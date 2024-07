Slovenija neslavna rekorderka glede padca industrijske proizvodnje

Največji padec v medletni primerjavi so sicer zabeležile Romunija (–6,9 odstotka), Nemčija (–6,6 odstotka) in Bolgarija (–6,3 odstotka). Največjo rast so imele Danska (9,6 odstotka), Irska (8,7 odstotka) in Grčija (6,8 odstotka).

Slovenija neslavna rekorderka, kdo je še v minusu, kdo v plusu?

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, sta največje padce v medletni primerjavi poleg Slovenije (–7,3 odstotka) zabeležili še Romunija (–6,2 odstotka) in Danska (–4,9 odstotka). Največje mesečne rasti imajo Irska (6,7 odstotka), Luksemburg (3,9 odstotka) in Estonija (3,8 odstotka).