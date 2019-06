Prijavite se na brezplačen tečaj o trgovanju na borzi

Oglasno sporočilo

Za uspešno trgovanje pa je potrebno znanje. Torej, če se želite naučiti, kako uspešno trgovati na svetovni borzi oziroma uspešno upravljati svoj kapital, vam ponujamo brezplačen spletni tečaj.

Ne glede na to, ali ste začetnik ali že izkušen trgovec, se boste na tem tečaju naučili popolnoma vsega, od osnovnih konceptov do naprednih trgovalnih strategij.

Tečaj je razdeljen na 6 poglavij z več kot 70 videoposnetki:

Svet trgovanja: uvod v trgovanje z razlago osnovnih pojmov, finančnih instrumentov in drugih dejavnikov, ki vplivajo na trg, Psihologija trgovanja: razumevanje čustvene inteligence in obravnavanje izgub, Upravljanje kapitala: zakaj je treba upravljati kapital in katera so najpomembnejša pravila upravljanja kapitala, Tržna analiza: kaj je tržna analiza in kako jo izvajati, tehnična in temeljna analiza ter vrste diagramov, Osnove tehnične analize: tehnična analiza kot orodje za napovedovanje prihodnjih gibanj cen, vrst trendov, podpore in odpornosti, Napredna tehnična analiza: diagrami japonskih sveč, kako prepoznati strukturo, tveganja in kako trgovati, ko prepoznate strukturo.

Fortrade, Ltd je avtoriziran in reguliran v Veliki Britaniji od FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

CFD so kompleksni instrumenti, zelo tvegani zaradi uporabe finančnega vzvoda. Kar 81 odstotkov drobno prodanih računov vlagateljev pri trgovanju s temi instrumenti izgubi denar. Zato premislite, ali razumete, kako deluje CFD, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje. Lahko namreč izgubite ves denar, vendar ne več, kot imate na trgovalnem računu. Ti produkti morda ne bodo primerni za vse vlagatelje, zato morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja. Priporočamo, da poiščete neodvisen nasvet. To besedilo ni ne ponudba, ne povpraševanje, ne transakcija v zvezi s katerimkoli finančnim instrumentom. Fortrade ne sprejema nikakršne odgovornosti za uporabo teh komentarjev ne za posledice, ki lahko iz tega izhajajo. Glede pravilnosti ali popolnosti teh podatkov ne dajemo nobenega zagotovila, zato vsakdo, kdor se ravna po njih, to dela popolnoma na lastno odgovornost.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade, Ltd.