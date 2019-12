Spadate med "podjetnike" ali med "javno upravo"?

Oglasno sporočilo

Ljudje se delimo v dve skupini: v prvi so tisti, ki jim je podjetništvo blizu. Zato se zavedajo, da se brez podjetnikov na tem planetu ne bi zgodilo čisto nič. Vedo, kdo poganja družbeno kolesje, kdo služi denar, kdo plačuje davke in kdo financira vse skupaj.

V drugi skupini so tisti, ki se krčevito oklepajo prepričanja, da je podjetnikom treba vzeti čim več, ker brezvestno izkoriščajo delavce, se izogibajo plačevanju davkov in so brez vsakega socialnega čuta, saj sta jim pomembna samo denar in zaslužek.

Pa vi – ste na strani podjetnikov ali "javne uprave"?

Ne glede na to, v kateri skupini ste (ali bi radi bili), ste najprej sploh sposobni priznati, da je resnica najverjetneje nekje vmes?

Ovira je zlasti v tem, da se ljudje težko vživimo v kožo nekoga drugega, zato podjetniki težko razumejo tiste, ki podjetništva niso izkusili na svoji koži. Tisti, ki se nikoli niso lotili podjetništva, prav tako ne vedo in tudi ne morejo vedeti, kako je v resnici biti podjetnik.

Dejstvo je, da podjetja obstajajo. In podjetja so tista, ki nam nudijo večino izdelkov in storitev, ki jih bodisi potrebujemo bodisi samo želimo imeti.

Pa ljudje vedo, kako podjetja sploh poslujejo? Vedo, kakšne odločitve mora vsak dan sprejemati direktor podjetja in drugi zaposleni v podjetju? Večinoma tega ne vedo.

Zakaj večina ljudi nima pojma o poslovanju podjetij?

Ker nas v šolah o poslovanju, financah in podjetništvu niso naučili praktično ničesar. Čeprav bi nas morali, saj gre za veščine, ki niso samo koristne, temveč v resnici nujne.

Pričakovati, da bomo v življenju znali nekaj, česar se nikoli nismo učili, je v najboljšem primeru optimistično, v resnici pa naivno, če že ne neumno.

Iz semena kamilice lahko zrase samo nova kamilica, iz kamele se lahko skoti samo kamela. Tako iz znanja, ki ga imamo, vedno lahko nastane samo nekaj, kar smo sposobni ustvariti z znanjem, ki ga imamo.

Bi se radi preizkusili v vlogi direktorja, če bi se to dalo izvesti na neboleč način?

Sedaj se lahko v vodenju podjetja preizkusite tudi vi, ne glede na to, ali imate s tem že kaj izkušenj ali ne. Če bo to za vas prvič, boste izkusili in se naučili nekaj novega, če ste že v podjetništvu, vas prav tako čakajo nove lekcije.

FirmaKids je slovenska družabna namizna igra, v kateri vodite namišljeno podjetje in je bila zasnovana s pomembnim didaktičnim ciljem – mlade in odrasle seznaniti s financami in poslovanjem podjetij.

Skozi igranje namizne igre FirmaKids vodite svoje podjetje in sprejemate povsem enake odločitve, kot jim morajo sprejemati direktorji pravih podjetij:



ukvarjate se s prodajo svojih izdelkov, iskanjem kupcev in s sklepanjem pogodb,

soočate se z izzivom prodaje, oglaševanja in marketinga,

poskrbeti morate za delavce v svojem podjetju – za njihovo motivacijo, zadovoljstvo in plače,

ukvarjate se z banko, s posojili in seveda z vračanjem posojil.

plačujete davke

upate in se trudite, da boste imeli na koncu leta na računu več denarja kot na začetku leta.

Z igranjem FirmaKids boste videli, občutili in razumeli, kaj pomeni in kako je voditi svoje podjetje.

Če ste bili pred igranjem bolj na strani "javne uprave", boste po igranju zagotovo bolje razumeli podjetnike, njihovo položaj in delo. Vedeli boste, kaj vse je potrebno za uspešno poslovanje podjetja in za izplačilo dobrih plač. Spoznali boste tudi, da je podjetništvo igra "brez uradnega delovnega časa", igra, ki se nikoli ne konča.

Če ste bili že pred igranjem bolj na strani podjetnikov, se boste po igri še dodatno prepričali v svoj prav. Ustanoviti in dobro voditi podjetje je zahtevno, vendar že veste, da prinaša neprecenljivo nagrado v obliki svobode, kreativnosti, sanj.

Namizno podjetniško igro FirmaKids je do sedaj odigralo že več kot 23.000 igralcev. Res je, da večinoma v družinah, v katerih je vsaj en družinski član podjetnik.

Razveseljivo pa je, da jo že igrajo otroci in mladi tudi v več deset osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji.

Lahko opica napiše pesniško zbirko?

Podjetniki vemo, da se oprema in stroji sčasoma izrabijo, amortizirajo. Če jih ne vzdržujemo redno, se pokvarijo, postanejo neuporabni. Amortizirajo pa se tudi zaposleni.

Vsi zaposleni (iz prve in iz druge na začetku tega besedila omenjene skupine), če ne investiramo vase in v svoje znanje, postanemo manj vredni. Ostanemo za časom.

Opico lahko posedemo pred tipkovnico in računalniški zaslon. Verjetno bo hitro usvojila tipkanje in se začela zabavati, ker bo razumela, da se po pritisku na tipko pojavi znak na zaslonu. Pričakovati, da bo taista opica napisala pesem, kaj šele pesniško zbirko, pa je _________ (vstavite pridevnik po svoji izbiri). Ni pa enako s človekom, če deluje z zavestjo, da vsako vztrajno učenje prinaša nove rezultate.

Ker nam znanje podjetništva vsak dan pride prav, je to področje, ki bi moralo spadati med obvezno izobrazbo vsakega človeka. Zato dajte priložnost sebi in svojim otrokom.

Spoznajte, kako delujejo podjetja, s pomočjo zabavne, družabne, družinske namizne igre. Slovenski izum, trenutno na voljo v angleškem, nemškem, slovenskem in hrvaškem jeziku. Kolikšna je investicija v podjetniško družabno namizno igro FirmaKids? Samo 25 evrov. In v nekaj dneh je lahko pri vas doma. Prišli bodo dolgi zimski dnevi, ko boste lahko v družinskem krogu preživeli skupaj z otroki nekaj prijetnih in poučnih ur.

