Ruski državljani največji vlagatelji v Črni gori

Največji tuji vlagatelji v Črni gori v prvih petih mesecih letošnjega leta so bili z 52,5 milijona evrov naložb ruski državljani, so pokazali podatki črnogorske centralne banke. Rusi so od leta 2019 v Črno goro vložili 534 milijonov evrov, od tega 208 milijonov v nakup nepremičnin, ob tem navaja črnogorski časnik Vijesti.

V prvih petih mesecih so Rusi največ denarja − 28,9 milijona evrov − vložili v nakup nepremičnin. Sledijo naložbe v črnogorska podjetja in banke z 12,3 milijona evrov, svojim podjetjem v Črni gori pa so ruski državljani namenili 13,2 milijona evrov posojil.

Drugi po vrednosti naložb so bili v prvih petih mesecih tega leta vlagatelji iz Srbije z 48 milijonov evrov naložb. Največ, 26,1 milijona evrov, so vložili v nakup nepremičnin. Za posojila svojim podjetjem v Črni gori so namenili 10,5 milijona evrov, 8,2 milijona pa so vložili v črnogorska podjetja in banke.

Srbom po vrednosti naložb sledijo švicarski državljani, ki so v Črno goro vložili 39 milijonov evrov. Od tega so 27,2 milijona evrov namenili za posojila svojim podjetjem v Črni gori, 6,6 milijona evrov so vložili v črnogorska podjetja in banke, 5,1 milijona evrov pa v nakup nepremičnin.

Foto: Shutterstock

Na četrtem in petem mestu z 32,1 milijona evrov in 28,3 milijona evrov naložb sledita Turčija in Nemčija. Obe sta približno dve tretjini denarja namenili za nakup nepremičnin.

Deseterico držav, od koder prihaja največ naložb, sestavljajo še Ciper s 24 milijoni evrov, Združeni arabski emirati z 19,8 milijona evrov, ZDA z 18,9 milijona evrov ter Avstrija s 13,5 milijona evrov in Ukrajina z 9,4 milijona evrov naložb. Ukrajinci so večino denarja, 8,6 milijona evrov, namenili za nakup nepremičnin.

Rusi so bili v zadnjih petih letih tri leta največji tuji vlagatelji v Črni gori. Lani so bili pred njimi vlagatelji iz Srbije, leta 2019 pa vlagatelji iz Azerbajdžana.

Oglejte si še: