"Razpis za izvajalca Emonike mora biti objavljen letos"

"Optimist sem, da bomo Emoniko prihodnje leto začeli graditi in jo zgradili v treh letih, novo železniško in avtobusno postajo pa še prej," je dejal Mes. Med nadaljnjimi potrebnimi aktivnostmi za izvedbo projekta je izpostavil ureditev vse dokumentacije in pripravo razpisa, navaja STA.

"Gradnja mora biti sinhronizirana, da bo zastoj čim manjši"

Javni razpis za izvajalce mora biti po njegovih besedah objavljen letos, se je pa treba uskladiti med zasebnim in javnim delom, da bodo tiri med gradnjo čim manj zaprti, saj gre čez ljubljansko železniško postajo večina tovornih in potniških vlakov, ki jih je od 500 do 600 vsak dan. "Gradnja mora biti sinhronizirana, da bo zastoj čim manjši," po pisanju STA poudarja Mes.

Prevzem Nomaga bo končan v kratkem

SŽ sicer končujejo prevzem Nomaga, ki pa ga Mes do konca posla ne komentira. Za časnik je dejal le, da so na dobri poti in da bi bil lahko prevzem končan v kratkem.

Poudaril nujnost strateškega partnerja za družbo SŽ - Tovorni promet

Generalni direktor SŽ poudarja tudi nujnost strateškega partnerja za družbo SŽ - Tovorni promet, ki so ga našli v češkem EP Holdingu. Družba SŽ - Tovorni promet je po Mesovih besedah dober igralec, a je dober v Sloveniji, kjer ima določene konkurenčne prednosti še iz časov, ko je bil edini prevoznik. Teh prednosti je vedno manj, vsaka nova konkurenca pa vzame del tržnega deleža, zato so vedno manj dobičkonosni, poroča STA.

Za boj s konkurenco je treba hitro zagotoviti dovolj prevoznih sredstev, vozni park posodobiti, prevzeti določene operaterje v Italiji, Avstriji in na Balkanu ter zgraditi široko mrežo. "To je mogoče samo z dodatnim kapitalom, zato je ključno imeti strateškega partnerja," je poudaril. Kot je dodal, bodo zagotovo prevzemali operaterje v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem. V prihodnjih 18 mesecih bosta morala biti končana vsaj dva od štirih prevzemov.

Slovenske železnice, ki imajo dobrih 6.300 zaposlenih, so lani glede na razmere poslovale solidno. Pričakovati je podobne rezultate kot v 2019, in sicer nekaj milijonov evrov dobička.

Konec lanskega leta so po slovenskih tirih prvič zapeljali novi Stadlerjevi potniški vlaki, do konca prvega letošnjega polletja pa bodo po Mesovih napovedih vozili po najprometnejših progah. V prvi polovici leta naj bi bil pripravljen in končan tudi razpis za dodatnih od 15 do 20 novih vlakov.

Med Ljubljano in Mariborom v 90 minutah

Mes sicer že letos pričakuje uvedbo direktnih vlakov med Ljubljano in Mariborom. Po predvidevanjih bo vlak potoval 90 minut, medtem ko je potovalni čas zdaj 113 minut. Za bistveno zmanjšanje potovalnega časa bi bilo treba zgraditi nove odseke prog. Skupina za pripravo načrta posodobitve železniškega omrežja je ministrstvu za infrastrukturo predlagala gradnjo novih odsekov med Mariborom in Koprom, čimprejšnji začetek prenov regionalnih prog, njihovo elektrifikacijo in na nekaterih delih zgraditev drugega tira, nujno je tudi vozlišče okoli Ljubljane, še piše STA.