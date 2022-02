Se bo trg kriptovalut sesul v prah?

Oglasno sporočilo

Zagotovo vse kaže na to, da trg krvavi. Optimizem med novimi vlagatelji v kriptotrg popušča. Počasi ga zamenjujeta strah in pesimizem. Hitri dobički, ki so jih nekateri pričakovali, so izpuhteli v zrak.

Je torej RES konec? Smo res dosegli točko, na kateri je vsem postalo jasno, da so kriptovalute le velika prevara naivnih vlagateljev?

Nikakor ne! To je obdobje, v katerem se ločuje zrnje od plev. Špekulanti in neizkušeni vlagatelji bodo zaradi napačnih kupo-prodajnih odločitev zapustili trg. Veliko jih bo ustvarilo izgubo, saj so kupovali po visokih cenah, danes pa prodajajo, ker se bojijo, da bodo izgubili vse.

Ampak kaj mislite, kaj se dogaja na drugi strani, ko ti neizkušeni vlagatelji z izgubo prodajajo svojo investicijo?

Če ste pomisli, da na drugi strani zagotovo nekdo kupuje, imate prav. To so izkušeni vlagatelji.

Ti bodo spet ustvarili večkratnike, ko se bo trg obrnil navzgor.

Ne govorimo o 100 odstotkih. To lahko dosežemo že tako, da cena zraste nazaj tja, kjer je že bila. V mislih imamo 300, 400, 500 odstotkov. Morda celo več.

Za to pa bo potrebna potrpežljivost.

Lahko, da bomo na nove vrhove morali čakati nekaj let. Lahko pa se zgodi, da trg doživi nov zagon že dosti prej. Tega ne ve nihče.

Je pa dejstvo, da bodo izkušeni vlagatelji zdaj vlagali, ker so cene kriptovalut nizke in ker verjamejo, da bodo kriptovalute v prihodnjih letih doživele podobno parabolično rast, kot jo je internet v zadnjih desetih letih. Takrat pa bodo prodajali in zaklepali ogromne dobičke.

Bolj ko bo nizka nakupna cena, višji bodo donosi

In če gre verjeti zgodovini, je trg kriptovalut cikličen in v tem zelo podoben delniškim trgom. Tudi tam imamo nihanja navzdol, vendar pa na dolgi rok cene delnic rastejo. In ravno to pričakujejo izkušeni investitorji tudi na trgu kriptovalut.

Zgornji graf prikazuje indeks cen delnic top 500 podjetij v ZDA med letoma 1996 in 2022. Na grafu se lepo vidi, da je vsaki korekciji navzdol vedno sledila silovita rast.

Podobno je tudi pri ceni bitcoina (BTC).

V začetku leta 2018 je bitcoin doživel korekcijo v višini 80 odstotkov in tisti, ki so vse skupaj le opazovali od strani, so govorili, da je počil balon in da je z bitcoinom konec.

Danes vidimo, da je cena enega BTC za 80 odstotkov višja, kot je bila na vrhu prejšnjega cikla.

Kdo pravzaprav so ti izkušeni vlagatelji?

Na eni strani imamo institucije, velika mednarodna podjetja in posameznike, ki se zavedajo, da jo to čas za poceni nakupe. Na drugi strani pa celo države, kot je Salvador, ki je prva država, ki je uvedla bitcoin kot uradno plačilno sredstvo. Zanimivo je, da ob vsaki korekciji cene te kriptovalute lahko preberemo, da je ta država izkoristila korekcijo in kupila BTC po znižani ceni. Predsednik države celo meni, da se jim bo letos pridružilo še pet drugih držav, ki bodo svoje monetarne težave in visoko inflacijo reševale ravno s kriptovalutami.

Kaj trenutni položaj pomeni za vas?

Eden najuspešnejših investitorjev vseh časov Warren Buffet je nekoč dejal, da bodi previden, ko so drugi požrešni, in da bodi pogumen, ko so drugi prestrašeni. Z drugimi besedami, kupuj takrat, ko je poceni, in prodajaj, ko je drago.

Na kateri strani ste vi?

Ali zdaj kupujete ali prodajate?

Ste na strani institucij, ki izkoriščajo razprodajo, ali na strani tistih, ki zdaj prodajajo?

Morda pa vse skupaj še vedno spremljate le od strani in si mislite svoje. Ne glede na to, kje ste, pa se verjetno strinjate, da bomo kriptovalute v prihodnosti posvojili praktično vsi, tako kot smo pametne telefone in internet. Celo v Afriki jih imajo.

Kakorkoli že, Kitajska bo, kot kaže, prva država, ki bo uvedla svojo lastno uradno kriptovaluto, ki bo nadomestila njihov juan.

Drzno ali vizionarsko dejanje? Pustimo se presenetiti.

Dejstvo je, da so kriptovalute tu in da bodo nekateri v prihodnjih letih z njimi zelo dobro zaslužili.

