Rekorden padec industrijske proizvodnje v Sloveniji

Vrednost industrijske proizvodnje je bila po marčnem 10,9-odstotnem padcu aprila na mesečni ravni še nižja, in sicer za 14,7 odstotka. To je bil največji mesečni padec industrijske proizvodnje od januarja 2000, odkar so na voljo podatki. Rekordno nizka je bila tudi proizvodnja v predelovalnih dejavnostih, na mesečni ravni je padla za 16,1 odstotka. Nižja je bila še proizvodnja v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (– 1,1 odstotka), medtem ko je bila proizvodnja v rudarstvu višja (+ 5,8 odstotka), navaja STA.

OECD Sloveniji za letos napoveduje najmanj 7,8-odstotni upad BDP Slovenski BDP se bo po danes objavljeni napovedi Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) letos skrčil za 7,8 odstotka, v primeru drugega vala okužb z novim koronavirusom pa za 9,1 odstotka. Za prihodnje leto organizacija napoveduje 4,5-odstotno rast oziroma v primeru drugega vala 1,5-odstotno. Stopnja brezposelnosti naj bi letos dosegla 6,4 odstotka oziroma po slabšem scenariju 6,9 odstotka, prihodnje leto pa 5,4 oziroma 8,1 odstotka. Stopnja inflacije po harmoniziranem indeksu potrošniških cen naj bi bila letos po obeh scenarijih enoodstotna, prihodnje leto pa dvo- oziroma 1,7-odstotna. Kot so zapisali v OECD, je slovenska vlada sprejela številne fiskalne ukrepe v skupni vrednosti skoraj 4,5 odstotka BDP. Vendar pa je treba za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti gospodarstva sprejeti dodatne ukrepe, pozivajo. Pri tem izpostavljajo predvsem preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in izogibanje povečanju deleža podjetij v državni lasti, ki je po njihovih besedah že zdaj relativno visok. (STA)

Rekordni padec leta 2009

Glede na lanski četrti mesec je bila vrednost industrijske proizvodnje aprila nižja za 22,8 odstotka, vendar to po podatkih državnega statističnega urada ni bil največji letni padec do zdaj. Večja sta bila namreč zabeležena aprila 2009 (– 25,1 odstotka) in junija 2009 (– 24 odstotkov). Vrednost proizvodnje je bila na letni ravni nižja v vseh namenskih skupinah izdelkov, najbolj se je znižala v proizvodnji izdelkov za investicije (– 32,8 odstotka), piše STA.

Prihodek od prodaje v industriji je bil aprila za 21,1 odstotka nižji od prihodka v marcu (ta pa je bil za 14,5 odstotka nižji od prihodka v februarju). Na tujem trgu je bil prihodek nižji za 22,1 odstotka, na domačem trgu pa za 17,1 odstotka. Oba trga sta prav tako utrpela največji mesečni padec prihodka do zdaj, so izpostavili statistiki. Stopnja rasti prihodka od prodaje v industriji je bila tudi na letni ravni najnižja do zdaj. V primerjavi z aprilom lani je bil prihodek nižji za 30,6 odstotka. Na tujem trgu je bil nižji za 32,1 odstotka, na domačem trgu pa za 25,2 odstotka, še piše STA.

Največji vpliv na podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov za investicije

Kot so po navedbah STA še sporočili s statističnega urada, posledice epidemije v industriji še naprej najbolj vplivajo na podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov za investicije. Prihodek v proizvodnji izdelkov za investicije je bil namreč za 25,4 odstotka nižji kot marca in za 45,1 odstotka nižji kot aprila lani. Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila aprila za dva odstotka višja kot v prejšnjem mesecu, kar je bila najvišja mesečna rast letos. Na letni ravni je bila vrednost zalog višja za tri odstotke.

Umar pričakuje poglobitev upada gospodarske aktivnosti

Širjenje epidemije in nujni ukrepi za njeno zajezitev so od marca naprej močno vplivali na slovensko gospodarsko aktivnost, zlasti se je ta znižala v nekaterih z ukrepi najbolj omejenimi dejavnostmi, kot so trgovina, promet, turizem in gostinstvo. V drugem četrtletju Umar pričakuje nadaljnjo poglobitev upada gospodarske aktivnosti, poroča STA.

Strogi omejitveni ukrepi v državah EU so pomembno vplivali na povpraševanje po slovenskem blagu in storitvah in s tem na zunanjetrgovinska gibanja, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ugotavlja v najnovejši izdaji Ekonomskega ogledala.

Predvsem se je znižal izvoz v Italijo, kjer se je, poleg zaprtja večine trgovin, v drugi polovici meseca zaustavila tudi vsa nenujna proizvodnja. "Zmanjšanje tujega povpraševanja, motene dobavne verige in zaustavitve proizvodnje v nekaterih podjetjih v Sloveniji so vplivale tudi na znižanje obsega proizvodnje predelovalnih dejavnostih," so po pisanju STA še poudarili v uradu.

OECD: Globalno gospodarstvo letos z vsaj šestodstotnim padcem Globalno gospodarstvo bo letos zaradi številnih ukrepov, ki so jih države sprejele za zamejitev širjenja pandemije covid-19, beležilo vsaj šestodstotni padec, je v danes objavljeni napovedi ocenil OECD. V primeru hujšega drugega vala pandemije pa je mogoče pričakovati 7,6-odstotno krčenje. Najnovejša napoved OECD kaže, da bo globalno gospodarstvo prihodnje leto okrevalo, rast bruto domačega proizvoda (BDP) pa naj bi dosegla od 2,8 do 5,2 odstotka.