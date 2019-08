Slovenski proizvajalec laserjev Optotek iz japonskih v francoske roke

Ljubljansko podjetje Optotek, ki proizvaja optično in lasersko opremo za očesno kirurgijo, ima novega lastnika. Japonski Canon in štirje manjšinski slovenski lastniki, tudi nekdanja strokovna direktorica UKC Ljubljana Brigita Drnovšek Olup, so podjetje prodali francoskemu proizvajalcu medicinskih pripomočkov Quantel medical.

Leta 1990 ustanovljeno podjetje Optotek s sedežem v Tehnološkem parku na Brdu v Ljubljani je bilo pred prodajo v 73-odstotni lasti poljske podružnice japonskega velikana Canon, preostalo pa so si delili manjšinski slovenski lastniki.

Največji posamični lastnik je bil ustanovitelj podjetja Marjan Drašler z 11 odstotki, po pet odstotkov so imele oftalmologinja in nekdanja strokovna direktorica UKC Ljubljana Brigita Drnovšek Olup ter Ana Vedlin in Maja Mulej Vedlin (te so leta 2015 prevzele delež drugega ustanovitelja Borisa Vedlina).

Zdaj je 100-odstotni lastnik postal francoski Quantel medical v lasti skupine Lumibird, specializirane za laserske sisteme. Višine kupnine podjetji ne razkrivata.

Napovedujejo širitev v Sloveniji

Iztok Dvoraček tudi po prevzemu ostaja direktor Optoteka. Foto: STA "Prevzem je vrhunec 20-letnega sodelovanja med podjetjema," so ob prevzemu sporočili iz Lumibirda.

Francozi so bili namreč že do zdaj daleč najpomembnejši poslovni partner Optoteka, saj ta zanje že desetletja proizvaja laserske sisteme (ima status tako imenovanega proizvajalca originalne opreme ali OEM proizvajalca). Tako je lani z njimi ustvaril kar dve tretjini prodaje (4,1 milijona evrov od skupno 6,6 milijona evrov), pod črto je imel 400 tisoč evrov čistega dobička.

Lastniška sprememba pomeni pomemben razvojni korak Optoteka, pravi Iztok Dvoraček, ki tudi po prevzemu ostaja na položaju direktorja podjetja. Pravi, da je Quantel medical pomemben igralec na trgu medicinskih izdelkov za oftalmologijo in strokovnjak v laserski tehnologiji.

Kot pravi Dvoraček, imajo zdaj v načrtu povečanje proizvodnje v Sloveniji in prodaje. "Zaradi povečane dejavnosti bomo dodatno zaposlovali in v relativno kratkem času investirali tudi v povečanje prostorskih kapacitet," napoveduje. Podrobnosti za zdaj niso znane.

Prav zaradi Francozov zaostali za načrti

Skupina Lumibird, ki kotira na pariški borzi, zaposluje 500 ljudi v Evropi, Aziji in Ameriki ter ima dobrih 100 milijonov evrov letnih prihodkov. V sporočilu za javnost navaja, da bodo z Optotekom iskali tehnološke, proizvodne in prodajne sinergije.

Optotek, ki zaposluje okrog 50 ljudi (lani povprečno 54), sicer v letnem poročilu za lansko leto piše, da so prav Francozi z zmanjšanjem naročil pomembno prispevali k temu, da so prihodki Optoteka zaostajali za načrti. Še v aprila spisanem letnem poročilu so pisali, da želijo zato zmanjšati odvisnost od francoskega kupca - ki pa je zdaj postal njihov lastnik.

Optotek je imel sicer do zdaj status OEM proizvajalca tudi za druge proizvajalce, med drugim za podjetje Alcon, ki je del farmacevtske skupine Novartis (ta je tudi lastnik Leka).

Letos v Brazilijo, želijo še na Kitajsko

Poleg tega Optotek proizvaja laserske sisteme in roke pod lastno blagovno znamko. Prodaja pod lastno znamko se je lani povečala za petino na 1,3 milijona evrov (približno petina celotnih prihodkov).

Kot podjetje navaja v letnem poročilu, je rast v tem segmentu odvisna od pridobivanja certifikatov na tujih trgih. Lani so po dveh letih postopkov dobili certifikat za Brazilijo, ki bo prodajo po oceni podjetja povečal za okoli pol milijona evrov. Prodajo naj bi začeli letos. Že tri leta pa čakajo tudi na certifikat za prodajo na še enem velikem, kitajskem trgu.