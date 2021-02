Pridružite se nam na poti v prihodnost

Bančni sistem je pred novimi digitalni izzivi. Bančne storitve v zadnjem desetletju doživljajo tehnološko in uporabniško renesanso. Disruptivne silnice razvoja uporabnikom prinašajo nove možnosti uporabe ter interakcije s tradicionalnimi in neo bankami.

Prihodnost bančništva je digitalna in mobilna

V ozadju se spreminjajo poslovni modeli bank. Tradicionalne bančne ustanove zdaj tekmujejo s fintech podjetji in tehnološkimi velikani kot so Google, Apple in Amazon. A vse to so zdravi impulzi, ki uporabnikom omogočajo izbiro pravih ter univerzalno dostopnih bančnih rešitev.

Spremljajte spletni pogovor strokovnjakov s področja bančništva, raziskav, razvoja in tehnologije o prihodnosti bančništva. Z vami bodo Aytac Aydin, Nova KBM, Rainer Schamberger, Bankart, Uroš Žižek, E-laborat in Luka Topolovec, Drugi vid.

Okroglo mizo vodi in moderira STA klub - STAvživo.