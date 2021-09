Priložnost za sodelovanje z visokotehnološkimi podjetji

Če kam, potem bi morali podjetja in posamezniki s prebojnimi idejami iz Slovenije resno pogledovati proti avstrijski Koroški. In če kdaj, potem bi morali to storiti zdaj. Slovenski podjetniki, ki so z ambicijami že segli čez mejo, ugotavljajo, da se to obrestuje. Razvojna, strateška in prodajna partnerstva odpirajo možnosti za nastop na večjih trgih. Ponujajo pa tudi priložnosti za bistveno hitrejši razvoj idej, proizvodov in storitev, tudi za zagonska podjetja. Posebno široke so te možnosti na področju industrije mikroelektronike, informacijskih tehnologij, robotike in elektronskih sistemov. Toda, kako začeti?

Vstopna točka za večje trge

Tik za slovensko mejo je ena najbolj vročih točk za proizvodnjo mikročipov daleč naokoli. Gre za avstrijsko Koroško, kjer je sklenjen cel krog – od raziskav in razvoja do prodaje. Prav danes pa je povpraševanje po mikročipih in sistemskih rešitvah, ki se navezujejo na mikroelektroniko in robotiko, največje v zgodovini. Priložnosti za prodor na večje trge, partnerstva v raziskavah, ki poganjajo to industrijo, pa tudi za zaposlitev je s kratkim skokom čez nekdanjo mejo res veliko.

Ključne so povezave s pravimi ljudmi

Jernej Dvoršak, Koroška agencija za spodbujanje inovacij BABEG Foto: Urad koroške deželne vlade

Ne glede na to, ali je podjetje že uveljavljeno ali je pravkar začelo delovati oziroma gre le za posameznika z dobro idejo, je po mnenju Jerneja Dvoršaka, Slovenca, ki v Celovcu dela za Koroško agencijo za spodbujanje investicij BABEG, bistveno, da se vzpostavijo kakovostni stiki v tujini. Ti so v pomoč pri urejanju administrativnih zadev, iskanju strank in povezovanju v partnerstva. "Toplo priporočam, da mreženje poteka v živo. Na avstrijskem Koroškem poskrbimo, da je teh priložnosti za slovenske podjetnike dovolj."

Pridobite tudi do 50 odstotkov sredstev za razvoj svoje ideje

Za podjetnike z dobro idejo so na voljo razvojna partnerstva. Takšno je denimo sodelovanje s Silicon Austria Labs iz Beljaka, ki lahko sofinancira razvojni projekt do kar 50 odstotkov njegove vrednosti. Vključitev v program inkubatorja Build! z najrazličnejšimi spodbudami, tudi finančno podporo, mreženjem in svetovanjem pomaga pri uresničitvi ideje. Kar 80 odstotkov zagonskih podjetij, ki jih Build! vzame pod svoje okrilje, uspe. Povezovanje z drugimi podjetji in raziskovalnimi institucijami je nato samo po sebi umevno.

Priložnosti za vzpostavljanje pomembnih strateških in razvojnih povezav je na avstrijskem Koroškem res veliko.

Vsem podjetnikom, ki si želijo strateška partnerstva, so na voljo številne organizacije, ki jim lahko pomagajo do pravih stikov. Prva v vrsti je zagotovo Slovenska gospodarska zveza, izjemne priložnosti pa ponujajo tudi panožni grozdi, ki združujejo podjetja s podobnimi usmeritvami, zaradi česar imajo na dosegu roke ključna podjetja in stike iz posamezne panoge, ki dotičnemu podjetniku najbolj koristijo.

Panožna združevanja so v Avstriji privzet način delovanja. Pri takšnem povezovanju pa so sinergijski učinki izjemni.

Na avstrijskem Koroškem je tako izjemno močan Silicon Alps Cluster, ki združuje razvojne in proizvodne partnerje na področju tehnologije in inovacij. Podobno se na področju interneta in programske opreme dogaja v grozdu Software Internet Cluster. Izjemno močan pa je tudi grozd proizvajalcev plastike (Plastic Cluster) in zelenih tehnologij (Green Tech Cluster). Cilj vseh grozdov je povečati konkurenčnost in inovacijsko uspešnost partnerjev.

Odprite vrata uspehu

Čezmejno podjetniško mreženje je velika priložnost. Foto: Urad koroške deželne vlade

Podjetja na avstrijskem Koroškem hlepijo po povezovanju. "Na nek način podjetniki iz Slovenije in drugih držav prispevajo k svetovljanskosti, ki je v podjetništvu vedno dobrodošla. Zanesljivost in znanje slovenskih podjetnikov sta tukaj izjemno cenjeni dobrini," pravi Dvoršak, ki velja za poznavalca podjetniške scene na avstrijskem Koroškem.

Preverite, kako so si številni slovenski podjetniki odprli vrata sodelovanja z mednarodnimi, visokotehnološkimi velikani na osnovi čezmejnega mreženja s podjetniki iz avstrijske Koroške.