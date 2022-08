Država pod komunistično oblastjo računa predvsem na oživitev turizma iz Rusije, ki je v letih 2020 in 2021 z mesta največjega vira tujih turistov izrinila Kanado. Kubanski veleposlanik v Moskvi Julio Garmendia je prejšnji teden za ruski časopis Izvestija povedal, da si prizadevajo obnoviti ukinjene letalske povezave do te zime.

Foto: Thinkstock

Kubo je letos obiskalo že skoraj šestkrat več tujih turistov kot v enakem obdobju lani, še vedno pa njihovo število ne dosega ravni izpred pandemije, je sporočila tamkajšnja vlada. Upa, da bo državo obiskalo več ruskih turistov, potem ko bodo ponovno vzpostavljene letalske povezave, ki so bile ukinjene zaradi covid-19 in vojne v Ukrajini.

Po podatkih državnega statističnega urada ONEI je Kubo od januarja do julija obiskalo 834.891 turistov, potem ko so jih v prvih sedmih mesecih leta 2021 našteli 141.293, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Mednarodni turizem predstavlja drugo najpomembnejšo gospodarsko dejavnost na Kubi, takoj za prodajo zdravstvenih storitev. Vendar pa je pandemija skupaj z nenehnim omejevanjem potovanj iz ZDA povzročila v letih 2020 in 2021 velik upad števila tujih turistov na otoku.

Zdaj v državi covid-19 bolje obvladujejo

Skupno število turistov iz tujine je s 4,2 milijona leta 2019 padlo leto pozneje na zgolj en milijon. Zdaj v državi bolezen covid-19 bolje obvladujejo, zato kubanske oblasti upajo, da bodo do konca leta našteli 2,5 milijona gostov.

"Vemo, da so Rusi željni ponovnega dopustovanja na Kubi, Kubanci pa jih pričakujejo z značilno gostoljubnostjo," je dejal Garmendia. Statistični podatki sicer kažejo, da letos na Kubi spet prevladujejo turisti iz Kanade, in sicer so jih do konca julija našteli 258.896.