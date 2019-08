Pritožbe niso dobre za nikogar!

Oglasno sporočilo

Vsak izmed nas se je že soočil z ljudmi, ki jim je pritoževanje in nerganje najpomembnejši del pogovora in druženja. Nekateri so prav zares vpeti v krog ljudi, bodisi prijateljev bodisi družine, ki se ves čas pritožujejo – nad počutjem, nad življenjem, nad trenutno situacijo. Preprosto vedno je nekaj narobe in za to so vedno krivi drugi – enkrat partner, drugič šef, tretjič prodajalka v trgovini. Ljudje, ki na življenje gledajo s črnimi očali, energetsko izčrpajo ljudi okoli sebe, ne zavedajo pa se, kakšno srečo imajo v resnici že samo zato, ker živijo na tem koščku sveta – v Sloveniji.

"Ljudje z negativnim pogledom na svet okoli sebe, izmučijo vse okoli sebe in ob tem jemljejo našo energijo, ki pa jo mi sami potrebujemo. Življenje je energija. Z visokim nivojem energije v svoje življenje privabljamo dobro energijo, uspehe, prave ljudi in tudi denar," pripoveduje Robert Rolih, bestselling avtor knjige The Million Dollar Decision, evropski javni govorec leta 2015 po izboru Professional Speakers Academy iz Londona in ustanovitelj Akademije Panta Rei, in svetuje, kaj pravzaprav odgovoriti ljudem, ki se neprestano pritožujejo: "Povejte jim, da v vašem življenju ne obstaja oddelek za pritožbe, ki bi se z njimi ukvarjal in jih reševal. Nihče vas ne posluša, nobenemu ni mar in nihče ne bo nič ukrepal! Če se pritožujejo, le nižajo energijo sebi in tudi svojemu sogovorcu, prijateljem, družini, sodelavcem v službi."

Odločite se za hvaležnost!

Namesto na slabe vidike svoje življenja se odločite za hvaležnost in pomislite, kaj je tisto, za kar ste v življenju hvaležni, kaj vas polni z dobro energijo, iz katere se rojevajo briljantne ideje in kreativne rešitve. Hvaležnost je zagotovo ena najbolj pomembnih stvari, ki jih potrebujemo v življenju, in sleherni dan smo lahko hvaležni za ogromno reči: za družino, za službo in kariero, za dom in ogromno malenkosti, ki se nam zgodijo skoz vsakdanjik. "Hvaležni pa smo lahko že za dejstvo, da živimo v Sloveniji, ki ponuja odlične predispozicije za uspeh. V Sloveniji namreč s povprečno plačo prekašamo življenjski nivo nekje 96% ostalega prebivalstva. Rojeni smo v okolju, kjer imamo zagotovljeno šolanje. Privoščimo si lahko potovanja in počitnice, četudi sodimo v srednji ali nižji sloj po dohodkih. Imamo dostop do praktično vsega znanja tega sveta. Ne ustrahujejo nas vojna, lakota ali prisilno delo. Živimo fantastična življenja in se lahko mirno odpovemo svetu pritoževanj. Že samo s to odločitvijo bo kvaliteta življenja prešla na višjo raven,"zaključuje Rolih.

