Siol.net je imel prav: ogroženo odprtje Ikee #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mestna občina Ljubljana (MOL) je tik pred zdajci ostala brez zemljišč, ki jih potrebuje za izgradnjo glavne ceste do novega trgovskega centra Ikea. To pomeni, da je odprtje projekta, v katerem je švedski investitor že začel z gradnjo, pod velikim vprašajem.

Kot smo že konec lanskega leta razkrili na Siol.net, se je do zemljišč dokopal nepremičninski mogotec Aleksander Jereb, ki je v eni od trenutno največjih investicij v državi očitno videl priložnost za lahek zaslužek.

Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki je Ikeo v začetek gradnje prepričal ravno z obljubo, da bo pravočasno zgradil povezovalno cesto, ima tako zgolj dve možnosti:

1) Počaka na zaključek razlastitvenega postopka, ki bi se lahko zavlekel in zaradi katerega bi lahko Ikea zaustavila investicijo.

2) Ali pa od Jereba odkupi zemljišča po bistveno višji ceni od tržne. To pa mu onemogoča zakonodaja na področju javnih financ.

Za komentar prodaje zemljišč in kako bo to vplivalo na projekt, smo se obrnili na Ikeo in MOL. Njihova pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

Občina ostala praznih rok

Zemljišča so bila do sedaj v lasti podjetja Protect GL, ki je končalo v stečaju. Od tedaj jih stečajni upravitelj Veljko Jan poskuša prodati najboljšemu ponudniku.

Foto: STA V postopku nezavezujočega zbiranja ponudb, ki se je končalo letos poleti, je najvišjo ponudbo pričakovano oddala MOL, ki je bila pripravljena zanje plačati 1,62 milijona evrov brez davka. Toda kljub temu je ostala brez zemljišč.

Že pred tem si je namreč Jereb na njih s spretnimi manevri zagotovil predkupno pravico, ki jo je nedavno tudi izkoristil. Konec oktobra je s stečajnim upraviteljem podpisal prodajno pogodbo po isti ceni, 1,62 milijona evrov, in dva dni pozneje že nakazal celotno kupnino.

Jereb se lahko sedaj vpiše kot novi lastnik v zemljiško knjigo in kot stranka v postopku ugovarja razlastitvenemu postopku.

Aleksander Jereb je še v začetku letošnjega leta zanikal svojo vpletenost v zadevo. Prek odvetnice Nine Zidar Klemenčič je poskušal doseči umik objave na Siol.net in prek nje dokazoval, da ni povezan s to zgodbo. Naj ob tem opozorimo, da Jereb že dalj časa zanika tudi, da bi bil dejanski lastnik družbe Kompas Shop. Izvršni direktor Kompas Shopa je sicer v lanskem letu postal Primož Kramar, nekdanji direktor Akustike, ključne družbe v Jerebovem poslovnem imperiju.

Kdo je Jerebu odprl vrata do zemljišč

Glavna poteza, s katero je dal nogo med vrata in si zagotovil pot do zemljišč, je bila torej pridobitev predkupne pravice.

Stečajni upravitelj se je namreč strinjal s predlogom, da Kompas Shop na zemljiščih vpiše predkupno pravico. Ta mu je kot najemniku omogočala, da na morebitni dražbi izenači najvišjo ponudbo in se dokoplje do njihovega lastništva.

Z drugimi besedami: Jerebovo podjetje si je ob pravici do uporabe zagotovilo tudi prednost pri nakupu zemljišč, ki bi jih lahko nato po višji ceni prodalo Ikei oziroma občini. Če bi bila razlastitev uspešna, pa bi se brez izgube umaknilo iz posla.

Stečajni upravitelj Veljko Jan ni nikoli natančno pojasnil, kako se je dogovarjal z Jerebom. Prav tako o tem ni sledu v stečajni dokumentaciji podjetja Protect GL. V Kompas Shopu so sicer uradno trdili, da so zemljišča najeli (in sedaj kupili), da bi uporabljali skladišča, ki stojijo na njih.

Kdo mu je še pomagal

Poleg stečajnega upravitelja Veljka Jana je imel eno od ključnih vlog pri Jerebovem manevru tudi Jože Lavrih, nekdanji lastnik in direktor Protect GL. Lavrih je največji upnik podjetja, ki ima na zemljiščih vpisano hipoteko in bo moral soglašati z njihovo prodajo Jerebu.

Foto: Elea iC Prav v času, ko je bil Veljko Jan v pogovorih s predstavniki podjetja Kompas Shop, je Lavrih odkupoval terjatve do lastnega podjetja v stečaju. Po naših informacijah je konec leta 2016 od banke Raiffeisen odkupil za več kot 800.000 evrov terjatev, zavarovanih s spornimi zemljišči. Poleg tega je državo prepričal, da mu proda svojo nezavarovano terjatev v višini 160.000 evrov. Zanjo je plačal 112.000 evrov.

Oba posla sta bila sicer sklenjena v času, ko je bilo že znano, da bo občina začela postopek razlastitve. Če bi bila uspešna, bi Protect GL ostal brez nepremičnin, s tem pa bi bila vrednost kupljenih terjatev bistveno manjša.

Nakupe terjatev je, kot kaže analiza, financiral z denarjem iz stečajne mase, saj je sredi leta 2016 kot upnik prejel okoli 600.000 evrov.

Občina spreminjala prostorski načrt

Zaradi zapletov z zemljišči se je sicer mestni svet v začetku leta odločil za spremembo občinskega prostorskega načrta in odstranil pogoj, da lahko Ikea uporabno dovoljenje dobi šele po ureditvi južne dostopne ceste od križišča Kajuhove in Kavčičeve ulice do križišča Ameriške in Italijanske ulice, kjer je predvidena gradnja krožišča.

Javna cesta bo po novem zgrajena v dveh fazah, v celoti pa bo dokončana, ko bo občina uspela pridobiti vsa potrebna zemljišča, so pojasnili v Ikei. Kot so dodali, je prometna študija družbe pokazala, da predlagana sprememba občinskega prostorskega načrta ne bo imela negativnih posledic za prometni tok na tem območju.

Vladislav Lalić, eden od vodilnih mož Ikee Foto: STA

Ikea že prestavila odprtje

Ko je Ikea v začetku leta 2015 podpisala predpogodbo o nakupu zemljišča v ljubljanskem BTC, je eden od njenih vodilnih mož, Vladislav Lalić, napovedal, da bodo prvo trgovino v Sloveniji odprli leta 2018. Če se bodo "vse okoliščine idealno poklopile", pa morda že prej. To se do zdaj ni zgodilo.

Zapletlo se je že pri pripravi dokumentacije za začetek gradnje. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja je bila namreč izgradnja ceste, ki bi na jugu povezovala Kajuhovo in Ameriško ulico, s tem pa razbremenila prometne vpadnice do nakupovalnega središča BTC.

Toda ljubljanska občina, ki je obljubila cesto, je pri pripravi terena trčila ob oviro. Na mestu bodoče ceste sta dve stavbi, ki sta v lasti podjetja Protect GL v stečaju. Stečajni upravitelj Veljko Jan je takrat ponudbo občine za odkup zavrnil kot prenizko.

Občina se je zato odločila za razlastitev, ki da je v javnem interesu. S tem se je odprtje težko pričakovanega trgovskega centra Ikea zamaknilo najmanj v leto 2020. Predstavniki Ikee so vmes občini celo dali ultimat, naj reši zaplet, drugače bodo zaustavili investicijo.