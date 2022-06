Španci bodo v upravljanje prevzeli tri ljubljanske hotele

Tri hotele je v 20-letni najem z možnostjo podaljšanja dvakrat po pet let oddala družba Equinox nepremičnine. "Verjamemo, da imamo strateškega partnerja z znanjem in mednarodnim poslovnim modelom, ki lahko v Ljubljano pripelje dodatne goste," je dejal direktor Equinoxa Matej Rigelnik.

Rigelnik je spomnil, je bil Equinox vzpostavljen maja lani z oddelitvijo nepremičninskega dela iz nekdanjega podjetja Union Hoteli, danes Union Hotels Collection. S poslom z Grupo Hotusa je po njegovih besedah "stopil na pot prave nepremičninske družbe". Že v prospektu ob vstopu na Ljubljansko borzo januarja letos so namreč v podjetju objavili, da se bodo ukvarjali le z nepremičninsko dejavnostjo, vse, kar ni povezano s tem, pa dali v najem tujim ali drugim partnerjem.

Glede na sklenjeno pogodbo je definirana minimalna najemnina, ki jo bo Equinox prejel ne glede na to, kakšno bo poslovanje hotelov. S tem bo samo v primeru 20-letnega najema upravičen do več kot 110 milijonov evrov. Španski najemnik bo sicer lahko najem podaljšal dvakrat po pet let. Ker so se dogovorili tudi za variabilni del, pa bo slovensko podjetje v primeru rasti prihodkov hotelov upravičeno tudi do donosa s tega naslova, je pojasnil Rigelnik.

Španci bodo po njegovih navedbah prevzeli tudi zaposlene.

Eurostars upravlja 235 hotelov

Clara Lopez Sanjurjo iz družbe Grupo Hotusa je izpostavila, da ima njihova skupina že 40 let izkušenj in deluje v različnih sferah turizma. Jedro predstavlja hotelski konzorcij, ustanovljen v Barceloni leta 1977.

Hotuso sestavljajo tri poslovne enote: enota upravljanje hotelov, ki jo izvaja veriga hotelov Eurostars Hotels, ustanovljena leta 2005; distribucijska enota Restel, ki se ukvarja tudi z dejavnostjo turističnega posredovanja; in enota za hotelske storitve Keytel.

Eurostars Hotels na petih celinah oz. v 17 državah (poslej 18) upravlja 235 hotelov (zdaj jih bo 238). Zaposluje pet tisoč ljudi. Po številu hotelov je vodilna hotelska veriga v Španiji, v Evropi pa zaseda deveto mesto. V soseščini so prisotni v Avstriji in na Madžarskem.

Pet zvezdic za GH Union?

Lopezova je izpostavila še, da zelo cenijo umetnost, kulturo in zgodovinsko oz. kulturno dediščino mest in hotelov in da bodo za to skrbeli tudi v Sloveniji. Imena oz. znamke Grand Hotel Union – ta hotel je v Ljubljani že od leta 1905 – zato ne bodo spreminjali. Načrtujejo pa, da bi pridobil še peto zvezdico.

Za Ljubljano so se odločili tudi zaradi njene zgodovine in dediščine, ob tem pa so jih pritegnili še lokacija v osrčju Evrope, razvijajoče se gospodarstvo, vse večja turistična privlačnost, varnost ter ugodni okoljski parametri.