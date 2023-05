Skupina Emil Frey bo svojim zaposlenim izplačala dva tisoč evrov regresa

Oglasno sporočilo

V skupini Emil Frey smo zavezani k odgovornosti do strank, širše družbe in svojih zaposlenih. Zavedamo se, da so prav zaposleni pomemben vir znanja in izkušenj, podjetja v skupini pa so toliko uspešna, kot so motivirani in zadovoljni vsi zaposleni.

Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey Slovenija Foto: Emil Frey Group

V želji, da bi ublažili posledice dviga cen življenjskih potrebščin, smo že lani z dvakratnim povišanjem plač zaposlenim dvignili osnovne bruto plače – prvič za tri odstotke, drugič pa za pet odstotkov – ob koncu leta smo jim dodelili še dva tisoč evrov nagrade za poslovno uspešnost. Zadovoljstvo zaposlenih je bilo tudi vodilo pri določitvi višine letošnjega regresa – tako so zaposleni še pred začetkom prvomajskih praznikov prejeli dva tisoč evrov neto letnega regresa.

Posebna ugodnost za zaposlene pa so dodatni štirje dnevi dopusta, ki so jih poleg rednega letnega dopusta deležni vsi v skupini. Dodatni dnevi, ki smo jih poimenovali "direktorjevi dnevi", so dnevi, ki jih vodstvo dodeli zaposlenim kot dela proste dni in se običajno koristijo za podaljšanje praznikov ali koncev tedna.

"To je posebna pozornost, s katero želimo še dodatno nagraditi svoje zaposlene. Cenimo njihovi predanost in prizadevnost, zato smo se odločili, da poleg dopusta, ki zaposlenim pripada po zakonu in kolektivni pogodbi, podarimo dodatne štiri dni. Menimo, da si zaposleni tako naberejo novih moči in se na delo vrnejo spočiti in pripravljeni na nove izzive," je odločitev komentiral g. Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey Slovenija.

O Skupini Emil Frey

Skupina Emil Frey v Sloveniji zastopa 12 avtomobilskih in tri znamke gospodarskih vozil ter obvladuje skoraj četrtino slovenskega avtomobilskega trga. Trenutno zaposluje več kot 500 zaposlenih.

Poleg prodaje novih in rabljenih vozil ter ponudbe zanesljivih poprodajnih storitev je skupina Emil Frey tudi logistični center za nadomestne dele in shranjevanje pnevmatik z velikim skladiščem, središče bogatih zaposlitvenih možnosti za različne profile v avtomobilistični panogi, center znanja za izobraževanja, servisiranje in vzdrževanje električnih vozil.

Družbena odgovornost je ena temeljnih vrednot skupine, ki usmerja delovanje in spodbuja poslovne odločitve, ki imajo širšo družbeno korist. Pred kratkim so odprli tudi Generator, t. i. co-working prostor, ki ponuja delovni prostor in hkrati spodbuja inovativnost ter razvoj poslovnih idej ambicioznih posameznikov, ki bi jih kasneje lahko vključili tudi v svoje poslovno okolje.

Naročnik oglasnega sporočila je SKUPINA EMIL FREY SLOVENIJA.