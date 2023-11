Slovenci v hrvaških kampih ustvarili rekordno število nočitev

Kampi na Hrvaškem še naprej rušijo rekorde, saj so letos zabeležili skoraj 21,5 milijona nočitev. Slovenski turisti so v začetku novembra presegli tri milijone nočitev oziroma tri odstotke več kot lani. Najbolj priljubljene destinacije Slovencev so kampi na Lošinju, v Umagu, Novalji, Medulinu in Vrsarju.

Hrvaški kamping sektor je letos zabeležil rast v primerjavi z rekordnim letom 2022, kampi pa so od začetka leta dosegli skoraj 21,5 milijona nočitev. Največjo rast števila nočitev so letos ustvarili turisti iz Madžarske, na Hrvaško jih je prišlo 19 odstotkov več. Sledi Poljska z devet odstotnim povečanjem, nato Švica in domači gostje s šest odstotnim povečanjem v primerjavi z letom 2022, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti.

Letos je zabeleženo rekordno število slovenskih kampistov, ki so v začetku novembra presegli mejo treh milijonov nočitev. To je tri odstotke več kot v letu 2022. Najbolj priljubljene destinacije pri Slovencih so kampi na Lošinju, v Umagu, Novalji, Medulinu in Vrsarju.

"Kampiranje je vse pomembnejši segment naše turistične ponudbe, zato je ključno zagotoviti nadaljnje naložbe v njegovo kakovost. Tudi letos se je v kampiranju potrdil trend, ki se je v pandemičnih letih dodatno okrepil, in sicer da najboljše rezultate dosegajo objekti, v katere se nenehno vlaga. Naslednje leto bo še bolj izzivov polno od letošnjega, saj pričakujemo nadaljnje gospodarske izzive na naših najpomembnejših izvorih turizma, pa tudi agresivno konkurenco sredozemskih destinacij. Še toliko pomembneje bo gostom zagotoviti ustrezno kakovost za ceno, tako prek kakovosti objektov kot tudi storitev, za kar moramo pravočasno zagotoviti primerno število in kakovost delovne sile," je na hrvaškem kamping kongresu v Vodicah dejal Veljko Ostojić, direktor Hrvaškega združenja za turizem.