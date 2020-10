Razgovori na daljavo ali kako do (nove) službe prek videoklica?

Oglasno sporočilo

Če se v teh časih ozirate po novih kariernih priložnostih ali to načrtujete v bližnji prihodnosti, bo vaš naslednji zaposlitveni razgovor najverjetneje potekal preko spleta. Intervju na daljavo sicer ni novost, a se je v času koronakrize iz dodatne možnosti nekaterih delodajalcev prelevil v novo realnost.

Kako torej tudi prek videoklica ustvariti odličen vtis in se obenem izogniti pastem tehnologije ter nevšečnostim karantene? Strokovnjaki s kariernega portala Optius imajo za vas nekaj koristnih nasvetov.

Virtualni razgovor kot del vsakdana

Pri Optiusu poudarjajo, da se velja na zaposlitvene razgovore prek spleta navaditi, saj bodo del vsakdana, tudi ko medosebni stiki ne bodo več omejeni. Pandemija namreč bliskovito spreminja razmere na trgu dela, saj vse več delodajalcev prepoznava prednosti dela na daljavo ter kadrovske okrepitve išče tudi izven domače regije ali države.

Da boste tovrstne spremembe s pridom unovčili ter razširili svoj krog potencialnih zaposlovalcev, se zato velja pripraviti tudi na virtualne zaposlitvene intervjuje.

Vsebinsko se zaposlitveni razgovor na daljavo ne razlikuje bistveno od klasičnega, zato zanj veljajo enake splošne smernice. Na intervju se morate ustrezno pripraviti in "preučiti" delodajalca, hkrati pa narediti tudi spisek vprašanj, ki jih boste kadroviku zastavili vi. Seveda pa prisotnost tehnologije terja določene prilagoditve in nekaj digitalnih spretnosti, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju.

Naj vas ne sabotira tehnologija!

Dodobra ste preučili delodajalca, izpolnjujete pogoje za ponujeno delovno mesto, pripravljeni ste, da zasijete, a nato … V zadnjem hipu pride do tehničnih težav! Zato zmanjšajte tveganje z dobro vnaprejšnjo pripravo.

Pravočasno se prepričajte, da vaša internetna povezava deluje. Če je ta pogosto slaba, si lahko denimo pomagate s pametnim telefonom in ga uporabite kot vstopno točko za povezavo na splet.

Pripravite slušalke ter preverite njihovo delovanje. Ne pozabite preizkusiti mikrofona.

Poskrbite, da bo vaš prenosnik napolnjen in da imate pri sebi vedno polnilni kabel.

Po potrebi prenesite aplikacijo (Skype itd.), preko katere želi delodajalec izvesti razgovor, ali ustvarite uporabniški račun v zahtevanem komunikacijskem orodju (Zoom, Google itd.).

Je vaše obstoječe uporabniško ime na Gmailu ali Skypu dovolj profesionalno? Če ni, raje ustvarite novega.

Uredite svoj domači “studio”

Če je le mogoče, naj bo prostor, v katerem boste opravljali razgovore, zmeraj enak. Pri njegovi izbiri pazite na naslednje:

Izberite del stanovanja, v katerem je primerno močan Wi-Fi signal.

Prostor naj bo dovolj osvetljen, a ne presvetel. Če je mogoče, izberite naravno svetlobo, če potrebujete dodatno osvetlitev, pa naj bo vir svetlobe za računalnikom in ne pred vami.

Priporočamo ozadje, ki je čim bolj nevtralno. Iz vidnega polja kamere odstranite predmete, ki bi lahko odvračali pozornost ali kvarili vtis. Naj za vami denimo ne bo kupa umazane posode ali gore oblačil.

Izberite miren prostor, v katerem ne odmeva preveč in kjer ste lahko dlje časa sami. Bistveno je, da se v njem dobro počutite.

In ker štejejo tudi tehnične podrobnosti …

Ste prisiljeni uporabiti tablico ali mobilni telefon? Uporabite držalo, da se slika ne bo tresla.

Pazite na razdaljo med seboj in prenosnikom (oziroma tablico ali pametnim telefonom). Namestite ga dovolj daleč, da na sliki ne boste videti preveliki, a tudi dovolj blizu, da ne boste preveč oddaljeni. Med vašo glavo in zgornjim robom slike naj bo vsaj še malce praznega prostora, v kader pa ujemite tudi svoje rame in zgornji del telesa.

Spoprimite se s težavami, še preden nastanejo!

Saj poznate Murphyjevo pravilo: "Kar gre lahko narobe, bo narobe tudi šlo!" Tudi če vaša internetna povezava deluje brezhibno, vam jo lahko "zagodejo" družinski člani, sostanovalci ali hišni ljubljenčki. Kako lahko preprečite, da bi vas težave "vrgle s tira"?

Ostalim članom gospodinjstva vnaprej sporočite datum in uro razgovora, jih prosite za uvidevnost ter se tako izognite konfliktom. Če razgovor opravljate v skupnem prostoru, se dogovorite, kdaj ga imate lahko le zase. Za vsak primer pa lahko na vrata nalepite napis "NE MOTI, IMAM RAZGOVOR".

Mali otroci in malo stanovanje? Posebej v času ukrepov, ko je zaželeno in odgovorno ostati doma, lahko to predstavlja uničujočo kombinacijo. Če se le da, prosite partnerja, naj otroke med vašim razgovorom odpelje na sprehod ali kako drugače poskrbi za mir.

Se v okolici vašega doma trenutno odvijajo dela, ki povzročajo hrup? Živite ob cesti, ki je ob določenih urah še posebej obremenjena? Upoštevajte tovrstne dejavnike pri usklajevanju termina razgovora in se izognite temu.

