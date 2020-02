Sobo v Ljubljani prodajajo za 42 tisoč evrov

Na družbenih omrežjih je v zadnjih dneh nemalo začudenja in zgražanja požel oglas, objavljen na nepremičninskem portalu nepremicnine.net.

Prha je v sobi, skupna kopalnica in stranišče na hodniku

Na Goriški ulici v ljubljanski Šiški se prodaja soba v petem nadstropju večstanovanjske stavbe, ki nima dvigala. Soba ima površino 11,7 kvadratnega metra, v njej pa najdemo tudi kabino za prho, pomivalno korito in potrebno pohištvo. V kleti sta še shramba in kolesarnica, navaja oglas. Skupna kopalnica in ločeno stranišče se nahajata na hodniku. Skupna površina, ki je na prodaj, pa znaša 14,2 kvadratnega metra.

Na terasi lahko v miru uživate na zraku

"Sobi poleg kopalnice pripadajo tudi skupni deli v tej etaži bloka, ki jih lahko koristno uporabljate. Skupni deli predstavljajo pralnico in odprto teraso, kjer boste lahko v miru uživali na zraku, ko bo to vreme dopuščalo. Soba ima lasten števec porabe električne energije in kalorimeter na sobnem radiatorju," je zapisano. Kot je navedeno, je bilo PVC-okno s senčilom zamenjano pred nekaj leti, soba pa je vzdrževana.

Soba je vpisana v zemljiško knjigo in je brez bremen. Objekt ima pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje, navaja oglas. Foto: Nepremicnine.net

"Cena je stvar povpraševanja in ponudbe"

V nepremičninski agenciji TA-BU, ki posreduje pri oglasu, so nam povedali, da zanimanje za nakup je, imeli pa so že tudi nekaj ogledov. Na naše vprašanje, ali ni morda cena za sobo nekoliko pretirana, pa so nam povedali, da je to stvar "povpraševanja in ponudbe".

Za kvadratni meter je treba odšteti tri tisočake

Za 14,2 kvadratnega metra površine želi lastnik 42 tisoč evrov, kar pomeni, da je treba za kvadratni meter odšteti 2.960 evrov. Če upoštevamo, da soba meri le 11,7 kvadratnega metra, pa je cena 3.590 za kvadratni meter.

Rabljena stanovanja so draga, ker ni (dovolj) novogradenj

Visoke cene stanovanj so težava, s katero se Ljubljana sooča že zadnjih nekaj let. Strma rast cen se je začela kmalu po koncu finančne in gospodarske krize, v zadnjem času pa so cene celo presegle tiste iz obdobja pred krizo. Visoke so tudi cene rabljenih stanovanj, saj novih na trgu ni dovolj, potreb po stanovanjih pa ne zadostita niti republiški niti občinski stanovanjski sklad.

Za rabljeno stanovanje 2.800 evrov na kvadratni meter

Cene kvadratnega metra rabljenega stanovanja v Ljubljani so v prvi polovici lanskega leta znašale skoraj 2.800 evrov in so že presegle rekordne cene iz leta 2008, v času pred krizo. Če pogledamo podatke na največjem portalu za prodajo nepremicnine.net, so oglaševane cene v prestolnici v obdobju med marcem in novembrom lanskega leta velikokrat presegale tudi tri tisoč evrov. Za primerjavo, v Mariboru je treba za kvadratni meter stanovanja v povprečju odšteti 1320 evrov.

Rabljena stanovanja bi morala biti na kvadratni meter med 400 in 500 evrov cenejša od novih stanovanj. Ker pa teh v Ljubljani kronično primanjkuje, je razlika med starimi in novimi nižja. Foto: Ana Kovač

V Ljubljani v nebo tudi najemnine

Precej so se v prestolnici v zadnjih letih dvignile tudi cene najemnih stanovanj. Zaradi bistveno večjega povpraševanja po najemniških stanovanjih od razpoložljive ponudbe najemnine v Ljubljani rastejo že od sredine leta 2014. Podatki evropskega statističnega urada kažejo, da na leto zrastejo v povprečju za okoli deset odstotkov, cene so tudi tukaj že dosegle raven iz časa pred krizo. Nova stanovanja, ki se pojavijo na trgu, poidejo precej hitro, saj jih ljudje kupujejo tudi kot naložbo.