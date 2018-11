Škoda delavce za svojo češko tovarno išče tudi na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne zahtevajo nobenih izkušenj, izobrazba ni pomembna, niti znanje češčine ni pogoj, ponujajo pa tisoč evrov plače - vendar ni jasno, ali je to neto ali bruto znesek.

Češki avtomobilski proizvajalec Škoda oziroma od njih pooblaščena kadrovska agencija Manpower se je v lov za nove delavce v proizvodnji odpravila celo na Hrvaško. Iščejo več sto delavcev, ki bi v treh izmenah delali v Škodini tovarni v kraju Mlada Boleslav, slabih 70 kilometrov severovzhodno od češke prestolnice.

Zahteve? Tako rekoč nobenih!

Od kandidatov tako rekoč ne pričakujejo ničesar. Zapisali so, da izobrazba ni pomembna, delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu niso potrebne, prav tako ne zahtevajo niti znanja češčine.

Celo na Hrvaškem iščejo delavce za Škodino tovarno v kraju Mlada Boleslav, slabih 70 kilometrov severovzhodno od češke prestolnice. Foto: Srdjan Cvjetović Pravzaprav je edina zahteva pripravljenost na delo v treh izmenah, pri čemer je nočno delo dodatno plačano (vendar ni navedeno, za kakšen dodatek gre). Delodajalec je pripravljen sofinancirati stroške bivanja v višini do 120 evrov mesečno, vendar ne krije stroškov prevoza, razen za prvi prihod na Češko. Letnega dopusta je 25 dni.

Na oglasu še izrecno poudarjajo, da hrvaški državljani ne potrebujejo delovnega dovoljena za zaposlitev na Češkem. Od vseh držav Evropske unije je namreč edino Avstrija še drugič podaljšala prehodno obdobje, v katerem od državljanov Hrvaške, najmlajše članice Evropske unije, za zaposlovanje na svojem ozemlju še zahteva delovno dovoljenje.

Snubijo tudi s predstavitvami po severu države

Čeprav je v izvirnem oglasu zapisano, da je mesečna plača za to delovno mesto tisoč evrov bruto, so na hrvaškem portalu Index.hr zapisali, da so jim v tovarni Škoda zagotovili, da gre za neto znesek mesečne plače.

Toda delovnega razmerja ne bo sklepala Škoda, temveč češka podružnica kadrovske agencije Manpower. Te dni se mudijo na Hrvaškem, kjer bodo na predstavitvah v Osijeku, Sisku, Karlovcu in Zagrebu poskusili dobiti 400 hrvaških delavcev, za katere, kot navaja Index.hr, pravijo, da so "vešči in delovni".

Irska je za Nemčijo ena od najbolj priljubljenih destinacij za (predvsem mlade) hrvaške državljane, ki v zadnjih letih zapuščajo svojo domovino. Foto: Pixabay

Ali bo ponudba dovolj mikavna?

Pri Manpowerju upajo, da bodo prve hrvaške delavce preselili na Češko že januarja, a ostaja vprašanje, ali jim bo uspelo dobiti želeno število delavcev.

Za češke razmere, kjer je po podatkih češkega statističnega urada povprečna mesečna bruto plača skoraj 32 tisoč čeških kron, kar je okrog 1200 evrov (z razlikami med posameznimi deli države do skoraj 50 odstotkov), tisoč evrov neto na prvi pogled ni videti slabo, a je vprašanje, ali bo to prepričalo hrvaške delavce za odhod na Češko, in ne v Nemčijo ali na Irsko, kamor se jih zadnja leta največ izseljuje.

V Nemčiji in na Irskem bi gotovo zaslužili več in bi jim zato najbrž tudi ostalo več, kljub občutno višjim življenjskim stroškom v teh državah v primerjavi s Češko (morda z izjemo Prage).

Lani Hrvaško zapustilo skoraj 50 tisoč ljudi

Hrvaški mediji navajajo podatke Eurostata, po katerih se je iz Hrvaške izselilo skupaj 348 tisoč ljudi, a kar bi moralo našo jugovzhodno sosedo posebej skrbeti, je, da se je znaten del teh izselil v zadnjih nekaj letih in da ta trend ne popušča.

Samo lani se je iz Hrvaške izselilo 47.358 ljudi, od tega jih je skoraj 96 odstotkov hrvaških državljanov, razkrivajo podatki hrvaškega statističnega urada (istočasno se jih na Hrvaško priselilo 15.553, malo več kot polovica jih je hrvaških državljanov).

Največ lani izseljenih iz Hrvaške se je odpravilo v Nemčijo (61,4 odstotka), prevladujejo pa mladi - skoraj polovica jih je bila starih med 20 in 39 let.