Šarec: Vojna med politiko in gospodarstvom ne koristi nikomur #video

Na sredini skupščini družbe Akrapovič so lastniki sprejeli sklep o izplačilu celotnega zadržanega bilančnega dobička v višini nekaj več kot 32 milijonov evrov. Takšen sklep je po navedbah iz družbe posledica negotovosti glede bodoče davčne obravnave rezultatov poslovanja družbe v preteklih letih.

Predsednik upravnega odbora Igor Akrapovič je ob tem dejal, da so v podjetju vzeli vse zadržane dobičke, ki so bili načeloma namenjeni za razne investicije. "Ta denar bomo plasirani nekam, kjer je poslovno okolje bolj predvidljivo," je poudaril Akrapovič, a dodal, da to še ne pomeni, da bodo proizvodnjo selili iz Slovenije.

Igor Akrapovič je včeraj sporočil, da bodo v družbi Akrapovič zadržane dobičke plasirali v bolj predvidljivo poslovno okolje. O selitvi proizvodnje iz Slovenije po njegovih besedah sicer ne razmišljajo. Foto: Siol.net

V Akrapoviču so se z omenjenim sklepom odzvali na vladno koalicijsko pogodbo, ki predvideva pribitek na vse transakcije v davčne oaze, osebne prihodke iz rent in kapitala pa naj bi vključili v osnovo za odmero dohodnine. Do tega je bil že prejšnji teden kritičen tudi ajdovski podjetnik Ivo Boscarol.

Šarec: Vojna med politiko in gospodarstvom ne koristi nikomur

Na javno razpravo v včerajšnji oddaji javne televizije se je prek družbenega omrežja Twitter odzval tudi predsednik vlade Marjan Šarec, ki je ocenil, da je oddaja povzročila precej burne odzive na vseh straneh.

"Potrebno je vedeti, da je do imenovanja nove vlade vsaj 14 dni. Šele takrat bomo lahko govorili o morebitnih ukrepih. Vojna med politiko in gospodarstvom ne koristi nikomur. Zato ne škodi tudi česa ne izreči," je zadevo na Twitterju komentiral Šarec.

Iz LMŠ so sicer danes sporočili, da so "burni odzivi gospodarstva na vsebino koalicijske pogodbe, še preden so ključni predstavniki gospodarstva imeli priložnost pridobiti dodatna pojasnila in obrazložitve, nekoliko preuranjeni".

Počivalšek: Vlada pri uresničevanju koalicijskih zavez ne bo ogrožala poslovnega okolja

Na kritike gospodarstvenikov glede načrtovane obdavčitve kapitalskih dobičkov se je odzval tudi dosedanji in najverjetnejši novi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Zavzel se je za dialog, v katerem bi gospodarstvenike prepričali, da se gospodarsko okolje ne bo tako spremenilo, da bi morali razmišljati o selitvi v tujino.

Odhajajoči minister Zdravko Počivalšek, ki je kandidat za gospodarskega ministra v Šarčevi vladi, je poudaril, da nova vlada pri uresničevanju koalicijske pogodbe ne bo ogrožala poslovnega okolja. Foto: Ana Kovač

Po njegovem mnenju jim je v iztekajočem se vladnem mandatu uspelo dokazati, da vedo, kako se ustvarjajo nova delovna mesta. "Ključno je, da zagovarjamo predvidljivo in stabilno poslovno okolje. To je lahko edini pravi temelj uspešnega gospodarstva," je poudaril Počivalšek.

Predvidljiva in stabilna politika se mora po njegovem mnenju odražati tudi v davčni politiki, ki mora ustvarjati dobre pogoje za gospodarstvo. "S tem ne pomagamo le gospodarstvu, temveč vsem ljudem," je izpostavil Počivalšek.

Na vprašanje, ali je ukrep v koalicijski pogodbi morda nejasno zapisan, je odgovoril, da tega ne more komentirati, izrazil pa je prepričanje, da bodo pri uresničevanju koalicijske pogodbe delovali tako, da ne bodo ogrožali poslovnega okolja.