Če se vaš hišni ljubljenček rad nevede vključuje v vaše spletne razgovore, ga za čas intervjuja preselite v drugi prostor.

Nastavite telefon na tiho ter izključite obvestila na prenosniku, da ta ne bodo odvračala vaše pozornosti.

V brskalniku zaprite vse zavihke, ki jih med razgovorom ne potrebujete.

Slack, Teams, Meet … Na pomoč!

Delodajalci za razgovore na daljavo uporabljajo najrazličnejše tehnične rešitve, in mogoče je, da katere od njih še ne poznate. Če vaša kontaktna oseba predlaga orodje, ki je za vas novo, naj vam ne bo nerodno prositi za dodatne informacije ali pomoč pri namestitvi. Seveda pa tega ne počnite zadnjih pet minut pred razgovorom, temveč že ob potrditvi termina.

Resnica o kravati in copatih

Oblecite se, kot bi delodajalca obiskali v živo. Tako ne boste poskrbeli le za dober prvi vtis, temveč se boste tudi sami počutili samozavestneje in bolj profesionalno. Pri tem ni pomembno, kateri deli oblačil so vidni na kameri in kateri ne.

Izogibajte se živim barvam ter pisanim vzorcem. Kameri najprijaznejši izbira so nekoliko mehkejši, nevtralni odtenki.

Izbirate kravato? Naj bo enobarvna, tisto z vzorcem pa pustite v predalu.

Če nosite očala, svoje mesto za kamero in tudi osvetlitev prilagodite tako, da preprečite bleščanje. Lahko pa jih v času intervjuja tudi snamete.

Zgoraj elegantno, noge pa lahko pokriva trenirka ali spodnji del pižame – drži? Pri Optiusu zagovarjajo tudi elegantne hlače ali krilo. V primeru, da boste morali med razgovorom za trenutek vstati od računalnika, tako ne boste v zadregi!

Ujemite svojo energijo v kader!

Tudi pri videoklicu je govorica telesa še kako pomembna. Potrudite se, da boste izžarevali pozitivno energijo in optimizem, hkrati pa jasno pokazali, da si želite delovnega mesta.

Ohranjajte očesni stik! Med govorjenjem ne usmerjajte svojega pogleda v osebo na zaslonu, temveč v objektiv svoje spletne kamere. Tako se bodo vaše oči lažje srečale z očmi delodajalca. Ko poslušate sogovornika, lahko namesto v kamero gledate v zaslon.

Bistvo je v drži. Sedite vzravnano in potisnite ramena nazaj. Noge imejte trdno na tleh, roke pa lahko počivajo v vašem naročju, na ročaju stola ali mizi. V takšnem položaju boste videti samozavestno in optimistično, s sključeno držo pa ravno obratno.

Med poslušanjem občasno prikimajte in se rahlo nasmejte, s čimer boste delodajalcu dali znak, da ga še vedno dobro slišite ter mu sledite.

Ne pozabite, da lahko delodajalca slišite z nekajsekundnim zamikom. Da se izognete zmedi in poseganju v besedo, po postavitvi vprašanja počakajte še nekaj sekund, nato pa odgovorite.

V iskrenosti je moč!

So vas razmere prisilile, da razgovor izpeljete v kuhinji, v kateri neprijetno odmeva? Nimate kam z otroki? Če na okoliščine videoklica nikakor ne morete vplivati, se delodajalcu na začetku pogovora iskreno opravičite in mu na kratko pojasnite svojo težavo.

Tudi če pričakujete težave, lahko sogovornika vnaprej obvestite o morebitni motnji ter s tem preprečite neprijetno presenečenje. Iskrenost vam v takšnih primerih lahko prinese bonus točke, toda pozor: ne pretiravajte z izgovori in vnaprej preprečite vse tiste nevšečnosti, ki jih lahko!

Trenirajte in izpilite svoj nastop

Še posebej, če vam je komunikacija prek videoklica tuja, je nujno, da odpravite nervozo in se čim prej spoprijateljite s spletno kamero in mikrofonom. Na srečo je – tako kot vsako drugo veščino – tudi umetnost videoklica mogoče izpiliti z vajo. Čas je torej za trening!

Izvedite nekaj poskusnih videoklicev z družinskimi člani ali prijatelji.

Med poskusnimi klici s pomočjo sogovornika določite primerno oddaljenost od kamere ter prilagodite glasnost.

Oblecite se enako kot za resnični razgovor, da lahko oseba na drugi strani oceni vaše oblačilo (je presvetla, so vzorci moteči itd.).

S pomočjo sogovornikovih povratnih informacij prilagajajte jakost glasu, kretnje in držo.

Ko odložite, se še zahvalite!

V 24 urah po opravljenem razgovoru na daljavo delodajalcu pošljite zahvalo za njegov čas in ponujeno priložnost. Na kratko ponovite, zakaj si tako zelo želite razpisanega delovnega mesta. Lahko dodate tudi kakšno podrobnost z razgovora in tako poskrbite še za osebno noto.

Z Optiusom do novih kariernih zmag

Karierni portal Optius se ponaša z bogatim poznavanjem trga dela in zaposlitvenih trendov. Zagnana ekipa strokovnjakov svoje znanje pretvarja v uporabne blog prispevke, kjer ne manjka koristnih nasvetov – tako za iskalce prve zaposlitve kot za tiste, ki ste na trgu dela prisotni dlje. Na portalu Optius seveda najdete tudi aktualna prosta delovna mesta v vseh slovenskih regijah, o svežih priložnostih pa vas lahko samodejno obvešča tudi brezplačni E-informator, ki je lahko vaš odlični opomnik, da najboljših priložnosti ne zamudite.

Naročnik oglasne vsebine je MOJA ZAPOSLITEV D.O.O.