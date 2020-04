So nepremičnine dobra naložba tudi v negotovih časih?

Oglasno sporočilo

Nepremičnine v primerjavi z ostalimi naložbenimi priložnostmi na dolgi rok ohranjajo veliko boljšo vrednost kot druge vrste premoženja. Za nepremičninski trg je namreč značilna omejena količina ponudbe, povpraševanje pa veliko, saj je to, če odmislimo turistično dejavnost, določeno najmanj s številom prebivalcev na mikrolokaciji. Zaradi trenutnih ukrepov, povezanih z zajezitvijo epidemije in posledično negotovimi gospodarskimi okoliščinami, je zaznati povečano previdnost kupcev in investitorjev tudi na trgu nepremičnin.

Pri nakupu nepremičnin se kupci ozirajo predvsem na čim boljšo kakovost bivanja, energetsko učinkovitost, njim najbolj ustrezno mikrolokacijo, bližino parkirnih mest in ugodno ceno. Pri cenovno ugodnih nepremičninah običajno povpraševanje vedno presega ponudbo. Poleg velikega zanimanja kupcev za stanovanja in zemljišča na odličnih lokacijah vlada na trgu tudi veliko zanimanja za nepremičnine, ki predstavljajo donosne investicijske priložnosti. V nadaljevanju preverite ponudbo nepremičninskih priložnosti oziroma ponudbo stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč, ki se obetajo v letošnjem letu.

STANOVANJA

Soseska Škrjančevo

Mirna stanovanjska soseska Škrjančevo pri Domžalah je dobro povezana z urbanim okoljem, hkrati pa odmaknjena od vrveža jeklene džungle, kar omogoča, da se stanovalci zlahka zatečejo v naravo, najdejo mir in poženejo svoje korenine v spokojni oazi. Zgrajena je bila leta 2009 in dokončana leta 2019. Stanovanjsko sosesko sestavljata dve večstanovanjski hiši s štirimi etažami (K+P+1+M). V vsaki večstanovanjski hiši je 8 stanovanj (4 manjša v pritličju z velikimi atriji in 4 večja, v nadstropju in z mansardo). Vsakemu stanovanju pripadata dve zunanji parkirni mesti in ena velika shramba v kleti. Ogledi stanovanj in nakup bo možen takoj, ko bodo okoliščine, povezane z ukrepi pri epidemiji, to omogočale. Več informacij na tej povezavi.

Stanovanja v Parku pod Javorniki v Postojni so namenjena vsem, ki si želijo živeti v mirni soseski, a hkrati blizu središča Postojne in avtocestne povezave. Na voljo je 14 novih in 6 rabljenih stanovanj v večstanovanjskem bloku. V bližini se nahaja vsa, za udobno življenje potrebna infrastruktura (vrtci, šole, trgovine, pošta, banka), zato so stanovanja primerna tako za mlade družine kot tudi za starejše. Ogledi stanovanj in nakup bodo možni predvidoma še pred poletjem 2020.

Stanovanja v naselju Tacenske brzice v Ljubljani se nahajajo v neposredni bližini reke Save pod Šmarno goro tik ob naselju »Tacenska trojka«. Naselje leži v mirni okolici zelenega pasu in ima dobro povezavo do avtocestnega obroča. Posebnost naselja Tacenske brzice je vkopana klet, v kateri se nahaja 78 parkirnih mest, lastniške shrambe in dve stopniščni vertikali z dvigalom. Iz kleti lahko preko stopnišč in dvigal dostopamo do vseh etaž. Stanovanjska lamela A in B imata vsaka po 57 stanovanj. Etažnost obeh lamel je K + P + 2N + M. Kupcem bo na voljo 8 stanovanj (3x enosobno, 2x dvosobno, 1x trosobno, 1x štirisobno in 1x petsobno). Ogledi stanovanj in nakup bodo možni predvidoma jeseni 2020.

Stanovanja v naselju Nokturno v Markovcu se ponašajo s prečudovitim razgledom na koprski in tržaški zaliv ter Julijske Alpe in Dolomite. Tik za naseljem se dviguje zeleno gričevje Semedele, za sprostitev v neokrnjeni naravi je v bližini tudi Krajinski park Strunjan. Stanovanja so sodobna in kakovostna z vso potrebno infrastrukturo za udobno življenje. Naprodaj bo šest stanovanj, tri opremljena vzorčna stanovanja (dve 2S+K, eno 2S, preurejeno v 2S+K) in tri neopremljena stanovanja (eno 2S+K, dve 3S). Ogledi stanovanj in nakup bodo možni predvidoma še pred poletjem 2020. Več informacij na tej povezavi.

Posledica ukrepov pri zajezitvi epidemije koronavirusa v svetu je tudi negativen, zaenkrat kratkoročni, vpliv na vrednost nepremičninskih portfeljev. A, ker podobni ukrepi veljajo po vsem svetu in imajo potemtakem tudi podoben vpliv na gospodarske razmere in na različne gospodarske panoge vsepovsod, se, zahtevnim časom navkljub, ohranja določena stabilnost na trgu ponudbe in povpraševanja, tudi nepremičnin.

POSLOVNI PROSTORI

Koprska vrata

Poslovni prostori v modernem objektu Koprska vrata v Kopru so na voljo kupcem v obstoječem, še nedokončanem stanju na način zbiranja nezavezujočih ponudb. Nekaj poslovnih prostorov je naprodaj le v združenih celotah, ostali so na voljo posamezno, možen pa je tudi nakup več enot. Več informacij na tej povezavi.

Sodobno zasnovana poslovna objekta Dunajski kristali v Ljubljani se nahajata na odlični lokaciji ob Dunajski cesti za Bežigradom, tako rekoč med udobnim urbanim utripom središča slovenske prestolnice in mirnim okoljem na njenem obrobju. Gradnja je kakovostna, zasnovana na sodobnih arhitekturnih rešitvah, zaradi katerih imata tako zunanjost kot notranjost obeh stolpičev moderen videz in sodobnim poslovnim potrebam prilagojeno ureditev. Objekta potrebujeta dokončanje. V teku je zavezujoče zbiranje ponudb za celoto ali posamezne stolpiče. Več informacij na tej povezavi.

Poslovni prostori na Trgu Leona Štuklja v Mariboru so umeščeni v mestno središče, v območje, zaprto za promet, a dostopno za vozila z južne strani. Pisarne imajo z drugimi lastniki zgradbe skupne toaletne prostore in kuhinjo, obnovljeni pa so bili v letu 2015. V objektu je tudi dvigalo.

Poslovni prostori v poslovni stavbi Delo v Ljubljani nudijo izjemen pogled na mesto. Nahajajo se v 5. in 6. nadstropju poslovne stavbe časnika Delo, v neposredni bližini glavne železniške in avtobusne postaje, postajališča Ljubljanskega mestnega prometa, Gospodarskega razstavišča, bank, pošte, trgovin in ostale infrastrukture. Prostori so neopremljeni.

Poslovni prostori ob Šmartinski cesti v Ljubljani se nahajajo v tretjem nadstropju poslovne stavbe v BTC-ju, v osrčju glavnega mesta. Pisarne so proste, delno obnovljene leta 2001 in takoj vseljive.

Trgovsko poslovni center v Ormožu se nahaja tik ob glavni vzhodni vpadnici v mesto. Naprodaj so trgovine in lokali v trgovsko poslovnem centru HOLERMUOS, ki je vzdrževan in v brezhibnem stanju. Pred objektom so zagotovljene parkirne površine za obiskovalce, trgovski center pa je razdeljen na etaže K+P+N.

Industrijski obrat za pekarsko proizvodnjo v Vidmu-Dobrepolje predstavljajo poslovno industrijska stavba s proizvodnimi, skladiščnimi in pisarniškimi prostori. Obrat je delno opremljen z opremo za pekarsko proizvodnjo, v objektu se nahaja tudi hladilnica s hladilnimi komorami.

Kmalu bo naprodaj bivši industrijski kompleks Pomurka, ki obsega več kot 20.000 m2 pokritih površin in 120.000 m2 prostega zazidljivega in funkcionalnega zemljišča. V naravi kompleks predstavlja več neopremljenih in praznih objektov namenjenih mesno-predelovalni industriji (hlev, klavnica, obrati za predelavo in skladiščenje mesa in mesnih izdelkov, zamrzovalno skladišče, pomožni objekti) ter dodatnih stavbnih zemljišč. Naprodaj bo kot celota ali po posameznih zaključenih enotah.

Poslovni objekt v Mariboru

Zanimiva investicijska priložnost so tudi hoteli in apartmaji na Mariborskem Pohorju. Takoj po ureditvi razmer bo objavljen razpis, kjer bodo naprodaj:

- Wellness hotel Arena, ki je izredno cenjen zaradi neposredne bližine smučišča, udobja in ponudbe dobre hrane.

