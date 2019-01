Prodaja nepremičnine naj se izvaja prek zaupanja vredne nepremičninske agencije

Oglasno sporočilo

Glavnih sedem razlogov, zakaj je prodajo nepremičnine zelo priporočljivo zaupati ustrezni nepremičninski agenciji:

RAZLOG: DOLOČITEV PRODAJNE CENE NEPREMIČNINE

Prodajalci nepremičnin praviloma mislijo, da vedo, koliko je vredna njihova nepremičnina, na podlagi hitrega ogleda ponudbe nepremičnin, ki jo najdejo s pomočjo iskalnika na spletu. To še posebej velja za večja mesta, kot so Ljubljana, Koper z Obalo, Kranj, Maribor in Novo mesto, kjer je ponudba ustrezna za sestavo referenčnih vrednosti, kot izhodiščno osnovo za določitev vrednosti njihovega stanovanja, hiše ali zemljišča. Če je stanovanje v istem bloku ali stolpnici in je primerljive velikosti, lege, nadstropja ter notranje opreme, potem je takšna primerjava za določitev prodajne vrednosti stanovanja lahko ustrezna. Seveda pod pogojem, da sosed ni postavil previsoke ali prenizke cene in da je sosedovo pravno stanje nepremičnine ustrezno za prodajo.

Previsoka cena nepremičnine lahko naredi veliko škode

Nepremičninska agencija pozna ponudbo na trgu, prav tako ve, kakšne so bile realizirane cene nepremičnin v zadnjem obdobju, ki praviloma vedno odstopajo od oglaševanih in na katere se zanašajo prodajalci nepremičnin. Nepremičninska agencija bo pri predlogu, kakšno izhodiščno ceno postaviti nepremičnini, upoštevala tudi vse druge vplive, kot je želeni rok realizacije prodaje nepremičnine, in prodajalcu nepremičnine svetovala, kaj vse je treba v stanovanju, hiši ali na zemljišču še postoriti, da se lahko doseže zanj najvišja možna cena in seveda še sprejemljiva za kupca nepremičnine. Ne pozabite, že zelo majhna investicija v prenovo lahko zelo poveča vrednost oziroma pritegne zanimanje vaše nepremičnine, vložek v to pa je praviloma zanemarljiv.

