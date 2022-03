Ruska invazija na nepremičnine: kupijo tudi do pet stanovanj hkrati

Nepremičninski trg v Turčiji in Združenih arabskih emiratih cveti. Premožni Rusi selijo denar iz domovine, prodajalci pa si manejo roke. Nekateri kupijo tudi do pet stanovanj hkrati.

Po navedbah številnih nepremičninskih agencij se je povpraševanje premožnih Rusov po nepremičninah v Turčiji in Združenih arabskih emiratih (ZAE) v zadnjih tednih močno povečalo. To pripisujejo uvedbi sankcij EU po ruskem napadu na Ukrajino. Te med drugim Rusijo izključujejo iz mednarodnega sistema za izmenjavo finančnih podatkov Swift.

"Ruskim državljanom vsak dan prodamo od sedem do osem nepremičnin," je za Reuters povedal Gul Gul, solastnik nepremičninskega podjetja Golden Sign v Istanbulu. "Kupujejo z gotovino, odpirajo bančne račune v Turčiji ali prinesejo zlato," je dejal. Nekateri plačujejo z gotovino, ki jo pretvorijo iz kriptovalut.

Izjemno povečanje povpraševanja

Thiago Caldas, izvršni direktor nepremičninske agencije Modern Living v Dubaju, je po poročanju Reutersa zaposlil tri rusko govoreče nepremičninske agente, da bi zadostil desetkratnemu povečanju povpraševanja po tamkajšnjih nepremičninah.

Foto: Reuters Rusi so sicer že dalj časa pomembni kupci turških nepremičnin. Eden izmed razlogov za povečanje njihovega zanimanja je, da letalski prevozniki še vedno opravljajo direktne polete v Rusijo.

"Ne gre za ruske oligarhe, temveč za premožne Ruse, ki želijo denar prenesti iz domovine," je pojasnil Gul. Dodal je, da nekateri od njih kupijo od tri do pet stanovanj hkrati.

V Istanbulu prodali dvakrat več stanovanj kot lani

Februarja letos, torej še pred začetkom vojne v Ukrajini, so Rusi po poročanju turškega statističnega urada kupili 509 nepremičnin v Turčiji. To je skoraj dvakrat več kot v enakem obdobju lani.

Turški nepremičninarji pričakujejo, da bo povpraševanje še raslo. Kot je za Reuters pojasnil gradbinec Ibrahim Babacan, ki v Istanbulu gradi in prodaja nepremičnine predvsem tujim kupcem, so se Rusi v preteklosti bolj zanimali za stanovanja ob sredozemski obali, kot je Antalya. Trenutno po njegovih besedah več kupujejo v Istanbulu.

Reuters je želel stopiti v stik tudi z nekaterimi novopečenimi ruskimi lastniki nepremičnin v Turčiji, a so sodelovanje zavrnili.

Ugodnosti za tuje kupce

Turčija in Združeni arabski emirati tujim kupcem nepremičnin ponujajo ugodnosti. Tako na primer kupcu, ki za nepremičnino odšteje najmanj 250 tisoč dolarjev (okoli 225 tisoč evrov) in jo ima v lasti najmanj tri leta, ponujajo turški potni list. V Dubaju za 205 tisoč dolarjev (185 tisoč evrov) tujcem ponujajo triletni vizum za bivanje.

"Vlagatelji iščejo tako zaščito kapitala kot tudi priložnost za začasno selitev v ZAE," je povedala Elena Milišenkova iz nepremičninske agencije Tranio s sedežem v Moskvi in ​​Berlinu. Ta se osredotoča na ruske stranke, ki kupujejo nepremičnine v tujini.

Njeno podjetje je v prvih treh mesecih letošnjega leta zaznalo skoraj trikrat več povpraševanja po nakupu stanovanj v Dubaju kot v enakem obdobju lani.

Foto: Reuters Za Ruse, ki imajo bančne račune odprte v Dubaju, je postopek nakupa razmeroma preprost, je pojasnila Elena Timčenko iz agencije Royal Home Real Estate s sedežem v Emiratih.

Drugi so se po pomoč obrnili na prijatelje ali znance, za nekatere pa je bil izziv zbrati dovolj denarja za nakup prevelik, je dodala. "Želja po nakupu stanovanja v Dubaju je eno, zmožnosti pa drugo," je dejala in omenila težave pri prenosu denarja v zalivsko državo.

Nekateri Rusi v Turčiji so s težavo opravili rezervacije in nakazila pri bankah, ki so pozorne na morebitne kršitve sankcij. Dodatna težava je bila prekinitev poslovanja ponudnikov kreditnih kartic Visa, Mastercard in American Express.