- Wellness Hotel in apartmaji Bolfenk, ki se nahajajo v neposredni bližini smučišča.

- Hotel in depandansa Videc, kamor se radi vračajo tako smučarji kot pohodniki.

- Apartmajski objekt "Pohorske Terase", v katerem se nahaja 30 apartmajev.

Hotel Bolfenk na Pohorju

Več informacij o ponudbi turističnih objektov na tej povezavi.Prav tako ne zamudite kmalu objavljenega razpisa za nakup poslovno stanovanjskega objekta Centrum v Mariboru, ki se nahaja sredi prijetnega in živahnega utripa strogega mestnega jedra. Nedokončan objekt s skrbno premišljeno zasnovo je odlična investicijska priložnost z visoko dodano vrednostjo. Moderna zasnova objekta s svetlimi prostori in dobro komunalno opremljenostjo ter zagotovljenimi parkirnimi mesti predstavljajo mikavno ponudbo za trg, na katerem primanjkuje novih stanovanj. Na voljo za nakup bo cca 81% delež nepremičnine v lasti DUTB in terjatve do lastnika preostalega 19% deleža nepremičnine.

ZEMLJIŠČA

Zemljišče v Trnovskem predmestju v Ljubljani predstavlja odlično naložbo v prihodnost. Namenjeno je stanovanjski gradnji. Nahaja se v neposredni bližini strogega mestnega jedra le nekaj minut od vpadnice na ljubljansko obvoznico in v neposredni bližini reke Ljubljanice. Sestavljajo ga štiri zazidljive parcele, ki se lahko prodajo tudi ločeno. Možna je gradnja nizkih eno in dvostanovanjskih hiš ali dvojčkov do višine 11 metrov. Kmalu bo objavljena prodaja posameznih parcel preko e-dražb.

Zazidljiva zemljišča pod Šmarno goro pri Ljubljani so namenjena stanovanjski gradnji in kupcem, ki prisegajo na pravo razmerje med mestnim življenjem in bližino narave. Nahajajo se pod Šmarno goro, priljubljeno izletniško točko Ljubljančanov in okoličanov, a nedaleč stran od avtocestnega priključka Šmartno. Sestavlja jih sklop devetih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in sklop treh zemljišč za dovozne poti skupne površine 8.608 m2. Zemljišča so primerna za gradnjo samostojnih, vrstnih, verižnih ali atrijskih hiš ter dvojčkov. Po izdelani idejni zasnovi je možna izgradnja 40 vrstnih hiš.

Zemljišče na Količevem pri Domžalah se nahaja na odlični mikrolokaciji v predmestju Ljubljane. Območje je glede na trenutne prostorske načrte namenjeno gradnji stanovanjskih hiš s pripadajočimi skupnimi površinami, kot je zeleno rekreacijsko območje, dostopne ceste in za gradnjo objektov centralne dejavnosti.

Zemljišče Studenški razgledi v Mariboru leži na mirni lokaciji in je primerno za gradnjo stanovanjskega kompleksa. Nahaja se na robu strnjene poslovno stanovanjske in trgovske soseske. Možna je izgradnja do 250 stanovanjskih enot s parkirnimi mesti v podzemnih garažah.

Zemljišče za gradnjo stanovanjskih objektov v Mariboru se nahaja na zanimivi lokaciji ob mestni vpadnici. Po občinskem prostorskem načrtu je zemljišče predvideno za stanovanjsko gradnjo in druge centralne dejavnosti. V bližini so stanovanjske soseske, trgovski centri in poslovne stavbe ter zelene površine, ki prispevajo k atraktivnosti lokacije.

Stavbno zemljišče v Rabelčji vasi pri Ptuju je primerno za gradnjo večstanovanjskih stavb. Idilična lokacija je od najstarejšega slovenskega mesta oddaljena le 5 minut hoje. Razprostira se med obstoječim naseljem vrstnih hiš na jugu in individualnih hiš na severovzhodu.

Stavbno zemljišče Ladjedelnica Izola predstavlja izjemno investicijsko priložnost za razvoj turistične dejavnosti. Nahaja se na elitni lokaciji v Izoli, neposredno ob morju, le streljaj od starega mestnega jedra. Zemljišče je lahko dostopno in komunalno opremljeno.

Naročnik oglasa je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.