pustili nepremičnino skupaj z večino dolgov. Odtlej VPK Pro najema prostore v zameno za nadomestilo.

Kregar medtem poudarja, da je stavba postala celo premajhna za njihov razvoj, zato načrtujejo selitev na drugo lokacijo. Vse možnosti so še odprte, tudi prodaja nepremičnine.