Smo Slovenci vedno bolj jezikovno izobraženi?

V številnih besedilih, od katerih so odvisni uspešnost prodaje, sklenjen posel ali nastop na trgu, je ključna pravopisna brezhibnost besedila, zato je pravilna raba slovenščine izjemno pomembna za poslovno uspešnost. Veliko podjetij sodeluje s tujino, zato se morajo res temeljito posvetiti prevodom v tuje jezike, saj jim brezhibna besedila v tujem jeziku zagotavljajo ugled v konkurenčnem poslovnem svetu.

Ko potrebujete več kot samo prevod: Prevodi na ključ®

Včasih podjetja potrebujejo veliko več kot samo brezhiben prevod. Strokovnjaki prevajalske agencije Leemeta zagotavljajo tudi celostno izvedbo prevodov, ki vključuje priprave za prevod, prevod in lektoriranje besedil ter grafično oblikovanje prevedenih besedil. Prevodi so tako pripravljeni za tisk, objavo na spletni strani, prenos v aplikacije ali digitalno distribucijo. V tem primeru naročniki po oddaji naročila s prevodi nimajo nobenega dela več.

Povpraševanja po Prevodih na ključ® prevajalske agencije Leemeta je vedno več, saj tovrstna storitev naročnikom prihrani veliko časa.

Prava vrednost Prevodov na ključ® se izkaže na vseh ravneh, saj je vodilna vrednota agencije Leemeta "Value First", kar pomeni:

kakovostni prevod v dogovorjenem roku (pravočasno oddajo več kot 99,7% projektov, pri preostalih pa gre vedno za predhodni dogovor z naročnikom),

Vodilna prevajalska agencija na slovenskem trgu Pri Leemeti gradijo dolgoročno. Sodelujejo z uspešnimi podjetji in podpirajo njihovo rast in razvoj. Z notranjo ekipo izvedejo celoten prevajalski proces od povpraševanja do oddaje projekta – vključno s profesionalnim grafičnim oblikovanjem, tehnično obdelavo in nadzorom kakovosti.

Garancija za uspeh in brezplačen testni prevod

Za vsak prevajalski projekt določijo skrbnika in vodjo projektov, ki se prilagodita naročnikovemu načinu dela. Vedno poiščejo ustrezno rešitev, saj se pri vsakem projektu posebej potrudijo izpolniti pričakovanja.

"Pri Leemeti se zahtevnejšega projekta ne lotimo brez predhodnega testnega prevoda. Z njim naročnikom ponudimo natančen vpogled v kakovost našega dela, sami pa se vnaprej prepričamo, ali smo pravi partner za naročnika. Tako se naročnik brez dodatnih stroškov prepriča, da bodo prevodi kakovostni in ustrezni svojim potrebam," dodaja direktor Samo Seničar, ki je s svojo strokovno ekipo in predanostjo najzahtevnejšim prevodom Leemeto izoblikoval v vodilno prevajalsko agencijo na slovenskem trgu.

Vsi Leemetini prevodi imajo garancijo zadovoljstva, poleg tega pa sledijo zavezi: "Če s prevodom niste zadovoljni, ne plačate nič." O njihovi kakovosti govori tudi Bisnode certifikat bonitetne odličnosti (AA), ki v poslovnem svetu velja kot izkaznica o nadpovprečni kakovosti poslovanja ter nedavno pridobljeni certifikat za Sistem vodenja kakovosti standarda ISO 9001:2015 za prevajalske storitve in tolmačenje. Hkrati so tudi v postopku pridobivanja certifikata ISO 17100, skladno s katerim ponujajo Prevode na ključ® že danes.

Kam po jezikovni nasvet? Na Leemeto!

Zaradi konkretnih jezikovnih, slovničnih in pravopisnih zagat, ki jih prejemajo na Leemeti, se zadnja leta posvečajo uporabnim nasvetom v več jezikih. Na blogu, ki je bil že večkrat nagrajen (Websi), redno objavljajo najpogostejše pravopisne napake in posebnosti.

Po njihovih izkušnjah največ izzivov še vedno predstavljajo naslednje dileme:

pravilna raba predlogov "s/z" in "h/k" ter oziralnih zaimkov "ki/kateri",

imena prebivalcev slovenskih krajev ter velika ali mala začetnica zemljepisnih imen ter

priporočila, kako napisati e-sporočilo, uradni dopis, spremno pismo, priporočilo, zapisnik in druga besedila.

Nekaj zanimivosti z Leemetinega bloga:

Je Jelko Kacin vladni govorec ali govornik? Govornik je "tisti, ki neposredno podaja v javnosti sestavek o kaki stvari" (SSKJ2). Govorec je "tisti, ki govori, pripoveduje" (SSKJ2). Sprotni slovar slovenskega jezika: "Govorec je 'tisti, ki predstavlja, zastopa kak organ, organizacijo ali posameznika z neposrednim podajanjem njegovih stališč in odločitev v javnosti'."

Je družbena distanca enaka telesni razdalji? Izraza družbena distanca in telesna (tudi fizična) razdalja nista zamenljiva. Izraz družbena distanca izvorno prihaja s področja sociologije in pomeni šibko, manj intenzivno interakcijo med navadno prevladujočo skupino in drugimi skupinami ljudi zaradi osebnih, družbenih, ekonomskih razlik. Zaradi epidemije pa je bil aktiviran in dodan nov pomen: izogibanje nenujnim stikom z drugimi z namenom preprečevanja širjenja (potencialne) okužbe.

Kako se pravilno naglašuje?

Vrnil se je z vzhôda (pravilno: vzhóda).

Sprejêma ni bil vesel (pravilno: Sprejéma).

Črnomelj ⇒ Črnómelj, ne Črnômelj

Portorož ⇒ Portoróž, ne Pórtorož

Ankaran ⇒ Ankarán, ne Ánkaran

Pernica ⇒ Pérnica, ne Pêrnica

Brnik ⇒ [bərník], ne [bəŕnik]

Črni Kal ⇒ [čəŕni káu̯], ne [čəŕni kál]

Dobrepolje ⇒ Dobrépolje, ne Dobrêpolje

Murska Sobota ⇒ Múrska Sóbota, ne Múrska Sobóta

Velika Nedelja ⇒ Vélika Nédelja, ne Velíka Nedélja

Štanjel ⇒ [štánjeu̯], ne [štanjél]