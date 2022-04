Robot, ki s kriptovalutami trguje namesto vas, vi pa le beležite svoj profit

Trgovanje s kriptovalutami je vse od svojega začetka "prehodilo" intenzivno in hitro pot napredka. Nov mejnik poenostavljenega trgovanja nedvomno predstavlja robot za trgovanje s kriptovalutami − aplikacija za vse, ki želite sanje o dodatnem zaslužku spremeniti v resničnost. Aplikacija GBot , ki je plod slovenskega znanja, deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu, 365 dni na leto. Največja prednost? Za učinkovito trgovanje z aplikacijo je potreben minimalni vložek vašega časa, truda in znanja, koristila pa bo tako začetnikom kot profesionalcem.

Da Slovenci v svetu kriptovalut prednjačimo tudi v svetovnem merilu, ni nobena skrivnost. Iz tega naslova ni nobeno presenečenje, da za pomembno novostjo v svetu kriptovalut stoji slovenska ekipa.

Ekipo GBot sestavlja nekaj slovenskih kriptoentuziastov, ki so sprva v prostem času trgovali s kriptovalutami ''na roke''. Priznavajo, da je to zahtevalo kar dosti znanja in seveda tudi dragocenega časa. Sledila je ideja, da bi se njihova trgovalna strategija sprogramirala v aplikacijo, ki bi trgovala namesto njih. In tako se je vse skupaj začelo. Iz hobija se je začel razvijati posel in v lanskem letu so v Postojni ustanovili podjetje Grumson d. o. o., ki je tudi lastnik vseh pravic trgovalnega robota GBot. Del ekipe GBot sestavljajo programerji, razvijalci in pridne "back-office" mravljice, njihovo delo pa je najbolje prikazano na www.gbot.si, vidno pa seveda kar v sami aplikaciji in vašem profitu.

Ekipa se še kako zaveda vseh prednosti, ki jih prinaša trgovanje s trgovalnimi roboti, svoje bogato znanje pa je uspešno vkomponirala v nastanek aplikacije GBot. Kar je najpomembneje – aplikacija vse od nastanka na trgu zelo uspešno deluje, z njo pa rastejo in beležijo dobičke tudi njeni uporabniki. Zmaga za obe strani torej.

Kako aplikacija deluje?

Aplikacija GBot od uporabnika ne zahteva veliko predznanja. Je enostavna za uporabo in, kar je najbolje pri vsem skupaj, uporabniku prihrani čas, saj GBot trguje namesto uporabnika in za njegov račun 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu.

Pri trgovalnem robotu GBot so trgovalni parametri določeni vnaprej, tako uporabnik ne potrebuje veliko znanja za začetek trgovanja. Trgovanje s pomočjo aplikacije GBot poteka na največji kriptoborzi Binance Futures, ki omogoča aktualno spremljanje gibanja trga na svetovni ravni − uporabo in možnost nakupa večine razpoložljivih kovancev na Binance.

Aplikacija nudi hitro trgovanje, kjer zaradi avtomatiziranosti niso vključena osebna čustva in trenutno počutje uporabnika. Uporabnik določi le osnovne parametre za nakup kovancev in prepusti robotu samostojno trgovanje.

Princip delovanja temelji na senzoričnem in takojšnjem odzivu aplikacije glede na dogajanje na borzi (zaključene pozicije, odprtje zahtevkov za nakup/prodajo …). Ena od glavnih prednosti trgovanja z aplikacijo GBot je oblikovanje discipline, dosledne in stalne, za trgovanje. Dejstvo je, da ima uporabnik svoj denar ves čas pri sebi na svojem računu. Tako ima nadzor nad svojimi sredstvi, ki si jih lahko po potrebi nakaže tudi na bančni račun.

GBot torej trguje s kriptovalutami v vašem imenu, vi pa prihranite čas in živce.

Aplikacija GBot deluje na strategiji DCA (Dolar cost averaging), kar pomeni, da aplikacija zbija povprečno ceno nakupljenih kovancev. Povprečno ceno znižuje na način, da dokupuje, ko cena kovanca na trgu pada. DCA - dollar cost averaging strategija uporabniku omogoča profitirati tudi pri manjših odbojih v obdobju padca kripto trga. Ko cena kovanca na trgu ponovno zraste nad povprečno ceno, potem aplikacija proda vse nakupljene kovance z zaslužkom in prične nov cikel. Ta postopek je konstanten in se ponavlja 24/7.

Aplikacija GBot je namenjena začetnikom in profesionalcem pri trgovanju s kriptovalutami. Za uporabo aplikacije uporabnik prejme tudi Navodila za uporabo aplikacije ter videogradivo, kar olajša njegove začetke.

Kaj je bistvo učinkovitega trgovanja?

Bistvo učinkovitega trgovanja našega trgovalnega robota GBot se sicer skriva v naslednjih dejstvih:

V prvi vrsti velja omeniti čim večjo razpršenost kovancev in posledično vaše celotne glavnice.

Kot drugo, aplikacija deluje sama, brez uporabnikovega, torej vašega, vmešavanja v njeno delovanje

Kot tretje, tveganost trgovanja uporabnik/vi določa/te z nastavitvijo odstotkov, ki jih nameni/te posameznemu kovancu

Kakšni so pogoji uporabe?

Robot je združljiv z operacijskim sistemom Windows 10. Za tiste uporabnike, ki pa nimajo operacijskega sistema Windows 10, je rešitev tudi najem serverja v oblaku.

Dodatno: treba je kupiti licenco za uporabo aplikacije GBot, ki znaša 200 evrov + DDV = enkratno plačilo.

Priporočljivo minimalno stanje na vašem računu Binance je 3.000 tethrov (USDT). Mesečno plačilo najema aplikacije znaša 10 odstotkov + DDV od zaslužka, ki ga ustvarite z aplikacijo GBot. Če zaslužka ni, se mesečni najem aplikacije ne zaračuna.

Kakšni so potencialni in povprečni zaslužki?

Vprašanje, ki se pojavi samo po sebi, je: Zakaj torej z aplikacijo lahko pridemo do večjega zaslužka kot z "držanjem" kriptovalut? Odgovor se skriva v tem, da cena kovanca na trgu ne gre nikoli samo navzgor, temveč konstantno niha. Z "držanjem" kovanca teh nihanj ne izkoristimo, z aplikacijo pa jih lahko.

In kakšni so dejanski rezultati, zaslužki uporabnikov aplikacije? Na tem mestu prikazujemo razliko v izgledu in stanju na računu enega od uporabnikov, ki je z uporabo aplikacije GBot v enem letu več kot potrojil stanje na svojem računu (1USDT = 1$).

V splošnem sicer uporabnik s pomočjo aplikacije GBot v povprečju ustvari približno petodstotni mesečni profit. Nekateri uporabniki pa so v dobrem letu trgovanja s pomočjo aplikacije GBot povečali svojo glavnico celo za 300 odstotkov oz. 400 odstotkov in več.