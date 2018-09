Prikaz nasprotnih navedb: Namesto v pisarni jim je notar arhiv predal kar v skladišču #video

»Dne 09. avgusta 2018 je bilo s strani predstavnikov Notarske zbornice Slovenije prevzeto arhiv notarja Jožeta Sikoška, kateri se je na podlagi poslovnega sodelovanja med navedenim notarjem in družbo Griffin – zaposlitveni center podeželja, d.o.o., kot za to ustrezno usposobljenim in akreditiranim subjektom za izvajanje dejavnosti arhiviranja gradiva, nahajal v varovanih prostorih poslovnega objekta na naslovu Litostrojska 44/b, Ljubljana, kakor tudi ostala dokumentacija, katero je notar Jože Sikošek dne 08. avgusta 2018 pripeljal iz prostorov svoje pisarne na navedeni naslov v ustrezno varovanje do izročitve le-te predstavnikom Notarska zbornice Slovenije. Navedeno se je izvršilo dne 09. avgusta v popoldanskih urah, ko je bila celotna dokumentacija in celoten arhiv predan predstavnikom Notarske zbornice Slovenije, ki so tudi uredili prevoz vsega gradiva na novo lokacijo. Samo gradivo, ki je bilo v posesti družbe Griffin – zaposlitveni center podeželja, d.o.o., je bilo na ustrezen način varovano v času, ko se je čakalo na prevzem, ob samem prevzemu pa tudi na primeren način pripravljeno, skupaj s pripadajočim popisom celotne arhivske dokumentacije, kar je pripravila sama družba Griffin – zaposlitveni center podeželja, d.o.o., v času, ko je sama hranila arhivsko gradivo, vse pa na podlagi veljavnih predpisov. Tudi samo arhivsko gradivo notarja Jožeta Sikoška, ki je bilo v času njegove poslovanja v hrambi pri družbi Griffin – zaposlitveni center podeželja, d.o.o., je bilo ves čas ustrezno varovano, skladno z vsemi standardi, ki veljajo za hrambo arhivskega gradiva. Tudi dne 08. avgusta 2018 pripeljala dokumentacija iz pisarne notarja Jožeta Sikoška je bila zaprta v varovani del poslovnega objekta na naslovu Litostrojska cesta 44/b, Ljubljana, do katerega so imele dostop zgolj pooblaščene osebe, dokumentacija, pa je bila ves čas pod video nadzorom, ki se izvaja tako v samem objektu, kakor tudi izven njega. O tem so se lahko prepričali tudi sami predstavniki Notarske zbornice Slovenije, ko so izvedli prevzem dokumentacija in arhivskega gradiva. Kako pa je potekal sam transport prevzete dokumentacije in arhivskega gradiva notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane v Novo mesto, natančneje v prostore družbe Mikrografija d.o.o., torej sam način, pa je že bilo izven sfere družbe Griffin – zaposlitveni center podeželja, d.o.o., saj je sam prevoz organizirala sama Notarska zbornica Slovenije, kot prevzemnik dokumentacije in arhivskega gradiva.«

Odvetnik Matej Grobelnik v imenu družbe GRIFFIN