Prihaja inOrbit 18 – največja konferenca digitalnega marketinga v regiji

Slovenska performance agencija Red Orbit 15. in 16. marca 2018 že četrto leto zapored organizira konferenco inOrbit 18. Letos prinaša izjemne govorce in vsebinsko še bolj razdelan program.

Oglasno sporočilo

Konferenca inOrbit vsako leto poskrbi, da oder zasedejo zveneča imena s področja digitalnega marketinga.

InOrbit 18 bo šel letos še korak naprej od inbound marketinga in se usmeril predvsem v razvoj ter rast poslovanja na digitalnih kanalih. Udeleženci bodo izvedeli, kako povečati obseg poslovanja na digitalu, izboljšati profitabilnost in pospešiti rast podjetja.

Lanska konferenca je gostila več kot 500 udeležencev iz devetih evropskih držav, letos pa bo po pričakovanjih organizatorja kar 700 udeleženih, saj ponujajo več predavanj in zares zvezdniške govorce s področja digitalnega marketinga.

To leto bo inOrbit gostil najboljše govorce s celega sveta, saj je Red Orbitu uspelo sestaviti pravo zvezdniško ekipo več kot 30 govorcev iz svetovno znanih podjetij, kot so Google, LinkedIn, HubSpot, Booking.com, Microsoft, Outfit7, 500 Startups, Hotjar.

Med najodmevnejšimi predavatelji bodo:

Purno Virji , ki velja za številko ena med vplivneži v spletnem oglaševanju,

, ki velja za številko ena med vplivneži v spletnem oglaševanju, Jason Miller , vodja vsebinskega marketinga pri podjetju LinkedIn,

, vodja vsebinskega marketinga pri podjetju LinkedIn, Marcus Tandler , ki ga je European Search Awards razglasil za osebnost leta 2017,

, ki ga je European Search Awards razglasil za osebnost leta 2017, Jeff Sauer , eden izmed največjih strokovnjakov s področja spletne analitike,

, eden izmed največjih strokovnjakov s področja spletne analitike, Barta Schutz, ki v svetovnem merilu velja za vodilnega strokovnjaka s področja psihologije potrošnika, ter mnogi drugi.

Letos bo novost tudi vsebinska delitev konference na dve ločeni ravni predavanj, saj želi organizator udeležencem ponuditi bolj splošen pregled trendov znotraj področja na eni strani pa tudi poglobitev v specializirana področja in orodja na drugi.

Lani se je na Brdu pri Kranju konference udeležilo preko 500 digitalnih navdušencev in strokovnjakov.

Strateška raven predavanj ponuja predvsem pregled trendov, novosti in orodij, ki postajajo vodilna tehnologija na digitalu. Udeležencem bo zagotovil znanje, ki je potrebno za strateške usmeritve podjetja, predloge, kako izboljšati ROI oglaševalskih kampanj, ter praktične nasvete, kako biti digitalen korak pred konkurenco. Predavanja bodo o vsebinskem marketingu, optimizaciji spletnih strani, Google AdWordsu, Facebook oglaševanju, vplivnostnem marketingu, glasovnih iskanjih, pogovornih botih, marketinški avtomatizaciji, spletni analitiki in še in še. Ostale tematike si lahko ogledate na spletni strani konference.

»Deep dive« predavanja bodo bolj specializirana. Predavatelji se bodo poglobili v najnovejše taktike, aktualne marketinške izzive in priložnosti. Tematsko bodo pokriti vsebinski marketing, »growth« marketing, optimizacija spletnih strani ter plačljivo oglaševanje.

InOrbit 18 letos v program dodaja tudi delavnice, kjer bodo udeleženci deležni praktičnega dela in bodo na ta način pridobili uporabno znanje, ki ga bodo lahko takoj po konferenci aplicirali na svoje delo.

Kot vsako leto je poleg izjemnih predavanj konferenca inOrbit tudi stičišče vrhunskih strokovnjakov in vodilnih s področja digitalnega marketinga. Hkrati ponuja odlično možnost za vse udeležence, da lahko iz oči v oči govorijo z najvplivnejšimi posamezniki v svetu digitalnega marketinga.

Za več informacij o dogodku, govorcih, programu in vstopnicah obiščite uradno spletno stran konference – https://www.inorbit.si/

Do 1. 3. 2018 lahko vstopnico kupite po znižani ceni.